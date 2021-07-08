12 простих і корисних перекусів, які стануть вашими постійними

Кожен із запропонованих нижче варіянтів зручно брати на роботу або прогулянку. Наприклад, сирні палички з цільнозернового борошна, песто з буряка і зелені, пиріг з броколі й куркою або курячі мафіни

Корисні перекушування / Фото: freepik.com

Часто буває так, що між основними прийомами їжі хочеться їсти. Але це не означає, що треба бігти в магазин і купувати шкідливу їжу. Достатньо подбати про це заздалегідь і приготувати все вдома. Перекуси мають бути здоровими – так нам радять дієтологи. Це зовсім не означає, що здорові перекуси – несмачні перекуси. Нижче знайдете 12 оригінальних рецептів, які цілком можуть стати для вас постійними. У календарі літніх лайфхаків знайдете прекрасні ідеї, як провести відпустку з користю.

Запіканка з фореллю і броколі

Запіканка з фореллю і броколі / Фото: instagram.com/retseptypoleznye/

Інгредієнти

Броколі – 400 г

Філе риби – 400 г

Яйце – 3 шт.

Молоко 1% – 100 мл

Борошно цільнозернове – 1 ст. л.

Сир – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Броколі відварити, філе риби порізати шматочками. Змішати броколі, рибу посолити, перемішувати акуратно, скласти в форму. Змішати, яйця, молоко, тертий сир, борошно і перець, якщо потрібно підсолити. Залити цією сумішшю рибу з броколі. Випікати в розігріту до 180 градусів духовку до готовності.

Білковий салат

Салат з куркою і горіхами / Фото: instagram.com/maria_za_pp/

Інгредієнти

Куряча грудка

Ананас консервований – 50 г

Кукурудза консервована – 150 г

Сир – 50 г

Волоські горіхи – 50 г

Йогурт натуральний або грецький – 50 мл

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Відварити в підсоленій воді курячу грудку. Нарізати грудку, ананас, натерти сир і змішати всі інгредієнти, додавши сіль і йогурт.

Тости з песто з буряка

Тости з буряком / Фото: instagram.com/yogenia_jl/

Інгредієнти

Насіння соняшнику (свіжі) – 1 ст.

Петрушка – великий пучок

Відварений буряк – 1 шт.

Часник – 1 зуб.

Сік 1/2 лимона

Щіпка рожевої солі

Хмелі-сунелі – за смаком

Олія – за смаком

Спосіб приготування

Насіння потрібно заздалегідь замочити впродовж 5-10 годин. Усі інгредієнти подрібнити в блендері, за бажанням додати столову ложку соняшникової олії.

Діп з йогурту з пряними травами

Діп з зеленню / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

200 г сметани або натурального йогурту

1 цибулина

1 зубчик часнику

1 столова ложка оливкової олії

50 г різних пряних трав (на ваш вибір)

1 чайна ложка кленового сиропу або меду

Сіль, перець

Спосіб приготування

Очистіть цибулю і часник і наріжте дрібними кубиками. Поставте сковороду на плиту і нагрівайте її на середньому вогні. Додайте оливкову олію і обсмажте цибулю і часник до м'якості. Дайте охолонути. Вимийте свіжу зелень, висушіть і дрібно наріжте. Додайте всі інгредієнти в миску і перемішайте. Приправте за смаком спеціями. Подавайте діп разом з брусочками свіжих овочів або кукурудзяними чипсами.

Яєчний паштет з горіхами

Яєчний паштет / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3 цибулини

4 варені яйця

100 г волоських горіхів

5 зубчиків молодого часнику

20 г вершкового масла

Дрібка солі

Петрушка

Спосіб приготування

Цибулю наріжте і обсмажте на олії. Змішайте нарізані яйця і смажену цибулю з волоськими горіхами, часником, додайте вершкове масло, сіль і зелень. Перебийте все в блендері і подавайте з грінками. Рецепт розрахований на 2-3 порції.

Сир з фруктами, родзинками і горіхами

Сир з фруктами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

350 г зернистого сиру

1 ч. л. ванільного цукру

Жменя родзинок

Жменя волоських горіхів

4 абрикоси

1 груша

2 ст. л. меду

Спосіб приготування

У зернистий сир додати ванільний цукор, перемішати. Родзинки добре промити, ядра горіхів підсушити на сковороді або в духовці. Фрукти помити. Грушу нарізати скибочками, очистити від серцевини і насіння. Абрикоси нарізати, видаливши кісточку. Посипати сир фруктами, родзинками і горіхами. Полити медом і одразу ж подавати. Рецепт розрахований на дві порції.

Сирне печиво з вівсянкою

Вівсяне печиво без цукру / Фото: freepik.com

Інгредієнти

1/2 – 1 ск. вівсянки (можна подрібнити в блендері)

1 упаковка сиру

2 яйця

Родзинки та/або насіння – за смаком

Спосіб приготування

Збовтайте виделкою яйця, додайте сир і добре розімніть. Родзинки попередньо замочити в теплій воді, обсушити. Додати в сирну масу вівсянку, родзинки та насіння. Присипте деко вівсяними пластівцями. Скачайте з тіста кульки і викладіть їх на деко. Випікайте в розігрітій до 160-180 градусів духовці 15 хвилин.

Пиріг з куркою, кабачками і сиром

Кіш з куркою та кабачками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для пирога

300 г несолодкого пісочного тіста

1 кабачок або цукіні (близько 300 г)

150 г вершкового сиру

100 г готового курячого філе (вареного, смаженого або запеченого)

100 г кедрових горішків

50 г бринзи

1 стаканчик густого йогурту без добавок

1 яйце

Кілька гілочок базиліка

Сіль, перець

Для тіста (500 г)

300 г борошна

150 г вершкового масла

Велика щіпка солі

1 яйце

2 ст. л. дуже холодної води

Спосіб приготування

Борошно насипати в миску, додати сіль, зробити в муці поглиблення і додати нарізане шматочками холодне масло. Додати трохи збите виделкою яйце і воду. Швидко замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на годину. Духовку розігріти до 180 градусів. Форму діаметром 20-22 см змастити олією. Тісто дістати з холодильника і викласти в форму. Зробити пальцями бортики заввишки приблизно три см, ножем підрівняти краї. Вершковий сир змішати виделкою або міксером з йогуртом і яйцем, додати раскрошенную бринзу, лися базиліка, трохи солі та перцю. Кабачок нарізати кружечками, курку розділити на невеликі шматочки. В основу для тарта викласти дві третини всіх скибочок кабачків і шматочків курки, кедрові горішки і залити начинку сирно-йогуртовою сумішшю. Зверху викласти цукіні і курку, що залишилися. Посолити і поперчити за смаком. Випікати кіш 30-40 хвилин, доки начинка не загусне. Готовий пиріг остудити і нарізати на шматочки.

Човники з кабачків з куркою

Фаршировані кабачки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 невеликих кабачки

500 г курячого філе

1 велика цибулина

1 велика морква

3 зубчики часнику

1 великий помідор

2 ст. л. оливкової олії

200 мл сметани

Сіль, перець, паприка – за смаком

100 г сиру (пармезан, гауда)

Кілька гілочок свіжої петрушки – для подачі

Спосіб приготування

Духовку розігріти до 200 градусів. Куряче філе промити, обсушити і нарізати дрібними кубиками. Цибулю дрібно порубати, моркву – натерти, часник – розчавити в пасту, помідор нарізати дрібними кубиками. У сковороді розігріти оливкову олію. Спасерувати цибулю 5 хвилин, потім додати моркву, часник і помідор. Тушкувати 3-5 хвилин. Додати курку і смажити ще впродовж кількох хвилин, постійно помішуючи, щоб курка підрум'янилася Влити сметану і потримати на вогні ще 1-2 хвилини. Посолити і поперчити, додати паприку і перемішати. Кабачки розрізати навпіл, м'якоть вийняти ложкою. Всередину кожного човника покласти начинку, посипати натертим сиром і відправити в духовку на 30-40 хвилин.

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Мафіни з курячого фаршу в духовці

Мафіни з фаршу в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г курячого фаршу

1 яйце

1 ст. л. гірчиці із зернами

2 зубчики часнику

50 мл вершків

100 г сиру

120 г зеленого горошку

120 г кукурудзи

Спосіб приготування

Сир і часник подрібнити в блендері до отримання однорідної маси. Додати до фаршу і перемішати. Додати всі інші інгредієнти і добре перемішати. Викласти суміш у підготовлені формочки для маффінів. Відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Овочевий салат з нутом

Овочевий салат з горохом нут / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 пучок салатного листя

Жменя помідорів чері (жовтих і червоних)

1 стигле авокадо

1/2 б. консервованого гороху нуту

1/4 ч. л. сухих трав

1/2 ст. л. білого винного оцту або лимонного соку

1 зубчик часнику

2 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Спосіб приготування

Для заправки змішати сухі трави, оцет, сіль, перець, оливкову олію і пропущений через прес часник. Салатні листя помити, обсушити, порвати руками і викласти в тарілку. Помідори чері помити, розрізати навпіл або на чотири частини. Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати кубиками. За бажанням скропити лимонним соком, щоб м'якоть не потемніла. Викласти всі інгредієнти на зелень, полити заправкою і дати настоятися 10-15 хвилин перед подачею.

Сирні палички

Сирні палички / Фото: instagram.com/dukan_recepts/

Інгредієнти

Сир пастоподібний – 180 г

Яйце – 1 шт.

Сир твердий – 80 г

Цільнозернове борошно – 8 ст. л.

Розпушувач – 1/2 ч. л.

Зелень, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Змішати сир з яйцем, додати борошно, спеції, перемішати. Натерти твердий сир і додати в тісто. Сформувати палички потрібної довжини і ширини. Випікати 20-25 хвилин за 200 градусів до рум'яності. Прикрасити зеленню і кунжутом.

І ще один рецепт – грінок з тартаром з лосося – дізнаєтеся з відео.

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