Блинный торт на Масленицу: 3 неожиданных рецепта

Вы навряд ли догадывались, что из блинов можно приготовить даже торт "Тирамису"

Это когда просто блины или блины со всевозможными начинками, даже если они подобраны под конкретный знак зодиака, немного не то. Тогда на Масленицу следует приготовить торт, в роли коржей в котором выступают тонкие и сочные блины. И это не просто перемазать их вареньем или кремом, это создать действительно изысканные десерты. Рецепты тортов из блинов в стиле тирамису, с ягодно-творожным кремом и шоколадного найдете ниже.

А в нашем календаре мартовских праздников найдете идеи для небанальных подарков родным и близким на Масленицу.

Блинный торт "Тирамису с вишней"

Фото: instagram.com/tortinki_ot_inki/

Ингредиенты

Мука – 150 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 0.2 ч. л.

Молоко – 250 мл

Яйца – 1 шт.

Разрыхлитель или сода – 0,5 ч. л.

Растительное масло – 20 г

Кипяток 200 г + 1 ч. л. растворимого кофе

Для крема

Сливки 33% – 500 г

Сметана 25-30% – 250 г

Маскарпоне – 250 г

Сахарная пудра – 150 г

Для вишневой начинки

Вишня без косточки – 200 г

Сахар – 50 г

Крахмал кукурузный – 8 г

Способ приготовления

В молоко добавить яйцо и сахар. Затем муку с разрыхлителем и солью, все тщательно перемешать. Тонкой струйкой влить горячий кофе и в самом конце – масло. Получится жидкое тесто. Жарить блины. Дать блинам остыть. Для начинки сахар смешать с крахмалом, вишню нагреть до 40 градусов и ввести сахар с крахмалом. Варить до загустения. Для крема охлажденные сливки взбить до плотности с пудрой. Добавить маскарпоне, взбить. Добавить сметану. На каждый блин распределить крем и немного вишни (по 6-8 ягод на слой). Самый верхний блин оставить не смазанным. Убрать в холодильник на 3-4 часа. Украсить какао.

Блинный торт с ягодно-творожной начинкой

Фото: instagram.com/planetavitaminov/

Ингредиенты

Блины, приготовленные по любимому рецепту

Для крема

Сливки 35% – 400 г

Творожный сыр – 200 г

Сливки жирные – 200 г

Сахарная пудра – 150 г

Сахар – 100 г

Малина – 300 г

Агар-агар – 2 ч. л.

Способ приготовления

Для ягодного слоя – в сотейник малину и сахар. Довести до кипения, пробить блендером, добавить агар-агар и пару минут подержать на огне. Охладить, вылить в формы, как блинный торт, оставить до застывания Сливки взбить с сахарной пудрой, добавить творожный сыр, перемешать. Блины смазать кремом, количество ягодных слоев сделать по вкусу. Поставить в холодильник до застывания.

Шоколадный блинный торт

Фото: instagram.com/nam_tut_vkusno/

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Сахар – 4 ст. л.

Масло – 3 ст. л.

Молоко – 700 мл.

Мука – 200 г

Какао – 40 г

Для крема

Сливки 33% – 350 мл

Сметана 20% – 250 мл

Сахарная пудра – 100 г

Ягоды, орехи по желанию

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром и маслом и половиной молока. Постепенно всыпать просеянную муку и какао. Размешивать до исчезновения комочков, влить оставшиеся массу до состояния молоко, перемешать. Выпекать блины. Для крема смешать сливки, сметану и сахарную пудру и взбить до густоты. Складывать торт лучше в металлической форме: выстлать дно и бока формы блинами. Выложить крем. Сделать 5-6 штук блинных рулетов с кремом и выложить их в форму. Сверху – крем. Повторять так, пока не останется пару блинов. Ими нужно укрыть торт и убрать в холодильник. Украсить ягодами и орехами.

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