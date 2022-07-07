Что скрывает легендарный остров Змеиный – 5 интересных фактов

Змей на острове нет, но есть кое-что интереснее – рассказываем

5 змеиных фактов, которые вы могли не знать / Фото: Коллаж: Сегодня

"Русский военный корабль, иди н@хуй", – адресованная фраза россиянам украинским пограничником на острове Змеиный. Слова вошли в историю, описав позицию Украины во время войны: отвоевание территорий и мирного неба любой ценой. В течение войны за островом следит весь мир! До 30 июня на территории велись бои, где противник систематически нес потери. Как результат – россияне покинули остров, назвав бегство "жестом доброй воли" и сделав себя посмешищем в Сети. Расскажем 5 змеиных фактов, которые вы могли не знать.

1 – на острове Змеиный превозносили Ахилла

По легендам на острове Змеиный жил и после был похоронен Ахилл – участник Троянской войны. Если верить легендам, он обладал способностью превратиться в змея. На территории острова был культ, посвященный древнегреческому герою. В VI веке до нашей эры там построили храм Ахилла, куда приходили за исцелением и исполнением желаний. Остаться с ночевкой на территории запрещали. Археологи находили монеты и послания, адресованные моряками культовому персонажу в древности. В IV веке храм был разрушен.

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2 – название острова менялось

Змеиный – не единственное "клеймо" легендарного острова. Его еще называли "Левке " в период античности (белый, – с древнегреческого). Объяснение возникновению названия простое: птицы белого цвета массово размещались на острове, словно "окрашивая" его. Актуальное название "Змеиный остров" по легендам причастно к образу Ахилла, связанного со змеями. Еще остров неофициально называли "Ахилловым".

3 – остров подняли из глубин по просьбе матери Ахилла

По легендам мама Ахилла Фетида была инициатором формирования Змеиного. После захоронения сына на самой высокой части острова она попросила бога морей Посейдона поднять дополнительную часть скалы из глубин.

4 – актуальное название острова не соответствует действительности

Учитывая мифы и легенды, название Змеиного касается героя Ахилла, который был со змеями на "ты" и навсегда "поселился" на острове. Но гадюк там нет по крайней мере сегодня. По теориям несколько тысяч лет назад там водились водяные ужи, прибывающие из устья Дуная.

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На острове Змеиный превозносили Ахилла / Фото: Wikipedia

5 – археологи ищут главное сокровище острова

Миф о драгоценном сокровище, потерянном на дне острова Змеиный, тоже есть! Археологи последние годы в поисках Ахиллова щита из золота весом 15 килограммов, символизирующего непобедимость. Среди находок профессионалов на острове: монеты, кольцо, где изображена змея, и другие артефакты. Словом, есть причины продолжать поиски, веруя в легенды и догадки.

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