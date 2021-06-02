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В Instagram Бориса Грачевского спустя пять месяцев после его смерти появился новый пост

Сегодня, 15:15

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила, что решила вести Instagram покойного супруга

В Instagram покойного Бориса Грачевского опубликовали новый пост
В Instagram покойного Бориса Грачевского опубликовали новый пост
Фото: instagram.com/boris_grachevsky_/

В аккаунте Instagram покойного Бориса Грачевского впервые с декабря 2020 года появился новый пост. Создатель киножурнала "Ералаш" умер в январе этого года. Причиной смерти стали осложнения после COVID-19. Теперь страничку Грачевского будет вести его вдова Екатерина Белоцерковская.

Она опубликовала архивное фото, на котором Александр Хмелик и Борис Грачевский позируют с футлярами для кинопленки, изображая нимбы над своими головами.

"Два великих создателя "Ералаша!" Не хватает здесь А.И.Суриковой! Я приняла решение вести аккаунт мужа в память о нём", – подписала фото Белоцерковская.

Архивное фото создателей "Ералаша"
Архивное фото создателей "Ералаша"
Фото: instagram.com/boris_grachevsky_/

Напомним, киножурнал "Ералаш" основали – режиссеры Борис Грачевский и Алла Сурикова, драматург и киносценарист Александр Хмелик. Премьера первого выпуска состоялась в 1974 году.

В комментариях многие поддержали Екатерину.

  • "Правильно, Катюша!!А мы будем поддерживать просмотрами, лайками и репостами! В память о Борисе Юрьевиче!"
  • "Отличная идея, спасибо вам"
  • "Спасибо, Катя! Очень правильное решение! Мы любим вас как одно целое!"
  • "Катюша, это смелое решение и правильное. Удачи во всем"

У себя на страничке в Instagram Екатерина Белоцерковская часто вспоминает покойного мужа. Свою сегодняшнюю жизнь она называет существованием. Она призналась, что ей тяжело, и сейчас помогает справляться со случившимся маленький сын Филипп, которому недавно исполнился год. А также Екатерина заявила, что не собирается больше замуж.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская
Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Совсем скоро исполняется полгода со смерти Грачевского, а это значит, что близким придется делить наследство. Ранее сообщалось, половина имущества может достаться вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской. Другую половину разделят на три равные части 48-летний сын Максим от первого брака, 8-летняя дочь Василиса от брака с Анной Грачевской и годовалый сын Филипп от третьего брака.

Ранее мы рассказывали о скандальном разводе Бориса Грачевского с Анной Грачевской.

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Источник: instagram.com/boris_grachevsky_/
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