Непохожий на Киев и Львов – 5 причин посетить Ужгород после победы

Ужгород – это телепорт в разные города мира. И вот почему

5 причин посетить Ужгород после победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Ужгород на Закарпатье – самый маленький областной центр Украины. О прелестях города многие туристы и не догадывались, если бы знали, то посетили бы его быстрее Киева и Львов. Гид Мария Заболотная рассказала, почему туристы приедут в городок после победы – узнайте 5 причин.

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1 – безмятежность

Кто приезжал в Ужгород, удивлялся спокойствию, тишине и неспешности в городе. Беззаботность – это первая ассоциация, которая возникает во время прогулки по центральным улицам. Туристы приезжают сюда перезагрузиться. После победы украинцы захотят восстановить жизненный баланс – Ужгород будет способствовать этому.

Туристы на экскурсиях говорили, якобы в Ужгороде никто не работает: все только гуляют и пьют кофе. В городе царит атмосфера безмятежности и во время войны. Он остался "островком" покоя, несмотря на сирены, десятки новых гостей и срочных дел местных, от которых зависит жизнь тысячи людей, – уверяет Мария Заболотная.

2 – география

Город Ужгород и Закарпатье в целом неоднократно были в составе разных стран. В регионе чувствуется культура, гастрономия и зодчество других местностей. Ужгород соединил внутри себя средневековую Венгрию, межвоенную Чехословакию, досталось ему и советское "наследие", еврейские синагоги и немецкий диалект.

В довоенное время это был крутой туристический бонус. После победы город станет одним из ворот, через которые украинцы будут возвращаться домой из-за границы, – отметила Мария Заболотная.

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3 – миниатюрность

Ужгород – это миниатюрный город. Туристам хватает уик-энда, чтобы посетить локальные достопримечательности и организовать тур за пределами областного центра. Если любите быстрые и насыщенные впечатления, то местность удивит компактностью.

В ТОП-5 локаций, влюбляющих путешественников в город, входят: Ужгородский замок, Закарпатский музей народной архитектуры и быта, Липовая аллея, переулки в центре города ("Пассаж Бати", "Малый Уж" и "Горчичное зерно") и район Галагов с памятниками архитектуры.

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4 – гастрономия

Закарпатье славится на всю Украину гастрономией. Бограч, перчинка которого доведет до слез, и вина с местными сырами станут вашим любимым сетом. В Google в течение отдыха туристы ищут и другие позиции: леквар, вурду, голосли, лопатки, трости, кнедлики, чтобы познакомиться поближе с кухней региона.

В Ужгороде почувствуете вкус сразу нескольких стран и культур, не уезжая за границу. Блюда венгерской, чешской, словацкой и итальянской кухонь удивят любителей гастрономии. Все это подарила нам география и история. И здесь мы плавно переходим к еще одной причине посетить Ужгород, – отметила Мария Заболотная.

Попробовать локальную кухню гид рекомендует в ТОП-5 заведениях:

"Венгерский двор" – кафе, где туристы любят бограч и другие местные блюда.

– кафе, где туристы любят бограч и другие местные блюда. "Штефаньо" – кондитерская, где пробуют торт "Ужгород" и запивают кофе.

– кондитерская, где пробуют торт "Ужгород" и запивают кофе. "СыроВина" – дегустационный зал с ассортиментом закарпатского вина и сыров.

– дегустационный зал с ассортиментом закарпатского вина и сыров. Yuber.pub – закарпатская крафтовая пивоварня.

– закарпатская крафтовая пивоварня. Betyár Grill – барбекю-паб, где смакуют закарпатскую пиццу.

5 – крафтовики

Туристы из Ужгорода не привозят китайские магнитики или другую типичную сувенирку. Локальные крафтовые производители создают уникальные продукты, описывающие прелести города без слов. Они ищут старые рецепты или вдохновляются современностью, делая новое, и удивляют гостей.

Я поражена изобретательностью ужгородских креаторов. Например, бренд косметики Ameli производит продукты на основе гидролатов (воды из местных цветов и трав), а кондитерка Валентина Штефаньо придумала рецептуру торта "Ужгород", ставшего конкурентом "Киевского торта".

Гид рекомендует привезти домой частицу города: вино, творожное ассорти, торт "Ужгород", принтовая одежда с локальным говором, изделия из дерева и закарпатские пряники или леквар.

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