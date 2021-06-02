У Instagram Бориса Грачевского через п'ять місяців після його смерті з'явився новий пост

Вдова Бориса Грачевского Катерина Білоцерківська повідомила, що вирішила вести Instagram покійного чоловіка

У Instagram покійного Бориса Грачевского опублікували новий пост Фото: instagram.com/boris_grachevsky_/

В акаунті Instagram покійного Бориса Грачевского вперше з грудня 2020-го з'явився новий пост. Творець кіножурналу "Єралаш" помер в січні цього року. Причиною смерті стали ускладнення після COVID-19. Тепер сторінку Грачевского буде вести його вдова Катерина Білоцерківська.

Вона опублікувала архівне фото, на якому Олександр Хмелик і Борис Грачевський позують з футлярами для кіноплівки, зображуючи німби над своїми головами.

"Два великих творця" Єралашу! "Бракує тут А.І.Суріковой! Я прийняла рішення вести акаунт чоловіка в пам'ять про нього", – підписала фото Білоцерківська.

Архівне фото творців "Єралашу" Фото: instagram.com/boris_grachevsky_/

Нагадаємо, кіножурнал "Єралаш" заснували – режисери Борис Грачевський і Алла Сурікова, драматург і кіносценарист Олександр Хмелик. Прем'єра першого випуску відбулася в 1974 році.

У коментарях багато підтримали Катерину.

"Правильно, Катюша !! А ми будемо підтримувати переглядами, лайками і репостами! В пам'ять про Бориса Юрійовича!"

"Відмінна ідея, спасибі вам"

"Спасибі, Катя! Дуже правильне рішення! Ми любимо вас як одне ціле!"

"Катюша, це сміливе рішення і правильне. Удачі у всьому"

У себе на сторінці в Instagram Катерина Білоцерківська часто згадує покійного чоловіка. Свою сьогоднішню життя вона називає існуванням. Вона зізналася, що їй важко, і зараз допомагає справлятися зі тим, що трапилося маленький син Філіп, якому недавно виповнився рік. А також Катерина заявила, що не збирається більше заміж.

Борис Грачевський і Катерина Білоцерківська Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Зовсім скоро виповнюється півроку з дня смерті Грачевского, а це значить, що близьким придется ділити спадщину . Раніше повідомлялося, половина майна може дістатися вдові Грачевского Катерині Білоцерківської. Іншу половину розділять на три рівні частини 48-річний син Максим від першого шлюбу, 8-річна дочка Василина від шлюбу з Анною Грачевською і однорічний син Філіп від третього шлюбу.

раніше ми розповідали про скандальне розлучення Бориса Грачевского з Анною Грачевською.

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