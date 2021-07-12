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Тина Кароль едва не задохнулась во время выступления

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
12 июля, 15:39
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Певица выпустила сюжет о подготовке к выступлению на Atlas Weekend, в котором рассказала о случае, который мог обернуться трагедией
Тина Кароль едва не отравилась угарным газом на концерте
Тина Кароль едва не отравилась угарным газом на концерте / Фото: instagram.com/tina_karol

Во время шоу Тины Кароль на Atlas Weekend использовали пиротехнику. Во время второго выступления певицы номер с платформой и фейерверками мог закончиться для Тины плачевно.

Кароль выпустила дневник Atlas Weekend в своем YouTube-канале, в котором показала закулисье фестиваля, подготовку к концерту и рассказала, как едва не задохнулась.

Из-за большого количества пиротехники, использованной в одной из постановок, Тина оказалась в облаке едкого дыма и едва могла дышать.

Эта пиротехника, в первый день ее было меньше, во второй ее стало больше. И мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в туче угарного газа... Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться, – вспоминает Кароль.

Ранее мы коротко рассказывали о последних скандалах Тины Кароль.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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