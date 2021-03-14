Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как открыть кокос без ножа и топора: лайфхак

Сегодня, 15:37

Узнайте, как легко открыть купленный кокос в духовке

Кокос – один из самых полезных и питательных орехов на земле. Одни любят его мякоть, другие с удовольствием пьют молоко, третьи используют в косметических целях.

Вот только, чтобы добраться до всех этих заманчивых чудес, кокос нужно открыть, но не все знают, как правильно это сделать. Чаще всего орех разбивают молотком или даже топором, но это весьма травмоопасный способ. Как же тогда открыть кокос без особых усилий? Мы нашли простой лайфхак.

Не забывайте радовать родных и близких людей и обязательно делайте им приятные, полезные, вкусные и оригинальные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Читайте также:
Что приготовить из кокосового молока: ТОП-5 рецептов

Как открыть кокос в домашних условиях: лайфхак

1. Сделайте отверстия и слейте сок

На одной из сторон кокоса есть три углубления. Вставьте в одно из них отвертку и легонько постучите молотком. Сделайте два небольших отверстия. Возьмите любую подходящую емкость и перелейте в нее кокосовый сок.

2. Поставьте кокос в духовку

Кокос нужно предварительно нагреть
Кокос нужно предварительно нагреть
Фото: freepik.com

Разогрейте духовку до 190°C, поместите противень с кокосом на средний уровень. Оставьте примерно на 10 минут, пока скорлупа кокоса не треснет.

3. Заверните кокос в полотенце и пакет

Поместите кокос в кухонное полотенце и плотный пакет, а затем несколько раз ударьте им о поверхность кухонного стола. Орех должен расколоться на части.

4. Очистите кокос от скорлупы и кожицы

Мякоть кокоса можно извлечь овощечисткой
Мякоть кокоса можно извлечь овощечисткой
Фото: Pixabay

Достаньте кокос из полотенца и с помощью ножа аккуратно отделите белую мякоть от скорлупы. Затем обычным ножом или овощечисткой снимите оставшуюся коричневую кожицу. Готово!

Полезный совет: прогреть кокос можно и в микроволновке. Поставьте его в подходящей посуде в СВЧ-печь примерно на три минуты.

Смотрите видео, как правильно использовать кокосовое масло:

Напомним, ранее мы публиковали рецепт ароматной кокосовой панна котты с розовой водой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить манник с кокосовой стружкой в мультиварке Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак Лайфхак: как правильно варить креветки 5 полезных орехов: какие можно есть, а кому от них лучше отказаться ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина
орехи полезные советы лайфхак кокос
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тогда и сейчас: как изменились звёздные пары украинского шоу-биза
Тогда и сейчас: как изменились звёздные пары украинского шоу-биза
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 07:20Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

Сегодня, 05:35Events

С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

Вчера, 22:58Звездно

В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

Вчера, 11:45Фаново

Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

Вчера, 10:59Звездно

С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

Вчера, 10:35Психо

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

12 мартаПсихо

Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

12 мартаNo Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

12 мартаEvents

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

12 мартаПсихо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

12 мартаЗвездно

Соседов объяснил, почему Пугачева стала популярнее Ротару: "Что такого в ней было? Ничего!"

12 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

11 мартаВкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

11 мартаЗвездно

Елена Зеленская о своем "модном скандале" из-за желтого платья в Японии: "Эти люди ошиблись"

11 мартаМодно

Как чистить серебро: полезные советы

Новости партнеров

"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Як приготувати грецький салат
Як приготувати грецький салат

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять