Млинцевий торт на Масницю: 3 несподіваних рецепти

Ви навряд чи здогадувалися, що з млинців можна приготувати навіть торт "Тірамісу"

Це коли просто млинці або млинці з усілякими начинками, навіть якщо вони підібрані під конкретний знак зодіаку, трохи не те. Тоді на Масницю слід приготувати торт, у ролі коржів у якому виступають тонкі та соковиті млинці. І це не просто перемазати їх варенням або кремом, це створити насправді вишукані десерти. Рецепти тортів із млинців в стилі тірамісу, з ягідно-сирним кремом та шоколадного знайдете нижче.

А в нашому календарі березневих свят знайдете ідеї для небанальних подарунків рідним і близьким на Масницю.

Млинцевий торт "Тірамісу з вишнею"

Фото: instagram.com/tortinki_ot_inki/

Інгредієнти

Борошно – 150 г

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – 0.2 ч. л.

Молоко – 250 мл

Яйця – 1 шт.

Розпушувач або сода – 0,5 ч. л.

Рослинна олія – 20 г

Окріп 200 г + 1 ч. л. розчинної кави

Для крему

Вершки 33% – 500 г

Сметана 25-30% – 250 г

Маскарпоне – 250 г

Цукрова пудра – 150 г

Для вишневої начинки

Вишня без кісточки – 200 г

Цукор – 50 г

Крохмаль кукурудзяний – 8 г

Спосіб приготування

У молоко додати яйце і цукор. Потім борошно з розпушувачем і сіллю, все ретельно перемішати. Тонкою цівкою влити гарячу каву і наприкінці – олію. Вийде рідке тісто. Смажити млинці. Дати млинцям охолонути. Для начинки цукор змішати з крохмалем, вишню нагріти до 40 градусів і ввести цукор з крохмалем. Варити до загустіння. Для крему охолоджені вершки збити до густини з пудрою. Додати маскарпоне, збити. Додати сметану. На кожен млинець розподілити крем і трохи вишні (по 6-8 ягід на шар). Верхній млинець залишити не намащеним. Поставити в холодильник на 3-4 години. Прикрасити какао.

Млинцевий торт з ягідно-сирною начинкою

Фото: instagram.com/planetavitaminov/

Інгредієнти

Млинці, приготовлені за улюбленим рецептом

Для крему

Вершки 35% – 400 г

Сирний сир – 200 г

Вершки жирні – 200 г

Цукрова пудра – 150 г

Цукор – 100 г

Малина – 300 г

Агар-агар – 2 ч. л.

Спосіб приготування

Для ягідного шару – в сотейник малину і цукор. Довести до кипіння, пробити блендером, додати агар-агар і пару хвилин потримати на вогні. Охолодити, вилити у форми, як млинцевий торт, залишити до застигання Вершки збити з цукровою пудрою, додати сир, перемішати. Млинці змастити кремом, кількість ягідних шарів – за смаком. Поставити в холодильник на 2 години.

Шоколадний млинцевий торт

Фото: instagram.com/nam_tut_vkusno/

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Цукор – 4 ст. л.

Олія – 3 ст. л.

Молоко – 700 мл.

Борошно – 200 г

Какао – 40 г

Для крему

Вершки 33% – 350 мл

Сметана 20% – 250 мл

Цукрова пудра – 100 г

Ягоди, горіхи за бажанням

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром і олією, половиною молока. Поступово всипати просіяне борошно і какао. Розмішувати до зникнення грудочок, влити в масу решту молока, перемішати. Випікати млинці. Для крему змішати вершки, сметану і цукрову пудру, збити до густоти. Складати торт краще в металевій формі: викласти на дно і боки форми млинці. Намазати кремом. Зробити 5-6 штук млинцевих рулетів з кремом і викласти їх у форму. Зверху – крем. Повторювати так, доки не залишиться кілька млинців. Ними потрібно вкрити торт і прибрати в холодильник. Прикрасити ягодами і горіхами.

Тут знайдете рецепти різнокольорових млинців.

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