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Не только дорогие бренды: Кейт Миддлтон примерила пиджак от Zara

Сегодня, 16:25

Такой же пиджак мы нашли на eBay

Кейт Миддлтон умеет впечатлять своими аутфитами. Чего только стоит ее наряд на встрече с Еленой Зеленской. В платье или casual луке герцогиня Кембриджская выглядит одинаково идеально. Это касается и брендом. Нет необходимости в дорогой одежде – собрать стильный look можно и вещами из недорогих магазинов.

Так, на этой неделе супруга принца Уильяма выбрала стильный белый пиджак с золотой пуговицей от Zara. его уже нельзя купить на официальном сайте, но мы нашли такой же на eBay всего за 12 фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская надела пиджак поверх простого черного топа, заправленного в черные строгие брюки. Свой минималистичный образ она завершила надев золотые серьги-кольца за 49 фунтов стерлингов.

Напомним, что недавно Кейт Миддлтон надела шелковую блузу от Michael Kors за 230 долларов для онлайн-конференции в Zoom.

Мы также обсуждали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике в одинаковых брючных костюмах.

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