Кому достанется многомиллионное наследство Грачевского

Претендентов на наследство создателя "Ералаша" хватает

Вчера, 14 января, скончался создатель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Режиссер оставил внушительное состояние. Об этом сообщает портал "Дни.Ру".

Близким Грачевского предстоит поделить загородный дом площадью 300 квадратных метров в закрытом поселке недалеко от Москвы стоимостью 50 миллионов рублей (19 миллионов гривен – прим.ред).

Также у режиссера была трехкомнатная квартира в центре Москвы стоимостью 17 миллионов рублей (около шести миллионов гривен – прим.ред).

Борис Грачевский Фото: Скриншот из YouTube

Помимо этого, у Грачевского остались авторские права на киножурнал "Ералаш". Стоит отметить, что за трансляцию выпусков на телевидении режиссер получал большие гонорары.

Половина имущества может достаться вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской. Другую половину разделят на три равные части 48-летний сын Максим от первого брака, 9-летняя дочь Василиса от брака с Анной Грачевской и 9-месячный сын Филипп от третьего брака.

Ранее мы рассказывали, каким был Борис Грачевский

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