Скільки млинців можна з'їсти за один раз і як їх зробити дієтичними

Не більше трьох, а готувати їх бажано не з пшеничного борошна

На Масницю всі їстимуть млинці. Хтось потроху, хтось – без обмежень. Є ті, хто з величезною відповідальністю ставиться до цього свята і навіть прислухається до гороскопів, вибираючи начинку під свій знак зодіаку. Але є ті, для яких важливо влізти в одяг по завершенню Масничного тижня. Отже, скільки можна з'їсти млинців за раз, як їх зробити дієтичнішими, та й взагалі: млинці – це корисно? Нутриціологиня Яна Легеза висловила свою думку з цього приводу.

Поки Масничний тиждень у розпалі, не забудьте подбати про приємні сюрпризи для своїх рідних і друзів, в нашому календарі березневих свят знайдете варіанти для оригінальних подарунків.

Фото: Яна Легеза, нутриціологиня

Кому млинці можна?

"Почнемо з того, що млинці – це не корисно і вони протипоказані людям із захворюваннями підшлункової залози і кишечника. До одужання їсти млинці не можна. Млинці – це сире тісто! Це поєднання білка зі швидкими вуглеводами і не є дуже корисно в принципі. Якщо вас турбує зайва вага, то раз на місяць можна, якщо вага приходить у норму і хочеться себе порадувати", – каже Яна Легеза.

Скільки млинців можна з'їсти за раз?

Їх скоріше не треба. Їх можна. Якщо один млинець людина з'їсть на свято, то нічого страшного не станеться. Це стосується людей, у яких є певні обмеження. Як правило, людина, яка не на дієті, за харчуванням не стежить і особливих проблем зі здоров'ям не має, то штуки чотири з'їсти можна. Якщо ми говоримо про дієтологію, то декілька млинців, не більше.

Читайте також: Хочу правильно харчуватися: 6 простих кроків зробити свій організм здоровішим

Щоб зробити млинці дієтичними, треба

Фото: instagram.com/yashyulya/

Кидати менше цукру. Кому цукор не можна, можна замінити стевією.

Робити їх на безглютеновому борошні. Це може бути кукурудзяне, гречане, рисове, амарантове. Плюс додавати крохмаль. Млинці будуть менш калорійними, більш дієтичними.

Щоб млинець був кориснішим, тоді

Не потрібно їсти їх з варенням, джемом, згущеним молоком, щоб не пересолодити. Беріть крем-сир або лосось. Приготуйте овочеві начинки. Або із запеченим попередньо яблуком з медом і корицею. Отакі млинці будуть більш-менш корисними.

Тут знайдете 3 рецепти дієтичних млинців на вівсянці та вівсяному борошні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися