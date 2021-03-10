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Млинцевий торт на Масницю: 3 несподіваних рецепти

Сьогодні, 13:59

Ви навряд чи здогадувалися, що з млинців можна приготувати навіть торт "Тірамісу"

Це коли просто млинці або млинці з усілякими начинками, навіть якщо вони підібрані під конкретний знак зодіаку, трохи не те. Тоді на Масницю слід приготувати торт, у ролі коржів у якому виступають тонкі та соковиті млинці. І це не просто перемазати їх варенням або кремом, це створити насправді вишукані десерти. Рецепти тортів із млинців в стилі тірамісу, з ягідно-сирним кремом та шоколадного знайдете нижче.

А в нашому календарі березневих свят знайдете ідеї для небанальних подарунків рідним і близьким на Масницю.

Млинцевий торт "Тірамісу з вишнею"

Фото: instagram.com/tortinki_ot_inki/

Інгредієнти

  • Борошно – 150 г
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Сіль – 0.2 ч. л.
  • Молоко – 250 мл
  • Яйця – 1 шт.
  • Розпушувач або сода – 0,5 ч. л.
  • Рослинна олія – 20 г
  • Окріп 200 г + 1 ч. л. розчинної кави

Для крему

  • Вершки 33% – 500 г
  • Сметана 25-30% – 250 г
  • Маскарпоне – 250 г
  • Цукрова пудра – 150 г

Для вишневої начинки

  • Вишня без кісточки – 200 г
  • Цукор – 50 г
  • Крохмаль кукурудзяний – 8 г

Спосіб приготування

  1. У молоко додати яйце і цукор. Потім борошно з розпушувачем і сіллю, все ретельно перемішати.
  2. Тонкою цівкою влити гарячу каву і наприкінці – олію. Вийде рідке тісто. Смажити млинці.
  3. Дати млинцям охолонути.
  4. Для начинки цукор змішати з крохмалем, вишню нагріти до 40 градусів і ввести цукор з крохмалем. Варити до загустіння.
  5. Для крему охолоджені вершки збити до густини з пудрою. Додати маскарпоне, збити. Додати сметану.
  6. На кожен млинець розподілити крем і трохи вишні (по 6-8 ягід на шар). Верхній млинець залишити не намащеним.
  7. Поставити в холодильник на 3-4 години. Прикрасити какао.

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Млинцевий торт з ягідно-сирною начинкою

Фото: instagram.com/planetavitaminov/

Інгредієнти

  • Млинці, приготовлені за улюбленим рецептом

Для крему

  • Вершки 35% – 400 г
  • Сирний сир – 200 г
  • Вершки жирні – 200 г
  • Цукрова пудра – 150 г
  • Цукор – 100 г
  • Малина – 300 г
  • Агар-агар – 2 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Для ягідного шару – в сотейник малину і цукор. Довести до кипіння, пробити блендером, додати агар-агар і пару хвилин потримати на вогні.
  2. Охолодити, вилити у форми, як млинцевий торт, залишити до застигання
  3. Вершки збити з цукровою пудрою, додати сир, перемішати.
  4. Млинці змастити кремом, кількість ягідних шарів – за смаком.
  5. Поставити в холодильник на 2 години.

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Шоколадний млинцевий торт

Фото: instagram.com/nam_tut_vkusno/

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Олія – 3 ст. л.
  • Молоко – 700 мл.
  • Борошно – 200 г
  • Какао – 40 г

Для крему

  • Вершки 33% – 350 мл
  • Сметана 20% – 250 мл
  • Цукрова пудра – 100 г
  • Ягоди, горіхи за бажанням

Спосіб приготування

  1. Змішати яйця з цукром і олією, половиною молока. Поступово всипати просіяне борошно і какао.
  2. Розмішувати до зникнення грудочок, влити в масу решту молока, перемішати.
  3. Випікати млинці.
  4. Для крему змішати вершки, сметану і цукрову пудру, збити до густоти.
  5. Складати торт краще в металевій формі: викласти на дно і боки форми млинці. Намазати кремом.
  6. Зробити 5-6 штук млинцевих рулетів з кремом і викласти їх у форму. Зверху – крем. Повторювати так, доки не залишиться кілька млинців. Ними потрібно вкрити торт і прибрати в холодильник.
  7. Прикрасити ягодами і горіхами.

Тут знайдете рецепти різнокольорових млинців.

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