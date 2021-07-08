12 простих і корисних перекусів, які стануть вашими постійними

Часто буває так, що між основними прийомами їжі хочеться їсти. Але це не означає, що треба бігти в магазин і купувати шкідливу їжу. Достатньо подбати про це заздалегідь і приготувати все вдома. Перекуси мають бути здоровими – так нам радять дієтологи. Це зовсім не означає, що здорові перекуси – несмачні перекуси. Нижче знайдете 12 оригінальних рецептів, які цілком можуть стати для вас постійними. У календарі літніх лайфхаків знайдете прекрасні ідеї, як провести відпустку з користю.
Запіканка з фореллю і броколі
Інгредієнти
- Броколі – 400 г
- Філе риби – 400 г
- Яйце – 3 шт.
- Молоко 1% – 100 мл
- Борошно цільнозернове – 1 ст. л.
- Сир – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Броколі відварити, філе риби порізати шматочками.
- Змішати броколі, рибу посолити, перемішувати акуратно, скласти в форму.
- Змішати, яйця, молоко, тертий сир, борошно і перець, якщо потрібно підсолити.
- Залити цією сумішшю рибу з броколі. Випікати в розігріту до 180 градусів духовку до готовності.
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Білковий салат
Інгредієнти
- Куряча грудка
- Ананас консервований – 50 г
- Кукурудза консервована – 150 г
- Сир – 50 г
- Волоські горіхи – 50 г
- Йогурт натуральний або грецький – 50 мл
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Відварити в підсоленій воді курячу грудку.
- Нарізати грудку, ананас, натерти сир і змішати всі інгредієнти, додавши сіль і йогурт.
Тости з песто з буряка
Інгредієнти
- Насіння соняшнику (свіжі) – 1 ст.
- Петрушка – великий пучок
- Відварений буряк – 1 шт.
- Часник – 1 зуб.
- Сік 1/2 лимона
- Щіпка рожевої солі
- Хмелі-сунелі – за смаком
- Олія – за смаком
Спосіб приготування
- Насіння потрібно заздалегідь замочити впродовж 5-10 годин.
- Усі інгредієнти подрібнити в блендері, за бажанням додати столову ложку соняшникової олії.
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Діп з йогурту з пряними травами
Інгредієнти
- 200 г сметани або натурального йогурту
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 50 г різних пряних трав (на ваш вибір)
- 1 чайна ложка кленового сиропу або меду
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Очистіть цибулю і часник і наріжте дрібними кубиками.
- Поставте сковороду на плиту і нагрівайте її на середньому вогні.
- Додайте оливкову олію і обсмажте цибулю і часник до м'якості. Дайте охолонути.
- Вимийте свіжу зелень, висушіть і дрібно наріжте.
- Додайте всі інгредієнти в миску і перемішайте. Приправте за смаком спеціями.
- Подавайте діп разом з брусочками свіжих овочів або кукурудзяними чипсами.
Яєчний паштет з горіхами
Інгредієнти
- 3 цибулини
- 4 варені яйця
- 100 г волоських горіхів
- 5 зубчиків молодого часнику
- 20 г вершкового масла
- Дрібка солі
- Петрушка
Спосіб приготування
- Цибулю наріжте і обсмажте на олії.
- Змішайте нарізані яйця і смажену цибулю з волоськими горіхами, часником, додайте вершкове масло, сіль і зелень.
- Перебийте все в блендері і подавайте з грінками. Рецепт розрахований на 2-3 порції.
Сир з фруктами, родзинками і горіхами
Інгредієнти
- 350 г зернистого сиру
- 1 ч. л. ванільного цукру
- Жменя родзинок
- Жменя волоських горіхів
- 4 абрикоси
- 1 груша
- 2 ст. л. меду
Спосіб приготування
- У зернистий сир додати ванільний цукор, перемішати.
- Родзинки добре промити, ядра горіхів підсушити на сковороді або в духовці.
- Фрукти помити. Грушу нарізати скибочками, очистити від серцевини і насіння. Абрикоси нарізати, видаливши кісточку.
- Посипати сир фруктами, родзинками і горіхами. Полити медом і одразу ж подавати. Рецепт розрахований на дві порції.
Сирне печиво з вівсянкою
Інгредієнти
- 1/2 – 1 ск. вівсянки (можна подрібнити в блендері)
- 1 упаковка сиру
- 2 яйця
- Родзинки та/або насіння – за смаком
Спосіб приготування
- Збовтайте виделкою яйця, додайте сир і добре розімніть.
- Родзинки попередньо замочити в теплій воді, обсушити.
- Додати в сирну масу вівсянку, родзинки та насіння.
- Присипте деко вівсяними пластівцями.
- Скачайте з тіста кульки і викладіть їх на деко.
- Випікайте в розігрітій до 160-180 градусів духовці 15 хвилин.
Пиріг з куркою, кабачками і сиром
Інгредієнти для пирога
- 300 г несолодкого пісочного тіста
- 1 кабачок або цукіні (близько 300 г)
- 150 г вершкового сиру
- 100 г готового курячого філе (вареного, смаженого або запеченого)
- 100 г кедрових горішків
- 50 г бринзи
- 1 стаканчик густого йогурту без добавок
- 1 яйце
- Кілька гілочок базиліка
- Сіль, перець
Для тіста (500 г)
- 300 г борошна
- 150 г вершкового масла
- Велика щіпка солі
- 1 яйце
- 2 ст. л. дуже холодної води
Спосіб приготування
- Борошно насипати в миску, додати сіль, зробити в муці поглиблення і додати нарізане шматочками холодне масло.
- Додати трохи збите виделкою яйце і воду.
- Швидко замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на годину.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Форму діаметром 20-22 см змастити олією.
- Тісто дістати з холодильника і викласти в форму. Зробити пальцями бортики заввишки приблизно три см, ножем підрівняти краї.
- Вершковий сир змішати виделкою або міксером з йогуртом і яйцем, додати раскрошенную бринзу, лися базиліка, трохи солі та перцю.
- Кабачок нарізати кружечками, курку розділити на невеликі шматочки. В основу для тарта викласти дві третини всіх скибочок кабачків і шматочків курки, кедрові горішки і залити начинку сирно-йогуртовою сумішшю. Зверху викласти цукіні і курку, що залишилися. Посолити і поперчити за смаком.
- Випікати кіш 30-40 хвилин, доки начинка не загусне. Готовий пиріг остудити і нарізати на шматочки.
Човники з кабачків з куркою
Інгредієнти
- 4 невеликих кабачки
- 500 г курячого філе
- 1 велика цибулина
- 1 велика морква
- 3 зубчики часнику
- 1 великий помідор
- 2 ст. л. оливкової олії
- 200 мл сметани
- Сіль, перець, паприка – за смаком
- 100 г сиру (пармезан, гауда)
- Кілька гілочок свіжої петрушки – для подачі
Спосіб приготування
- Духовку розігріти до 200 градусів.
- Куряче філе промити, обсушити і нарізати дрібними кубиками.
- Цибулю дрібно порубати, моркву – натерти, часник – розчавити в пасту, помідор нарізати дрібними кубиками.
- У сковороді розігріти оливкову олію. Спасерувати цибулю 5 хвилин, потім додати моркву, часник і помідор. Тушкувати 3-5 хвилин.
- Додати курку і смажити ще впродовж кількох хвилин, постійно помішуючи, щоб курка підрум'янилася
- Влити сметану і потримати на вогні ще 1-2 хвилини. Посолити і поперчити, додати паприку і перемішати.
- Кабачки розрізати навпіл, м'якоть вийняти ложкою. Всередину кожного човника покласти начинку, посипати натертим сиром і відправити в духовку на 30-40 хвилин.
10 несподіваних способів приготування кабачків
Мафіни з курячого фаршу в духовці
Інгредієнти
- 500 г курячого фаршу
- 1 яйце
- 1 ст. л. гірчиці із зернами
- 2 зубчики часнику
- 50 мл вершків
- 100 г сиру
- 120 г зеленого горошку
- 120 г кукурудзи
Спосіб приготування
- Сир і часник подрібнити в блендері до отримання однорідної маси.
- Додати до фаршу і перемішати. Додати всі інші інгредієнти і добре перемішати.
- Викласти суміш у підготовлені формочки для маффінів.
- Відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин.
Овочевий салат з нутом
Інгредієнти
- 1 пучок салатного листя
- Жменя помідорів чері (жовтих і червоних)
- 1 стигле авокадо
- 1/2 б. консервованого гороху нуту
- 1/4 ч. л. сухих трав
- 1/2 ст. л. білого винного оцту або лимонного соку
- 1 зубчик часнику
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Для заправки змішати сухі трави, оцет, сіль, перець, оливкову олію і пропущений через прес часник.
- Салатні листя помити, обсушити, порвати руками і викласти в тарілку.
- Помідори чері помити, розрізати навпіл або на чотири частини.
- Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати кубиками. За бажанням скропити лимонним соком, щоб м'якоть не потемніла.
- Викласти всі інгредієнти на зелень, полити заправкою і дати настоятися 10-15 хвилин перед подачею.
Сирні палички
Інгредієнти
- Сир пастоподібний – 180 г
- Яйце – 1 шт.
- Сир твердий – 80 г
- Цільнозернове борошно – 8 ст. л.
- Розпушувач – 1/2 ч. л.
- Зелень, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати сир з яйцем, додати борошно, спеції, перемішати.
- Натерти твердий сир і додати в тісто.
- Сформувати палички потрібної довжини і ширини.
- Випікати 20-25 хвилин за 200 градусів до рум'яності. Прикрасити зеленню і кунжутом.
І ще один рецепт – грінок з тартаром з лосося – дізнаєтеся з відео.