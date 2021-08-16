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7 варіантів їжі в клярі для ситної обідньої перерви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 серпня, 12:02
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Якщо готуватимете соковиті продукти, використовуйте густий кляр. Він створить щільну скоринку, яка триматиме сік усередині. Для сухуватих продуктів краще рідкий кляр, щоб вони змогли просочитися олією
Рецепти страв в клярі для обідньої перерви
Рецепти страв в клярі для обідньої перерви / Фото: Depositphotos

Якщо любите брати на роботу перекуси, смачні та ситні, то спробуйте приготувати улюблені продукти в клярі. Це зручно. Таким чином можна перетворити на краще не тільки овочі – кабачки, капусту, – а й кальмарів, курячі крильця, цибулю і моцарелу. Як це зробити, дізнаєтеся нижче. У цьому матеріалі знайдете зріз цін по магазинах для вигідного пікніка.

Хрустка закуска з кабачків

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Кабачки в клярі з сиром
Кабачки в клярі з сиром / Фото: instagram.com/tanyoushaa/

Інгредієнти

  • Кабачок – 3-4 шт. (невеликих)
  • Панірувальні сухарі – 3 ст. л.
  • Манна крупа – 3 ст. л.
  • Сир – 80 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Сіль, часник, орегано

Спосіб приготування

  1. Змішати панірувальні сухарі, манку, тертий сир, подрібнений часник, сіль і спеції. У другій ємності збити яйця.
  2. Кабачки нарізати брусочками, обваляти в борошні, потім в яйці та в паніровці і викласти на деко, застелене пергаментом.
  3. Випікати 10-15 хвилин за 200 градусів.

Цибулеві кільця з моцарелою

Цибулеві кільця з моцарелою в клярі
Цибулеві кільця з моцарелою в клярі / Фото: instagram.com/pav_lala/

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Інгредієнти

  • Моцарела – 100 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Борошно – 50 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Панірувальні сухарі – 100 г

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями. Моцарелу порізати пластинами, вставити між кільцями цибулі.
  2. Кільця обваляти в борошні. Потім занурити в збите яйце і обваляти в сухарях.
  3. Обсмажити в гарячій олії до появи скоринки.

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Курячі крильця

Курячі крильця в клярі
Курячі крильця в клярі / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Інгредієнти

  • Курячі крила – 10 шт.
  • Біле вино – 200 мл
  • Олія – 200 мл
  • Борошно – 200 г
  • Яйце куряче – 4 шт.
  • Вершки – 150 мл
  • Кукурудзяні пластівці і чіпси – 40 г
  • Часник – 4 зубчики
  • Сметана – 50 г
  • Французька гірчиця – 50 г
  • Перець чорний мелений, сіль
  • Сік лимона – 2 ч. л.
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Спосіб приготування

  1. Розрізати крила на частини. Вичавити часник в миску, додати вино, лимонний сік, поперчити і посолити. На 10 хвилин замаринувати курку.
  2. Для кляру збити яйця з вершками, борошном (4-5 ст. л.) і сіллю. Додати кукурудзяні пластівці та подрібнені чіпси.
  3. Обваляти крила в борошні, потім у клярі. Смажити на розігрітій сковороді до готовності.

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Кальмари в клярі

Кальмар у клярі
Кальмар у клярі / Фото: instagram.com/bulbasshka/

Інгредієнти

  • Кальмар – 4 тушки.
  • Яйце – 3 шт.
  • Панірувальні сухарі – 2-3 ст. л.
  • Сіль, спеції для риби
  • Олія для смаження

Спосіб приготування

  1. З кальмарів зняти все зайве і перетинки, нарізати кільцями по 2 см.
  2. Для кляру збити яйця, додати сіль і спеції для риби, сухарі до отримання середньої густини кляру.
  3. Смажити на розігрітій сковороді по 1-2 хвилини з кожного боку.

Білокачанна капуста в клярі

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Капуста в клярі
Капуста в клярі / Фото: instagram.com/fdhousewife/

Інгредієнти

  • Капуста – 1 качан
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль, перець, сухі трави, часник – до смаку ⠀
  • Олія та вершкове масло для обсмажування ⠀

Спосіб приготування

  1. Капусту розрізати на 4 рівні частини, качан не видаляти.
  2. У підсоленій воді зварити їх до повної готовності. Остудити. Порізати на шматки завтовшки 2 см. ⠀
  3. Збити яйця із сіллю, перцем і приправами за смаком, вичавити часник.
  4. Занурити капусту в кляр і обсмажувати їх з двох боків на розігрітій сковороді, з невеликою кількістю олії і вершкового масла.

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Риба в сирному клярі

Рибне філе в кляре
Рибне філе в кляре / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Філе риби – 200 г
  • Майонез, сметана або йогурт – 3 ст. л.
  • Яйце – 4 шт.
  • Твердий сир – 100 г

Спосіб приготування

  1. Сир натерти на крупній тертці, змішати з яйцями і майонезом.
  2. Додати сіль, перець і борошно, ще раз перемішати.
  3. Взяти філе риби, розрізати на невеликі шматочки, вмочити кожен у сирний кляр і обсмажити з обох боків на сковороді до рум'яної скоринки.
  4. Викласти шматочки риби на серветку, щоб стік весь зайвий жир. Потім перекласти на красиву тарілку і подавати до столу.

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Цвітна капуста в клярі

Цвітна капуста в клярі на сковороді
Цвітна капуста в клярі на сковороді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Цвітна капуста – 1 кг
  • Олія – 200 мл
  • Молоко – 1 склянка
  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно – 1 склянка
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Капусту помити і зняти верхнє лися.
  2. Кочан трохи проварити в підсоленій воді, відкинути на друшляк, охолодити і розділити на суцвіття. Як варіант, можна одразу розібрати капусту на суцвіття і бланшувати їх 3-5 хвилин.
  3. З молока, яєць, солі і борошна приготувати рідке тісто.
  4. Суцвіття капусти вмочити в кляр і одразу ж обсмажити в добре розігрітій олії.
  5. Перекласти на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб убрати зайвий жир.

Також для перекусу на роботі можна приготувати кіш з тунцем і шпинатом. Рецепт дивіться у відео.

Тут зібрано 8 рецептів домашніх паштетів, які не залишать вас голодними.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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