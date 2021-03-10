Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Блинный торт на Масленицу: 3 неожиданных рецепта

Сегодня, 13:59

Вы навряд ли догадывались, что из блинов можно приготовить даже торт "Тирамису"

Это когда просто блины или блины со всевозможными начинками, даже если они подобраны под конкретный знак зодиака, немного не то. Тогда на Масленицу следует приготовить торт, в роли коржей в котором выступают тонкие и сочные блины. И это не просто перемазать их вареньем или кремом, это создать действительно изысканные десерты. Рецепты тортов из блинов в стиле тирамису, с ягодно-творожным кремом и шоколадного найдете ниже.

А в нашем календаре мартовских праздников найдете идеи для небанальных подарков родным и близким на Масленицу.

Блинный торт "Тирамису с вишней"

Фото: instagram.com/tortinki_ot_inki/

Ингредиенты

  • Мука – 150 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 0.2 ч. л.
  • Молоко – 250 мл
  • Яйца – 1 шт.
  • Разрыхлитель или сода – 0,5 ч. л.
  • Растительное масло – 20 г
  • Кипяток 200 г + 1 ч. л. растворимого кофе

Для крема

  • Сливки 33% – 500 г
  • Сметана 25-30% – 250 г
  • Маскарпоне – 250 г
  • Сахарная пудра – 150 г

Для вишневой начинки

  • Вишня без косточки – 200 г
  • Сахар – 50 г
  • Крахмал кукурузный – 8 г

Способ приготовления

  1. В молоко добавить яйцо и сахар. Затем муку с разрыхлителем и солью, все тщательно перемешать.
  2. Тонкой струйкой влить горячий кофе и в самом конце – масло. Получится жидкое тесто. Жарить блины.
  3. Дать блинам остыть.
  4. Для начинки сахар смешать с крахмалом, вишню нагреть до 40 градусов и ввести сахар с крахмалом. Варить до загустения.
  5. Для крема охлажденные сливки взбить до плотности с пудрой. Добавить маскарпоне, взбить. Добавить сметану.
  6. На каждый блин распределить крем и немного вишни (по 6-8 ягод на слой). Самый верхний блин оставить не смазанным.
  7. Убрать в холодильник на 3-4 часа. Украсить какао.

Читайте также:
Ваши блины снова не получились? Может, вы не знаете о своих ошибках

Блинный торт с ягодно-творожной начинкой

Фото: instagram.com/planetavitaminov/

Ингредиенты

  • Блины, приготовленные по любимому рецепту

Для крема

  • Сливки 35% – 400 г
  • Творожный сыр – 200 г
  • Сливки жирные – 200 г
  • Сахарная пудра – 150 г
  • Сахар – 100 г
  • Малина – 300 г
  • Агар-агар – 2 ч. л.

Способ приготовления

  1. Для ягодного слоя – в сотейник малину и сахар. Довести до кипения, пробить блендером, добавить агар-агар и пару минут подержать на огне.
  2. Охладить, вылить в формы, как блинный торт, оставить до застывания
  3. Сливки взбить с сахарной пудрой, добавить творожный сыр, перемешать.
  4. Блины смазать кремом, количество ягодных слоев сделать по вкусу.
  5. Поставить в холодильник до застывания.

Читайте также:
Блины на молоке: 3 простых рецепта на Масленицу

Шоколадный блинный торт

Фото: instagram.com/nam_tut_vkusno/

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Масло – 3 ст. л.
  • Молоко – 700 мл.
  • Мука – 200 г
  • Какао – 40 г

Для крема

  • Сливки 33% – 350 мл
  • Сметана 20% – 250 мл
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Ягоды, орехи по желанию

Способ приготовления

  1. Смешать яйца с сахаром и маслом и половиной молока. Постепенно всыпать просеянную муку и какао.
  2. Размешивать до исчезновения комочков, влить оставшиеся массу до состояния молоко, перемешать.
  3. Выпекать блины.
  4. Для крема смешать сливки, сметану и сахарную пудру и взбить до густоты.
  5. Складывать торт лучше в металлической форме: выстлать дно и бока формы блинами. Выложить крем.
  6. Сделать 5-6 штук блинных рулетов с кремом и выложить их в форму. Сверху – крем. Повторять так, пока не останется пару блинов. Ими нужно укрыть торт и убрать в холодильник.
  7. Украсить ягодами и орехами.

Здесь найдете рецепты разноцветных блинов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что делать, если блины получаются толстыми — 7 распространенных ошибок Масленица в разгаре: 3 рецепта диетических овсяных блинов Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу Сколько блинов можно съесть за один раз и как их сделать диетическими
блины Масленица торт рецепт
Реклама

Новости партнеров

Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Вкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

Сегодня, 05:47Психо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

Вчера, 18:50Звездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

Вчера, 18:06Вкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

8 мартаЗвездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

8 мартаВкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

8 мартаФаново

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

8 мартаЗвездно

Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

8 мартаЗвездно

Главное из интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри

8 мартаВкусно

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

8 мартаEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

8 мартаПсихо

Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся

7 мартаФаново

Масленица-2021: поздравления и открытки

7 мартаФаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Новости партнеров

Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
Поножовщина и другие трагические судьбы детей-актеров "Ералаша"
Поножовщина и другие трагические судьбы детей-актеров "Ералаша"
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять