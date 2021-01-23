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Умер известный телеведущий Ларри Кинг

Сегодня, 15:17

Ему было 87 лет

На 88-м году жизни умер известный американский телеведущий Ларри Кинг, который развелся в восьмой раз. Три недели назад его госпитализировали с коронавирусом, а сегодня стало известно о его смерти.

В официальном Twitter-аккаунте Ларри Кинга появился пост, в котором сообщается о его кончине.

В течение последних нескольких лет у ведущего ток-шоу Larry King Live были проблемы со здоровьем. В 2019 году Кинг перенес инфаркт.

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В январе этого года его госпитализировали в Лос-Анджелесе, а вскоре стало известно, что Ларри болен COVID-19.

Отметим, что в прошлом году от рака легких умерла дочь Ларри Кинга – 51-летняя Чайя, а его 65-летний сын Энди скончался вследствие сердечного приступа.

Напомним, что ранее умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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