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Як почистити шкіряну сумку: випробуваний спосіб

Сьогодні, 16:54

Як правильно доглядати за шкіряною сумкою, щоб вона була як новенька: універсальний лайфхак

Шкіряна сумка має дуже ефектний і статусний вигляд, але іноді буває примхлива і, як будь-який виріб з натуральної шкіри, вимагає особливого догляду. Будь то природне забруднення від постійного носіння або ж випадкова пляма, насаджена з необережності – існує лайфхак, який суттєво полегшить вам процедуру видалення бруду з улюбленого аксесуара і змусить його виглядати, як новенький.

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Як чистити шкіряну сумку: лайфхак

Головне правило в догляді за шкірою – працювати на випередження і проводити профілактичні заходи. Це означає – регулярно обробляти сумку кремом, щоб не допустити її пересихання і старіння. Для цього підійде як спеціальний засіб, так і звичайний безбарвний крем для взуття, для рук або простий вазелін. Змастіть поверхню сумки кремом, залиште на 20 хвилин, а потім м'якою фланеллю приберіть залишки жиру і гарненько натріть шкіру до блиску.

Після такої обробки ваша сумочка почуватиметься значно краще і буде менш схильна до забруднення. Та й залишити пляму на такому виробі буде набагато складніше, ніж на потертій старій сумці, куди вона надійно в'їсться.

Якщо ж неприємності уникнути не вдалося, і пляма красується на видному місці, найпростіше її прибрати за допомогою звичайного мила і теплої води. Важливо не надно мочити сумку, тому що шкіра не любить воду. Швидко обробіть теплим мильним розчином проблемне місце, зітріть залишки вологи і просушіть сумку. Потім змастіть її кремом.

Не забувайте, що шкіру не можна сушити біля гарячих джерел тепла, а також на відкритому сонці. Також не очищайте вологу шкіру, а почекайте, поки вона повністю висохне.

Раніше ми давали покрокову інструкцію, як чистити нубук.

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