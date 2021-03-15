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Как убрать отпечатки пальцев с мебели: народные методы

Сегодня, 22:49

Как почистить мебель от пятен, если не помогают полироли

На мебели остаются отпечатки пальцев и другие пятна? А полироль не помогает. Да и химией злоупотреблять не очень хочется. Попробуйте методы, которые пользуются популярностью в народе – возможно что-то из них поможет именно в вашем случае.

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  • Лайфхак 1. Мыло

Теплый раствор мыла или шампуня с водой – это, пожалуй, самый простой и популярный способ избавиться от жирных пятен и наиболее залапанных мест на мебели, особенно возле ручек. Смочите салфетку и обработайте загрязненное место. А затем протрите этот участок лоскутком фетра.

  • Лайфхак 2. Масло

Растительное масло способно убрать загрязнение с мебели. Для этого смочите маслом ватный тампон и протрите пятно. Предварительно пятна можно посыпать мукой. А излишки масла затем хорошенько сотрите бумажной салфеткой.

  • Лайфхак 3. Соль

Обычная соль также может помочь убрать нежелательные пятна с мебели. Смочите тампон в смеси соли с растительным маслом и потрите пятно – оно должно исчезнуть.

  • Лайфхак 4. Картошка

Народный метод очистки от пятен – это кусочек сырой картофелины. Свежим срезом корнеплода нужно натереть проблемное место.

  • Лайфхак 5. Уксус

Считается, что 9%-й уксус хорошо помогает побороть стойкие пятна на мебели. Раствор нужно немного подогреть, нанести на салфетку и обработать проблемную зону. А придать блеск поверхности можно с помощью прозрачного обувного крема.

  • Лайфхак 6. Рассол

Аналогичное народное средство – это рассол квашенной капусты, ферменты которой способны устранить загрязнения на полированной мебели. А если вы хотите добавить плоскости блеска, используйте для нанесения рассола кусочек натуральной кожи.

И еще один важный лайфхак. Какое бы средство вы ни взяли для чистки мебели, важно также правильно выбрать салфетку. Слишком жесткий материал с твердым краем может не помочь, а наоборот – навредить, поцарапав лакированную поверхность. Так что, если уж вы купили дорогую мебель, не экономьте на качественных салфетках.

Ранее мы рассказывали, как стирать пуховик в домашних условиях.

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