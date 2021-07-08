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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

12 простих і корисних перекусів, які стануть вашими постійними

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 липня, 13:04
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Кожен із запропонованих нижче варіянтів зручно брати на роботу або прогулянку. Наприклад, сирні палички з цільнозернового борошна, песто з буряка і зелені, пиріг з броколі й куркою або курячі мафіни
Корисні перекушування
Корисні перекушування / Фото: freepik.com

Часто буває так, що між основними прийомами їжі хочеться їсти. Але це не означає, що треба бігти в магазин і купувати шкідливу їжу. Достатньо подбати про це заздалегідь і приготувати все вдома. Перекуси мають бути здоровими – так нам радять дієтологи. Це зовсім не означає, що здорові перекуси – несмачні перекуси. Нижче знайдете 12 оригінальних рецептів, які цілком можуть стати для вас постійними. У календарі літніх лайфхаків знайдете прекрасні ідеї, як провести відпустку з користю.

Запіканка з фореллю і броколі

Запіканка з фореллю і броколі
Запіканка з фореллю і броколі / Фото: instagram.com/retseptypoleznye/

Інгредієнти

  • Броколі – 400 г
  • Філе риби – 400 г
  • Яйце – 3 шт.
  • Молоко 1% – 100 мл
  • Борошно цільнозернове – 1 ст. л.
  • Сир – 100 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Броколі відварити, філе риби порізати шматочками.
  2. Змішати броколі, рибу посолити, перемішувати акуратно, скласти в форму.
  3. Змішати, яйця, молоко, тертий сир, борошно і перець, якщо потрібно підсолити.
  4. Залити цією сумішшю рибу з броколі. Випікати в розігріту до 180 градусів духовку до готовності.

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Білковий салат

Салат з куркою і горіхами
Салат з куркою і горіхами / Фото: instagram.com/maria_za_pp/

Інгредієнти

  • Куряча грудка
  • Ананас консервований – 50 г
  • Кукурудза консервована – 150 г
  • Сир – 50 г
  • Волоські горіхи – 50 г
  • Йогурт натуральний або грецький – 50 мл
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити в підсоленій воді курячу грудку.
  2. Нарізати грудку, ананас, натерти сир і змішати всі інгредієнти, додавши сіль і йогурт.

Тости з песто з буряка

Тости з буряком
Тости з буряком / Фото: instagram.com/yogenia_jl/

Інгредієнти

  • Насіння соняшнику (свіжі) – 1 ст.
  • Петрушка – великий пучок
  • Відварений буряк – 1 шт.
  • Часник – 1 зуб.
  • Сік 1/2 лимона
  • Щіпка рожевої солі
  • Хмелі-сунелі – за смаком
  • Олія – за смаком

Спосіб приготування

  1. Насіння потрібно заздалегідь замочити впродовж 5-10 годин.
  2. Усі інгредієнти подрібнити в блендері, за бажанням додати столову ложку соняшникової олії.

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Діп з йогурту з пряними травами

Діп з зеленню
Діп з зеленню / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 200 г сметани або натурального йогурту
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 50 г різних пряних трав (на ваш вибір)
  • 1 чайна ложка кленового сиропу або меду
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Очистіть цибулю і часник і наріжте дрібними кубиками.
  2. Поставте сковороду на плиту і нагрівайте її на середньому вогні.
  3. Додайте оливкову олію і обсмажте цибулю і часник до м'якості. Дайте охолонути.
  4. Вимийте свіжу зелень, висушіть і дрібно наріжте.
  5. Додайте всі інгредієнти в миску і перемішайте. Приправте за смаком спеціями.
  6. Подавайте діп разом з брусочками свіжих овочів або кукурудзяними чипсами.

Яєчний паштет з горіхами

Яєчний паштет
Яєчний паштет / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 3 цибулини
  • 4 варені яйця
  • 100 г волоських горіхів
  • 5 зубчиків молодого часнику
  • 20 г вершкового масла
  • Дрібка солі
  • Петрушка

Спосіб приготування

  1. Цибулю наріжте і обсмажте на олії.
  2. Змішайте нарізані яйця і смажену цибулю з волоськими горіхами, часником, додайте вершкове масло, сіль і зелень.
  3. Перебийте все в блендері і подавайте з грінками. Рецепт розрахований на 2-3 порції.

Сир з фруктами, родзинками і горіхами

Сир з фруктами
Сир з фруктами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 350 г зернистого сиру
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • Жменя родзинок
  • Жменя волоських горіхів
  • 4 абрикоси
  • 1 груша
  • 2 ст. л. меду

Спосіб приготування

  1. У зернистий сир додати ванільний цукор, перемішати.
  2. Родзинки добре промити, ядра горіхів підсушити на сковороді або в духовці.
  3. Фрукти помити. Грушу нарізати скибочками, очистити від серцевини і насіння. Абрикоси нарізати, видаливши кісточку.
  4. Посипати сир фруктами, родзинками і горіхами. Полити медом і одразу ж подавати. Рецепт розрахований на дві порції.

Сирне печиво з вівсянкою

Вівсяне печиво без цукру
Вівсяне печиво без цукру / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 1/2 – 1 ск. вівсянки (можна подрібнити в блендері)
  • 1 упаковка сиру
  • 2 яйця
  • Родзинки та/або насіння – за смаком

Спосіб приготування

  1. Збовтайте виделкою яйця, додайте сир і добре розімніть.
  2. Родзинки попередньо замочити в теплій воді, обсушити.
  3. Додати в сирну масу вівсянку, родзинки та насіння.
  4. Присипте деко вівсяними пластівцями.
  5. Скачайте з тіста кульки і викладіть їх на деко.
  6. Випікайте в розігрітій до 160-180 градусів духовці 15 хвилин.

Пиріг з куркою, кабачками і сиром

Кіш з куркою та кабачками
Кіш з куркою та кабачками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для пирога

  • 300 г несолодкого пісочного тіста
  • 1 кабачок або цукіні (близько 300 г)
  • 150 г вершкового сиру
  • 100 г готового курячого філе (вареного, смаженого або запеченого)
  • 100 г кедрових горішків
  • 50 г бринзи
  • 1 стаканчик густого йогурту без добавок
  • 1 яйце
  • Кілька гілочок базиліка
  • Сіль, перець

Для тіста (500 г)

  • 300 г борошна
  • 150 г вершкового масла
  • Велика щіпка солі
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. дуже холодної води

Спосіб приготування

  1. Борошно насипати в миску, додати сіль, зробити в муці поглиблення і додати нарізане шматочками холодне масло.
  2. Додати трохи збите виделкою яйце і воду.
  3. Швидко замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на годину.
  4. Духовку розігріти до 180 градусів. Форму діаметром 20-22 см змастити олією.
  5. Тісто дістати з холодильника і викласти в форму. Зробити пальцями бортики заввишки приблизно три см, ножем підрівняти краї.
  6. Вершковий сир змішати виделкою або міксером з йогуртом і яйцем, додати раскрошенную бринзу, лися базиліка, трохи солі та перцю.
  7. Кабачок нарізати кружечками, курку розділити на невеликі шматочки. В основу для тарта викласти дві третини всіх скибочок кабачків і шматочків курки, кедрові горішки і залити начинку сирно-йогуртовою сумішшю. Зверху викласти цукіні і курку, що залишилися. Посолити і поперчити за смаком.
  8. Випікати кіш 30-40 хвилин, доки начинка не загусне. Готовий пиріг остудити і нарізати на шматочки.

Човники з кабачків з куркою

Фаршировані кабачки
Фаршировані кабачки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 невеликих кабачки
  • 500 г курячого філе
  • 1 велика цибулина
  • 1 велика морква
  • 3 зубчики часнику
  • 1 великий помідор
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 200 мл сметани
  • Сіль, перець, паприка – за смаком
  • 100 г сиру (пармезан, гауда)
  • Кілька гілочок свіжої петрушки – для подачі

Спосіб приготування

  1. Духовку розігріти до 200 градусів.
  2. Куряче філе промити, обсушити і нарізати дрібними кубиками.
  3. Цибулю дрібно порубати, моркву – натерти, часник – розчавити в пасту, помідор нарізати дрібними кубиками.
  4. У сковороді розігріти оливкову олію. Спасерувати цибулю 5 хвилин, потім додати моркву, часник і помідор. Тушкувати 3-5 хвилин.
  5. Додати курку і смажити ще впродовж кількох хвилин, постійно помішуючи, щоб курка підрум'янилася
  6. Влити сметану і потримати на вогні ще 1-2 хвилини. Посолити і поперчити, додати паприку і перемішати.
  7. Кабачки розрізати навпіл, м'якоть вийняти ложкою. Всередину кожного човника покласти начинку, посипати натертим сиром і відправити в духовку на 30-40 хвилин.

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Мафіни з курячого фаршу в духовці

Мафіни з фаршу в духовці
Мафіни з фаршу в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г курячого фаршу
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. гірчиці із зернами
  • 2 зубчики часнику
  • 50 мл вершків
  • 100 г сиру
  • 120 г зеленого горошку
  • 120 г кукурудзи

Спосіб приготування

  1. Сир і часник подрібнити в блендері до отримання однорідної маси.
  2. Додати до фаршу і перемішати. Додати всі інші інгредієнти і добре перемішати.
  3. Викласти суміш у підготовлені формочки для маффінів.
  4. Відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Овочевий салат з нутом

Овочевий салат з горохом нут
Овочевий салат з горохом нут / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 пучок салатного листя
  • Жменя помідорів чері (жовтих і червоних)
  • 1 стигле авокадо
  • 1/2 б. консервованого гороху нуту
  • 1/4 ч. л. сухих трав
  • 1/2 ст. л. білого винного оцту або лимонного соку
  • 1 зубчик часнику
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Для заправки змішати сухі трави, оцет, сіль, перець, оливкову олію і пропущений через прес часник.
  2. Салатні листя помити, обсушити, порвати руками і викласти в тарілку.
  3. Помідори чері помити, розрізати навпіл або на чотири частини.
  4. Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати кубиками. За бажанням скропити лимонним соком, щоб м'якоть не потемніла.
  5. Викласти всі інгредієнти на зелень, полити заправкою і дати настоятися 10-15 хвилин перед подачею.

Сирні палички

Сирні палички
Сирні палички / Фото: instagram.com/dukan_recepts/

Інгредієнти

  • Сир пастоподібний – 180 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сир твердий – 80 г
  • Цільнозернове борошно – 8 ст. л.
  • Розпушувач – 1/2 ч. л.
  • Зелень, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати сир з яйцем, додати борошно, спеції, перемішати.
  2. Натерти твердий сир і додати в тісто.
  3. Сформувати палички потрібної довжини і ширини.
  4. Випікати 20-25 хвилин за 200 градусів до рум'яності. Прикрасити зеленню і кунжутом.

І ще один рецепт – грінок з тартаром з лосося – дізнаєтеся з відео.

10 рецептів простих і корисних перекусів знайдете тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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