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Лобода оправдалась за плагиат на Бейонсе на премии МУЗ-ТВ

Сегодня, 07:00

Певица утверждает, что они с командой показали лишь свою версию истории, которую в разное время использовали другие звезды

Светлана Лобода/Бейонсе
Светлана Лобода/Бейонсе
Фото: YouTube, instagram.com/lobodaofficial

В этом году российская премия "МУЗ-ТВ" просто обросла скандалами: протест Моргенштерна, недовольство Нателлы Крапивиной и маты Филиппа Киркорова, который очень резко высказался о команде Светланы Лободы.

Выступление последней на концерте обсуждают уже несколько дней. Светлану обвинили в плагиате на Шакиру, а после – на Бейонсе.

И действительно, номер Лободы, который поставил украинский режиссер Олег Боднарчук, уж очень напоминает шоу Бейонсе 2017 года на церемонии "Грэмми". Сравните сами.

LOBODA – MoLOko | Премия МУЗ-ТВ 20/21

Beyoncé – Love Drought + Sandcastles | live performance at the 2017 Grammys

После того, как в соцсетях и СМИ обратили внимание на сходство этих двух выступлений, Лобода сделала заявление на своей странице в Instagram.

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Артистка написала, что ее постановка – рассказывает историю Марии Магдалины, которую ранее использовали другие звезды, в том числе и Бейонсе.

"Тема присутствия женщины на картине "Тайная Вечеря" легендарного Леонардо да Винчи уже несколько веков волнует самые пытливые умы, ложась в основу книг, театральных постановок, музыкальных шоу. Дэн Браун, Бейонсе, Ариана Гранде – вот лишь несколько современников, коснувшихся в своем творчестве этой сакральной темы... Но в нашем перфомансе на премии МУЗ-ТВ мы представили свою трактовку этой неразрешенной загадки человечества", – написала в посте Лобода.

, LOBODA (@lobodaofficial)

Поклонники поддержали LOBODA и назвали ее выступление на "МУЗ-ТВ" лучшим:

  • "Просто браво. Невероятное шоу мирового уровня. Вы – восхитительный артист"
  • "Вот это я понимаю, выступление! Просто крутейший номер, да еще и с какой темой"
  • "Тот случай, когда номер открытия оказался лучше самой премии"
Скриншот: instagram.com/lobodaofficial
Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что вчера после скандального поста Филиппа Киркорова продюсер Лободы Нателла Крапивина объявила, что уходит из шоу-бизнеса.

"С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", – написала Крапивина в своем Instagram-аккаунте.

Да этого Нателла резко высказалась о российском шоу-бизнесе, назвав участников премии "МУЗ-ТВ" цирком уродов.

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