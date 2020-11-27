Не только дорогие бренды: Кейт Миддлтон примерила пиджак от Zara
Такой же пиджак мы нашли на eBay
Кейт Миддлтон умеет впечатлять своими аутфитами. Чего только стоит ее наряд на встрече с Еленой Зеленской. В платье или casual луке герцогиня Кембриджская выглядит одинаково идеально. Это касается и брендом. Нет необходимости в дорогой одежде – собрать стильный look можно и вещами из недорогих магазинов.
Так, на этой неделе супруга принца Уильяма выбрала стильный белый пиджак с золотой пуговицей от Zara. его уже нельзя купить на официальном сайте, но мы нашли такой же на eBay всего за 12 фунтов стерлингов.
Герцогиня Кембриджская надела пиджак поверх простого черного топа, заправленного в черные строгие брюки. Свой минималистичный образ она завершила надев золотые серьги-кольца за 49 фунтов стерлингов.
Напомним, что недавно Кейт Миддлтон надела шелковую блузу от Michael Kors за 230 долларов для онлайн-конференции в Zoom.
Мы также обсуждали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике в одинаковых брючных костюмах.
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