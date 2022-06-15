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Как защитить ребенка от нитратов в овощах и фруктах – 8 полезных советов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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15 июня, 10:00
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Нитраты наиболее опасны для малышей от рождения до 3-х лет, поэтому родителям стоит быть внимательнее с прикормом. Также обязательно очищайте плоды и нарезайте
Чтобы защитить ребенка от нитратов в овощах и фруктах, тщательно мойте плоды, а также снимайте с них кожуру, если вашему малышу меньше 3-х лет
Чтобы защитить ребенка от нитратов в овощах и фруктах, тщательно мойте плоды, а также снимайте с них кожуру, если вашему малышу меньше 3-х лет / Фото: freepik.com

Нитраты в ранних фруктах и овощах можно удалить, если тщательно мыть и замачивать их, а также очищать кожуру. Как давать малышам овощи и фрукты, чтобы защитить детей от нитратов – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Особенно тщательно нужно мыть овощи и фрукты для тех малышей, чьи родители самостоятельно готовят блюда для прикорма. Во-первых, ни в коем случае не используйте для приготовления прикорма сырую воду из колодца или крана.

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Особенно тщательно нужно мыть овощи и фрукты для тех малышей, чьи родители самостоятельно готовят блюда для прикорма.
Особенно тщательно нужно мыть овощи и фрукты для тех малышей, чьи родители самостоятельно готовят блюда для прикорма. / Фото: freepik.com

Также давая детям фрукты и овощи, обязательно:

  1. Выбирайте только целые свежие плоды, не обрезайте лопнутые или подгнившие
  2. Тщательно мойте овощи и фрукты, даже ели будете их термически обрабатывать
  3. Готовьте овощи и фрукты сразу перед тем, как кормить ребенка.
  4. Для малышей в возрасте до года овощи варят без перца и соли
  5. Измельчать плоды следует в блендере или на терке до состояния пюре
  6. Блендер или терку, на которых измельчаете овощи и фрукты для малыша – обдавайте кипятком
  7. Фрукты можно давать свежими или запечь в духовке
  8. Любые плоды – фрукты, овощи для ребенка нужно очистить и измельчить.

Если овощное пюре получилось слишком густым, то можно его разбавить бульоном, котором варились овощи. В том случае, когда у вас нет блендера, плоды важно очень тщательно перетереть, чтобы получилось однородное пюре в концентрации, "как сметана".

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Также мы писали, сколько клубники полезно съедать и как понять, что ягоды без нитратов?

А еще узнайте, что советует доктор Комаровский, чтобы защитить детей от нитратов в овощах и фруктах.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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