Новый iPhone 13 Pro получит суперсовременный дизайн – как он будет выглядеть
Помимо этого начинка устройства получит новейшие технологии
В Сеть слили изображения нового iPhone 13 Pro. Он выполнен в черном цвете, а экран получит ранее невиданную частоту обновления изображений. Кроме этого внутри будет огромное количество флеш-памяти.
Об этом сообщает Telegram-канал "Терабит: it технологии".
Изображения нового iPhone 13 Pro получили на основании инсайдерской информации Макса Вайнбаха.
По предварительным данным, новый iPhone оборудуют экраном, который будет поддерживать частоту обновления изображения на уровне 120 Гц. В предыдущих моделях эта частота была намного меньше. Также будет предложена однокристальная система Apple A15.
Для любителей закачивать много приложений и различной информации предложат флеш-память объемом до 1 Тб.
Напомним, ранее мы писали о том, что появилось приложение для смартфонов, которое обнаруживает дипфейки.
Кроме того мы сообщали о том, что владельцам iPhone нужно внепланово обновить систему.
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