Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Instagram Бориса Грачевского через п'ять місяців після його смерті з'явився новий пост

Сьогодні, 15:15

Вдова Бориса Грачевского Катерина Білоцерківська повідомила, що вирішила вести Instagram покійного чоловіка

У Instagram покійного Бориса Грачевского опублікували новий пост
У Instagram покійного Бориса Грачевского опублікували новий пост
Фото: instagram.com/boris_grachevsky_/

В акаунті Instagram покійного Бориса Грачевского вперше з грудня 2020-го з'явився новий пост. Творець кіножурналу "Єралаш" помер в січні цього року. Причиною смерті стали ускладнення після COVID-19. Тепер сторінку Грачевского буде вести його вдова Катерина Білоцерківська.

Вона опублікувала архівне фото, на якому Олександр Хмелик і Борис Грачевський позують з футлярами для кіноплівки, зображуючи німби над своїми головами.

"Два великих творця" Єралашу! "Бракує тут А.І.Суріковой! Я прийняла рішення вести акаунт чоловіка в пам'ять про нього", – підписала фото Білоцерківська.

Архівне фото творців "Єралашу"
Архівне фото творців "Єралашу"
Фото: instagram.com/boris_grachevsky_/

Нагадаємо, кіножурнал "Єралаш" заснували – режисери Борис Грачевський і Алла Сурікова, драматург і кіносценарист Олександр Хмелик. Прем'єра першого випуску відбулася в 1974 році.

У коментарях багато підтримали Катерину.

  • "Правильно, Катюша !! А ми будемо підтримувати переглядами, лайками і репостами! В пам'ять про Бориса Юрійовича!"
  • "Відмінна ідея, спасибі вам"
  • "Спасибі, Катя! Дуже правильне рішення! Ми любимо вас як одне ціле!"
  • "Катюша, це сміливе рішення і правильне. Удачі у всьому"

У себе на сторінці в Instagram Катерина Білоцерківська часто згадує покійного чоловіка. Свою сьогоднішню життя вона називає існуванням. Вона зізналася, що їй важко, і зараз допомагає справлятися зі тим, що трапилося маленький син Філіп, якому недавно виповнився рік. А також Катерина заявила, що не збирається більше заміж.

Борис Грачевський і Катерина Білоцерківська
Борис Грачевський і Катерина Білоцерківська
Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Зовсім скоро виповнюється півроку з дня смерті Грачевского, а це значить, що близьким придется ділити спадщину . Раніше повідомлялося, половина майна може дістатися вдові Грачевского Катерині Білоцерківської. Іншу половину розділять на три рівні частини 48-річний син Максим від першого шлюбу, 8-річна дочка Василина від шлюбу з Анною Грачевською і однорічний син Філіп від третього шлюбу.

раніше ми розповідали про скандальне розлучення Бориса Грачевского з Анною Грачевською.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Бувай, Борь!": ексдружина Бориса Грачевського з України емоційно попрощалася з ним "На спадщину не претендую": у Бориса Грачевського з'явився позашлюбний син
Борис Грачевський
Джерело: instagram.com/boris_grachevsky_/
Реклама

Новини партнерів

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей

Популярні статті

Сьогодні, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Сьогодні, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Сьогодні, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 20:15Смачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Вчора, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Вчора, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Вчора, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Вчора, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

31 травняСмачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

31 травняЗірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

31 травняЗірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

31 травняСмачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

31 травняЗірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

Новини партнерів

Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
«Молодеет». Максим Галкин поделился новым фото Аллы Пугачевой
«Молодеет». Максим Галкин поделился новым фото Аллы Пугачевой
Тема про доньку для Сумської болюча
Тема про доньку для Сумської болюча
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19
Каменских показала стройную фигуру в купальнике
Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти