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Восемь жен, "Эмми" и заморозка тела: удивительные факты из жизни Ларри Кинга

Сегодня, 16:38

Американский телеведущий умер после заражения коронавирусом

Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет после того, как заразился коронавирусом. Его шоу занесено в книгу рекордов Гиннеса, у него есть звезда на "Аллее славы", и именно Кингу в 2000 году Путин сказал знаменитую фразу "она утонула".

Сегодня.Lifestyle рассказывают интересные факты из жизни Ларри Кинга.

Телеведущий Ларри Кинг
Телеведущий Ларри Кинг
Фото: Getty Images

Ларри Кинг: биография

Будущий самый известный телеведущий США вырос в Бруклине. Ларри родился в еврейской семье эмигрантов из Австрии и Беларуси. Он с трудом закончил школу, а в колледж и вовсе не поступил.

Его карьера началась на радио, где работал уборщиком, но по счастливой случайности ему удалось выйти в эфир.

Ларри Кинг
Ларри Кинг
Фото: Getty Images

Именно на радиостанции Ларри Кинг запустил свое первое ночное шоу, куда приглашал гостей, а вскоре перебрался на канал CNN.

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За время своей карьеры Ларри Кинг провел более 60 тысяч интервью. Он общался с мировыми звездами и политиками, в числе которых были Дональд Трамп, Билл Клинтон и Владимир Путин.

Последний, кстати, в 2000 году ответил на вопрос Ларри Кинга о катастрофе атомной подводной лодки "Курск", сказав знаменитую фразу "она утонула".

Интересные факты из жизни Ларри Кинга

  • Ларри Кинг восемь раз был женат. У него есть четверо детей от трех жен. Сін и дочь умерли в 2020 году.
  • На "Аллее славы" есть именная звезда Ларри Кинга, он также является обладателем премии "Эмми" и ряда других наград в областе журналистики и телевидения.
  • Шоу Ларри Кинга занесено в книгу рекордов Гиннесса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим.
  • Голосом Ларри Кинга в мультфильмах "Шрек 2", "Шрек 3" и "Шрек навсегда" говорит уродливая сводная сестра Дорис.

Ларри Кинг
Ларри Кинг
Фото: Getty Images

  • В 2011 году в эфире CNN Ларри заявил, что планирует заморозить себя после смерти с помощью крионики – технологии глубокого охлаждения тела.
  • В 2017 году у журналиста диагностировали рак легкого. Но болезнь выявили на ранней стадии, поэтому Ларри прооперировали, при этом удалили 20% органа, тем самым спасли ему жизнь.
  • В 1989 году во время интервью с Дональдом Трампом Кинг спросил: "Вы можете поставить людей в неудобное положение и заставить их испытывать дискомфорт, если захотите — как Вы это делаете!?", на что Трамп попросил у ведущего позволения отсесть подальше, так как у Кинга плохо пахло изо рта.
  • Ларри Кинг издал несколько книг о болезнях сердца, так как сам сталкивался с этим – в 1987 году он перенес сердечный приступ.

Личная жизнь Ларри Кинга

Ларри Кинг восемь раз заключал брак и восемь раз разводился. Впервые он женился, когда ему было 19 лет. Первой женой Ларри стала сокурсница.

Далее он был женат на Аннет Кайе, родившей ему сына, затем на модели "Playboy" Алин Акинс, с которой, кстати, шел под венец дважды.

Ларри Кинг и его супруга Шон
Ларри Кинг и его супруга Шон
Фото: Getty Images

Супругами телеведущего также были учительница, бизнесвумен и актриса. Последний брак Ларри с актрисой и телеведущей Шон Кинг продлился 22 года. Они развелись в 2019-м.

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