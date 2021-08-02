Как мировые и украинские бренды попадают в ЦУМ Киев – главные критерии

Платье от Victoria Beckham, каблуки от Jimmy Choo или сумка Versace – все это в сердце столицы. Как эти вещи оказываются в главном универмаге страны – ЦУМ Киев. Ведь мало просто поехать и привезти коллекцию.

Как мировые и украинские бренды попадают в ЦУМ Киев / Фото: Сегодня

Кто помогает украинским модницам не опоздать с трендами и носить все только самое лучшее и качественное – далее в материале.

Как одежда разных брендов попадает в магазин

Сегодня на экране, а завтра – в украинских магазинах. Баинг-директор ЦУМа Ольга Чайка рассказала, как платья, жакеты и ботинки попадают на полки и вешалки в главном универмаге страны.

Именно Ольга решает, что будет продаваться в универмаге, и это она просматривает и отбирает сотни фасонов блузок, брюк, платьев с актуальных коллекций самих брендов. Говорит, что помнит историю каждой вещи.

Годами за каждой вещью Ольга ездила в мировые столицы моды: заказы происходят в шоу-румах – там, где коллекции представляются.

Как адаптируется итальянский бренд к параметрам украинок

Вкусы у итальянских и украинских модниц разные. И Ольга знает, что делать. Уже там, в модных домах именно для украинок наряды подгоняют даже по росту. Средний рост у итальянок 1 метр 60 см, а у украинок – 1 метр 64 см. Эти четыре сантиметра и подгоняют, чтобы село идеально именно там, где талия.

Далее, по словам Ольги Чайки, после заказа дорабатывается посадка, длина, всякие детали, но качество всегда должно быть на очень высоком уровне, потому что украинский клиент очень требовательный.

И чтобы нам лучше подходило – подбирают еще и цвета и оттенки, под тон нашей кожи и волос.

Как адаптируется итальянский бренд к параметрам украинок / Фото: Pexels

Как поменялась работа байеров из-за карантина

Из-за карантина взять в руки и рассмотреть, во что будут одеваться столичные модницы следующего сезона Ольга с командой не могут. Но качество фурнитуры и тканей проверяют самостоятельно. Правда, мнут, растягивают и комкают – маленький кусочек ткани.

По словам Ольги, им присылают образцы для того, чтоб они могли приблизиться к тому заказу, каким он существовал раньше, когда они ездили в шоу-румы к брендам, когда могли это все потрогать.

Как на украинские бренды реагируют модницы

Дефилируют модницы и в украинской одежде, от которой без ума весь мир. Сейчас звезды становятся в очередь за корсетами от Ивана Фролова. Его платья есть у Ким Кардашьян и Рианны.

В универмаге сейчас две стойки от Фролова, которые находятся почти в центре третьего этажа. И это место дизайнеру предложил сам ЦУМ Киев.

Украинский дизайнер Иван Фролов рассказал, что об этом думает:

Мы давно думали об этом (продавать вещи бренда в ЦУМ-ред.) и в какой-то момент звезды действительно сошлись. Мы получили это предложение. Для нас большая честь быть представленными в самом центре столицы.

Как дизайнерам попасть в ЦУМ – главные критерии

Центральный универмаг страны – главный партнер украинских дизайнеров и всегда ищет новые имена. 24 на 7 в погоне за талантами – менеджер по координации закупок ЦУМ Киев Ярослава Кудинчук.

Она назвала главные критерии, по которым отбирают бренд для универмага:

У них должны быть свежие идеи, свой стиль, ну, и, конечно же, активность в Instagram. Плюс, очень важны отзывы покупателя, чтоб бренд был клиентоориентированный. Если понимаю, что это то, что нам нужно, я сама связываюсь уже с брендами и делаю им предложения.

На третьем этаже главного универмага страны уже более 100 лучших. Поэтому итальянские или французские платья соседствуют с не менее топовыми украинским. И что главное – подходят друг к другу, радуются в ЦУМ Киев. Потому что, говорят, требование к каждой вещи, попадающей сюда – сверхвысокие: от продуманных пуговиц и застежек до идеально-ровных швов.

Тем временем мы выяснили, как обновить гардероб и не остаться без денег: дельные советы стилиста.