Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны

Костюмы на лето

Чем болен Лукашенко

Аллергия на солнце

Ирпень: до и после

Украинцы в Канаде

I love Odessa
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Непохожий на Киев и Львов – 5 причин посетить Ужгород после победы

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 июня, 14:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ужгород – это телепорт в разные города мира. И вот почему
5 причин посетить Ужгород после победы
5 причин посетить Ужгород после победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Ужгород на Закарпатье – самый маленький областной центр Украины. О прелестях города многие туристы и не догадывались, если бы знали, то посетили бы его быстрее Киева и Львов. Гид Мария Заболотная рассказала, почему туристы приедут в городок после победы – узнайте 5 причин.

Реклама

1 – безмятежность

Кто приезжал в Ужгород, удивлялся спокойствию, тишине и неспешности в городе. Беззаботность – это первая ассоциация, которая возникает во время прогулки по центральным улицам. Туристы приезжают сюда перезагрузиться. После победы украинцы захотят восстановить жизненный баланс – Ужгород будет способствовать этому.

Туристы на экскурсиях говорили, якобы в Ужгороде никто не работает: все только гуляют и пьют кофе. В городе царит атмосфера безмятежности и во время войны. Он остался "островком" покоя, несмотря на сирены, десятки новых гостей и срочных дел местных, от которых зависит жизнь тысячи людей, – уверяет Мария Заболотная.

2 – география

Город Ужгород и Закарпатье в целом неоднократно были в составе разных стран. В регионе чувствуется культура, гастрономия и зодчество других местностей. Ужгород соединил внутри себя средневековую Венгрию, межвоенную Чехословакию, досталось ему и советское "наследие", еврейские синагоги и немецкий диалект.

В довоенное время это был крутой туристический бонус. После победы город станет одним из ворот, через которые украинцы будут возвращаться домой из-за границы, – отметила Мария Заболотная.

Реклама

3 – миниатюрность

Ужгород – это миниатюрный город. Туристам хватает уик-энда, чтобы посетить локальные достопримечательности и организовать тур за пределами областного центра. Если любите быстрые и насыщенные впечатления, то местность удивит компактностью.

В ТОП-5 локаций, влюбляющих путешественников в город, входят: Ужгородский замок, Закарпатский музей народной архитектуры и быта, Липовая аллея, переулки в центре города ("Пассаж Бати", "Малый Уж" и "Горчичное зерно") и район Галагов с памятниками архитектуры.

Реклама

4 – гастрономия

Закарпатье славится на всю Украину гастрономией. Бограч, перчинка которого доведет до слез, и вина с местными сырами станут вашим любимым сетом. В Google в течение отдыха туристы ищут и другие позиции: леквар, вурду, голосли, лопатки, трости, кнедлики, чтобы познакомиться поближе с кухней региона.

В Ужгороде почувствуете вкус сразу нескольких стран и культур, не уезжая за границу. Блюда венгерской, чешской, словацкой и итальянской кухонь удивят любителей гастрономии. Все это подарила нам география и история. И здесь мы плавно переходим к еще одной причине посетить Ужгород, – отметила Мария Заболотная.

Попробовать локальную кухню гид рекомендует в ТОП-5 заведениях:

  • "Венгерский двор" – кафе, где туристы любят бограч и другие местные блюда.
  • "Штефаньо" – кондитерская, где пробуют торт "Ужгород" и запивают кофе.
  • "СыроВина" – дегустационный зал с ассортиментом закарпатского вина и сыров.
  • Yuber.pub – закарпатская крафтовая пивоварня.
  • Betyár Grill – барбекю-паб, где смакуют закарпатскую пиццу.

5 – крафтовики

Туристы из Ужгорода не привозят китайские магнитики или другую типичную сувенирку. Локальные крафтовые производители создают уникальные продукты, описывающие прелести города без слов. Они ищут старые рецепты или вдохновляются современностью, делая новое, и удивляют гостей.

Я поражена изобретательностью ужгородских креаторов. Например, бренд косметики Ameli производит продукты на основе гидролатов (воды из местных цветов и трав), а кондитерка Валентина Штефаньо придумала рецептуру торта "Ужгород", ставшего конкурентом "Киевского торта".

Гид рекомендует привезти домой частицу города: вино, творожное ассорти, торт "Ужгород", принтовая одежда с локальным говором, изделия из дерева и закарпатские пряники или леквар.

Ранее мы рассказывали, что туристы массово поедут в Одессу после победы – 5 причин почему.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять