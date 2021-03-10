Млинцевий торт на Масницю: 3 несподіваних рецепти
Ви навряд чи здогадувалися, що з млинців можна приготувати навіть торт "Тірамісу"
Це коли просто млинці або млинці з усілякими начинками, навіть якщо вони підібрані під конкретний знак зодіаку, трохи не те. Тоді на Масницю слід приготувати торт, у ролі коржів у якому виступають тонкі та соковиті млинці. І це не просто перемазати їх варенням або кремом, це створити насправді вишукані десерти. Рецепти тортів із млинців в стилі тірамісу, з ягідно-сирним кремом та шоколадного знайдете нижче.
А в нашому календарі березневих свят знайдете ідеї для небанальних подарунків рідним і близьким на Масницю.
Млинцевий торт "Тірамісу з вишнею"
Інгредієнти
- Борошно – 150 г
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – 0.2 ч. л.
- Молоко – 250 мл
- Яйця – 1 шт.
- Розпушувач або сода – 0,5 ч. л.
- Рослинна олія – 20 г
- Окріп 200 г + 1 ч. л. розчинної кави
Для крему
- Вершки 33% – 500 г
- Сметана 25-30% – 250 г
- Маскарпоне – 250 г
- Цукрова пудра – 150 г
Для вишневої начинки
- Вишня без кісточки – 200 г
- Цукор – 50 г
- Крохмаль кукурудзяний – 8 г
Спосіб приготування
- У молоко додати яйце і цукор. Потім борошно з розпушувачем і сіллю, все ретельно перемішати.
- Тонкою цівкою влити гарячу каву і наприкінці – олію. Вийде рідке тісто. Смажити млинці.
- Дати млинцям охолонути.
- Для начинки цукор змішати з крохмалем, вишню нагріти до 40 градусів і ввести цукор з крохмалем. Варити до загустіння.
- Для крему охолоджені вершки збити до густини з пудрою. Додати маскарпоне, збити. Додати сметану.
- На кожен млинець розподілити крем і трохи вишні (по 6-8 ягід на шар). Верхній млинець залишити не намащеним.
- Поставити в холодильник на 3-4 години. Прикрасити какао.
Млинцевий торт з ягідно-сирною начинкою
Інгредієнти
- Млинці, приготовлені за улюбленим рецептом
Для крему
- Вершки 35% – 400 г
- Сирний сир – 200 г
- Вершки жирні – 200 г
- Цукрова пудра – 150 г
- Цукор – 100 г
- Малина – 300 г
- Агар-агар – 2 ч. л.
Спосіб приготування
- Для ягідного шару – в сотейник малину і цукор. Довести до кипіння, пробити блендером, додати агар-агар і пару хвилин потримати на вогні.
- Охолодити, вилити у форми, як млинцевий торт, залишити до застигання
- Вершки збити з цукровою пудрою, додати сир, перемішати.
- Млинці змастити кремом, кількість ягідних шарів – за смаком.
- Поставити в холодильник на 2 години.
Читайте також:Млинці на молоці: 3 прості рецепти на Масницю
Шоколадний млинцевий торт
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 4 ст. л.
- Олія – 3 ст. л.
- Молоко – 700 мл.
- Борошно – 200 г
- Какао – 40 г
Для крему
- Вершки 33% – 350 мл
- Сметана 20% – 250 мл
- Цукрова пудра – 100 г
- Ягоди, горіхи за бажанням
Спосіб приготування
- Змішати яйця з цукром і олією, половиною молока. Поступово всипати просіяне борошно і какао.
- Розмішувати до зникнення грудочок, влити в масу решту молока, перемішати.
- Випікати млинці.
- Для крему змішати вершки, сметану і цукрову пудру, збити до густоти.
- Складати торт краще в металевій формі: викласти на дно і боки форми млинці. Намазати кремом.
- Зробити 5-6 штук млинцевих рулетів з кремом і викласти їх у форму. Зверху – крем. Повторювати так, доки не залишиться кілька млинців. Ними потрібно вкрити торт і прибрати в холодильник.
- Прикрасити ягодами і горіхами.
Тут знайдете рецепти різнокольорових млинців.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше