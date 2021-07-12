Тина Кароль едва не задохнулась во время выступления

Певица выпустила сюжет о подготовке к выступлению на Atlas Weekend, в котором рассказала о случае, который мог обернуться трагедией

Тина Кароль едва не отравилась угарным газом на концерте / Фото: instagram.com/tina_karol

Во время шоу Тины Кароль на Atlas Weekend использовали пиротехнику. Во время второго выступления певицы номер с платформой и фейерверками мог закончиться для Тины плачевно.

Кароль выпустила дневник Atlas Weekend в своем YouTube-канале, в котором показала закулисье фестиваля, подготовку к концерту и рассказала, как едва не задохнулась.

Из-за большого количества пиротехники, использованной в одной из постановок, Тина оказалась в облаке едкого дыма и едва могла дышать.

Эта пиротехника, в первый день ее было меньше, во второй ее стало больше. И мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в туче угарного газа... Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться, – вспоминает Кароль.

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