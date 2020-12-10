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Самые эпичные ляпы с некрологами в 2020 году. Елизавета II, Мадонна, Свинка Пеппа – кто следующий?

Сегодня, 17:56

В 2020 году эти знаменитости стали жертвами ошибок в некрологах

В 2020 году было много всего очень необычного и странного. Казалось бы, в этой жизни мы уже видели все, но с каждым новым днем мир преподносит нам новые сюрпризы. Увы, не всегда приятные.

Наверное, вы уже в курсе, что среди самых популярных Google-запросов в Украине в 2020 году есть и такой: "Почему умерла свинка Пеппа?". И если вас этот вопрос не сильно волнует, то фанатов легендарного мультфильма наоборот. Ведь мы знаем, что свинка Пеппа до сих пор жива!

Как оказалось, это недоразумение началось с одного короткого видео в TikTok. Блогерша под ником bspovs опубликовала ролик "Запиши себя до и после того, как выяснишь, каким образом умерла свинка Пеппа", который в последствие стал вирусным.

@bspovs_

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Кстати, это уже далеко не первый случай, когда в информационном пространстве хоронят знаменитостей – звезд шоу-бизнеса, светских львиц, актеров, певцов, политиков и т.д.

Так, например, в ноябре этого года французское радио RFI ошибочно опубликовало на сайте длинный список некрологов. Среди людей, преждевременно похороненных французским иновещанием, оказались королева Елизавета II, голливудский актер Клинт Иствуд, актриса Брижит Бардо и футболист Пеле.

Королева Великобритании Елизавета II
Фото: NBS news

Были также опубликованы некрологи на иранского аятоллу Али Хаменеи, бывшего президента США Джимми Картера и кубинского лидера Рауля Кастро. Все они также живы.

Можно вспомнить и недавний конфуз с певицей Мадонной. После смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны сотни людей не разобрались в ситуации и решили, что из жизни ушла американская поп-дива. Всему виной очень созвучные имена звезд.

Мадонна вошла в тренды американского Twitter, поскольку люди начали массово публиковать посты с соболезнованиями и надписью "RIP Мадонне", а также искать в Google новости о ее смерти и похоронах.

Мы очень надеемся, что до конца 2020 года подобных историй больше не будет!

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Источник: Сегодня
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