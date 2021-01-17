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"Пока, Борь!": экс-супруга Бориса Грачевского из Украины эмоционально попрощалась с ним

Сегодня, 18:32

Анна Панасенко и Борис Грачевский были вместе четыре года

Молодая экс-супруга Бориса Грачевского, которого сегодня похоронили в Москве, эмоционально попрощалась с возлюбленным. В Instastories украинка Анна Панасенко опубликовала последние слова к бывшему мужу и отцу ее дочери.

"Видишь, сколько снега выпало. Это чтобы тебе было теплее. Пока, Борь!" – написала девушка.

Скриншот: instagram.com/stories/anna_grachevskaya

Анна призналась, что из-за смерти Грачевского у нее пропали сон и аппетит. Она также отметила, что у них с режиссером были сложные отношения, но сейчас ей это "кажется мелким и пустым".

Скриншот: instagram.com/stories/anna_grachevskaya

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Борис Грачевский и Анна Панасенко со скандалом развелись в 2014 году. После расставания Борис потребовал, чтобы бывшая супруга отказалась от его фамилии.

Борис Грачевский и Анна Грачевская (Панасенко)
Борис Грачевский и Анна Грачевская (Панасенко)
Фото: Getty Images, instagram.com/anna_grachevskaya

Режиссер обвинял Панасенко в том, что она не следила за их общей дочерью Василисой, развлекалась и ходила по ночным клубам. Анна же утверждала, что муж препятствовал развитию ее карьеры и всячески унижал ее морально, насмехаясь над попытками реализоваться в профессии.

Борис Грачевский с дочкой Василисой
Фото: instagram.com/anna_grachevskaya

Подробнее о скандальном разводе и женщинах Бориса Грачевского мы писали здесь.

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