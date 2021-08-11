8 домашніх паштетів, які подарують свято

Насамперед – свято смаку. Паштетом з курки, печінки, грибів або яєць можна прикрасити скибочки вашого улюбленого хліба, його можна їсти з овочами. Це може стати прекрасною закускою і перекусом

Рецепти домашніх паштетів / Фото: Depositphotos

Цікаво, що перший у світі паштет був приготований у Страсбурзі. Тоді це був паштет з гусячої печінки. А коли він потрапив на стіл до Людовика XVI, то набув поширення не тільки по всій Франції, а й Європі. Спочатку паштет запікали в тісті і змащували смальцем – так він довго зберігався і його можна було брати в довгу дорогу. Тепер паштет потрібно брати і готувати. Це чудовий перекус і закуска для пікніка. Щоб вигідно закупитися для відпочинку на природі, ознайомтеся з цим матеріалом.

Реклама

Швидкий курячий паштет

Паштет з вареної курки з горіхами і вершковим сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г відвареного філе курячих стегенець

125 г вершкового сиру

1 очищений зубчик часнику

1 жменя волоських горіхів

Кілька гілочок естрагону або іншої зелені

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

У блендер відправити курку, вершковий сир, зубчик часнику, пропущений через прес, сіль і перець. Збити до отримання однорідної маси. Якщо паштет здасться вам занадто щільним, можна розбавити його бульйоном, вершками або натуральним йогуртом. Наприкінці паштет додати подрібнені волоські горіхи і дрібно порубаний естрагон. Знову все збити. Подавати швидкий курячий паштет з підсмаженим хлібом.

Реклама

Читайте також: 5 ситних салатів із куркою для здорового сніданку

Печінковий паштет з журавлиною і мигдалем

Паштет з журавлиною і горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г курячої печінки

1 велика цибулина

1/2 склянки вершків

1 яйце

Жменя сушеної журавлини

2 ст. л. мигдальних пластівців або крупно порубаного мигдалю

1 зубчик часнику

Сіль, перець – за смаком

Майоран – за смаком

Базилік – за смаком

Спосіб приготування

Печінку помити, очистити від плівок і жиру. Розрізати на шматочки і злегка обсмажити, залишивши серединку рожевою. Цибулю порізати дрібними кубиками, пасерувати до напівпрозорості. Печінку порізати кубиками, змішати з цибулею, додати решту інгредієнтів, добре перемішати. Викласти паштет в форму для запікання. Випікати впродовж години за температури 200 градусів. Перед подачею закуску остудити.

Паштет з копченої скумбрії

Паштет зі скумбрії / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти

Риба скумбрія копчена – 250 г

Сир вершковий – 200 г

Лимон (сік) – 1 ч. л.

Лимон (цедра) – 1 ст. л.

Хрін – 1 ст. л.

Зелень рубана – 2 ст. л.

Хліб – для подачі

Спосіб приготування

Скумбрію очистіть, видаліть кістки, наріжте, складіть в чашу блендера. Додайте вершковий сир, лимонний сік, цедру, хрін, подрібніть. Посипте нашаткованою зеленню, подавайте з багетом.

Паштет з печінки індички

Паштет з індички / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Печінка індички – 500 г

Цибуля ріпчаста – 2-3 шт.

Морква – 4 шт.

Вершкове масло – 200 г

Сіль, перець – за смаком

Реклама

Спосіб приготування

Відварити печінка, причому злити воду двічі після закипання, а після третього закипання залишити доваритися в цій же воді до готовності. Протушкувати тим часом овочі: нарізану цибулю і натерту моркву. Тушкувати довго, близько двох годин, у сотейнику або на сковороді в олії та на маленькому вогні. Остудити готові печінку і овочі, перемішати і перекрутити на м'ясорубці двічі, на другий раз додавши м'яке вершкове масло. Розкласти паштет по формах, дати застигнути.

Пісний паштет з нуту

Паштет з нуту з насінням / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 склянка гороху нуту

1 склянка насіння соняшнику

1/3 склянки соняшникової або оливкової олії

5 ст. л. подрібненої петрушки

4 ст. л. лимонного соку

1,5 ч. л. меленої солодкої паприки

1,5 ч. л. меду

1 ч. л. солі

Спосіб приготування

Залити нут великою кількістю холодної води на 10-12 годин. Злити рідину, залити свіжою водою і відварити до готовності. Соняшникове насіння обсмажити на сухій сковороді, потім подрібнити в кавомолці. У чашу блендера викласти горох нут, додати паприку, мед і сіль, пасту з насіння і зелень. Влити лимонний сік і олію. Подрібнити все до однорідності. Викласти готовий паштет в банку з кришкою і зберігати в холодильнику.

Яєчний паштет з горіхами і цибулею

Яєчний паштет / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3 цибулини

4 варені яйця

100 г волоських горіхів

5 зубчиків молодого часнику

20 г вершкового масла

Дрібка солі

Петрушка

Спосіб приготування

Цибулю наріжте і обсмажте на олії. Змішайте нарізані яйця і смажену цибулю з волоськими горіхами і часником. Додайте м'яке вершкове масло, сіль і зелень. Перебити все в блендері до отримання однорідної маси.

Читайте також: 10 рецептів смачного сніданку з яєць

Грибний паштет

Паштет з грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

700 г печериць

2 цибулини

100 мл олії

50 г вершкового масла

200 мл вершків жирністю 33%

200 г білого хліба

100 мл молока

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Печериці та цибулю нарізати кубиками. Скласти у велику сковороду і обсмажити на олії до напівготовності. Додати вершкове масло, посолити і поперчити, ретельно перемішати. Влити вершки. Томити доти, доки не випарується вся рідина. Залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин. Покласти гриби з цибулею і розмочений хліб в блендер і зробити пюре. Викласти паштет у скляну банку і як слід охолодити.

Паштет з курячої печінки з яблуком

Паштет з печінки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг курячої печінки

4-5 зубчиків часнику

1 велика цибулина

1 кисле яблуко

50 мл віскі

1 ст. л. сушеного майорану

Мускатний горіх

Олія

Вершкове масло – для запечатування

Сіль, перець

Спосіб приготування

Печінку промийте та висушіть. Яблуко очистіть, видаливши серцевину, наріжте невеликими кубиками. Цибулю і часник очистіть і наріжте. У сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю і часник, слідом додайте печінку і яблуко. Обсмажуйте ще кілька хвилин; печінка має бути без крові, але ще не повністю готова. Полийте віскі, акуратно підпаліть. Дати прогоріти. Приправте майораном, мускатним горіхом, сіллю і перцем. Подрібніть вміст сковороди в блендері. Розкладіть по банках, залийте розтопленим вершковим маслом і приберіть у холодильник. Готовий паштет подавайте з підсушеними скибочками багета і брусничним варенням.

Цікавий рецепт – грінок з тартаром з лосося та полуницею – дізнаєтеся з відео.

Тут зібрані 10 різноманітних рецептів, де є індичка.