7 варіантів їжі в клярі для ситної обідньої перерви

Якщо готуватимете соковиті продукти, використовуйте густий кляр. Він створить щільну скоринку, яка триматиме сік усередині. Для сухуватих продуктів краще рідкий кляр, щоб вони змогли просочитися олією

Рецепти страв в клярі для обідньої перерви / Фото: Depositphotos

Якщо любите брати на роботу перекуси, смачні та ситні, то спробуйте приготувати улюблені продукти в клярі. Це зручно. Таким чином можна перетворити на краще не тільки овочі – кабачки, капусту, – а й кальмарів, курячі крильця, цибулю і моцарелу. Як це зробити, дізнаєтеся нижче. У цьому матеріалі знайдете зріз цін по магазинах для вигідного пікніка.

Хрустка закуска з кабачків

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Кабачки в клярі з сиром / Фото: instagram.com/tanyoushaa/

Інгредієнти

Кабачок – 3-4 шт. (невеликих)

Панірувальні сухарі – 3 ст. л.

Манна крупа – 3 ст. л.

Сир – 80 г

Яйця – 2 шт.

Борошно – 3 ст. л.

Сіль, часник, орегано

Спосіб приготування

Змішати панірувальні сухарі, манку, тертий сир, подрібнений часник, сіль і спеції. У другій ємності збити яйця. Кабачки нарізати брусочками, обваляти в борошні, потім в яйці та в паніровці і викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати 10-15 хвилин за 200 градусів.

Цибулеві кільця з моцарелою

Цибулеві кільця з моцарелою в клярі / Фото: instagram.com/pav_lala/

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Інгредієнти

Моцарела – 100 г

Цибуля – 1 шт.

Борошно – 50 г

Яйця – 2 шт.

Панірувальні сухарі – 100 г

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями. Моцарелу порізати пластинами, вставити між кільцями цибулі. Кільця обваляти в борошні. Потім занурити в збите яйце і обваляти в сухарях. Обсмажити в гарячій олії до появи скоринки.

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Курячі крильця

Курячі крильця в клярі / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Інгредієнти

Курячі крила – 10 шт.

Біле вино – 200 мл

Олія – 200 мл

Борошно – 200 г

Яйце куряче – 4 шт.

Вершки – 150 мл

Кукурудзяні пластівці і чіпси – 40 г

Часник – 4 зубчики

Сметана – 50 г

Французька гірчиця – 50 г

Перець чорний мелений, сіль

Сік лимона – 2 ч. л.

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Спосіб приготування

Розрізати крила на частини. Вичавити часник в миску, додати вино, лимонний сік, поперчити і посолити. На 10 хвилин замаринувати курку. Для кляру збити яйця з вершками, борошном (4-5 ст. л.) і сіллю. Додати кукурудзяні пластівці та подрібнені чіпси. Обваляти крила в борошні, потім у клярі. Смажити на розігрітій сковороді до готовності.

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Кальмари в клярі

Кальмар у клярі / Фото: instagram.com/bulbasshka/

Інгредієнти

Кальмар – 4 тушки.

Яйце – 3 шт.

Панірувальні сухарі – 2-3 ст. л.

Сіль, спеції для риби

Олія для смаження

Спосіб приготування

З кальмарів зняти все зайве і перетинки, нарізати кільцями по 2 см. Для кляру збити яйця, додати сіль і спеції для риби, сухарі до отримання середньої густини кляру. Смажити на розігрітій сковороді по 1-2 хвилини з кожного боку.

Білокачанна капуста в клярі

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Капуста в клярі / Фото: instagram.com/fdhousewife/

Інгредієнти

Капуста – 1 качан

Яйця – 2 шт.

Сіль, перець, сухі трави, часник – до смаку ⠀

Олія та вершкове масло для обсмажування ⠀

Спосіб приготування

Капусту розрізати на 4 рівні частини, качан не видаляти. У підсоленій воді зварити їх до повної готовності. Остудити. Порізати на шматки завтовшки 2 см. ⠀ Збити яйця із сіллю, перцем і приправами за смаком, вичавити часник. Занурити капусту в кляр і обсмажувати їх з двох боків на розігрітій сковороді, з невеликою кількістю олії і вершкового масла.

Риба в сирному клярі

Рибне філе в кляре / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Філе риби – 200 г

Майонез, сметана або йогурт – 3 ст. л.

Яйце – 4 шт.

Твердий сир – 100 г

Спосіб приготування

Сир натерти на крупній тертці, змішати з яйцями і майонезом. Додати сіль, перець і борошно, ще раз перемішати. Взяти філе риби, розрізати на невеликі шматочки, вмочити кожен у сирний кляр і обсмажити з обох боків на сковороді до рум'яної скоринки. Викласти шматочки риби на серветку, щоб стік весь зайвий жир. Потім перекласти на красиву тарілку і подавати до столу.

Цвітна капуста в клярі

Цвітна капуста в клярі на сковороді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Цвітна капуста – 1 кг

Олія – 200 мл

Молоко – 1 склянка

Яйця – 4 шт.

Борошно – 1 склянка

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Капусту помити і зняти верхнє лися. Кочан трохи проварити в підсоленій воді, відкинути на друшляк, охолодити і розділити на суцвіття. Як варіант, можна одразу розібрати капусту на суцвіття і бланшувати їх 3-5 хвилин. З молока, яєць, солі і борошна приготувати рідке тісто. Суцвіття капусти вмочити в кляр і одразу ж обсмажити в добре розігрітій олії. Перекласти на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб убрати зайвий жир.

Також для перекусу на роботі можна приготувати кіш з тунцем і шпинатом. Рецепт дивіться у відео.

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