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Каролина Ашион обвинила министра культуры Украины в расизме. Он ответил

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
1 июля, 10:58
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Украинская телеведущая поделилась неприятной историей, которая произошла с участием Александра Ткаченко несколько лет назад. Тогда Ашион хотела пройти кастинг на роль ведущей утреннего шоу
Каролина Ашион и Александр Ткаченко
Каролина Ашион и Александр Ткаченко / Фото: facebook.com/karolina.ashion

Шесть лет назад Каролина Ашион хотела попробовать себя в роли ведущей утреннего шоу на одном из телеканалов. Тогда генпродюсером канала был нынешний министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Своей историей Ашион решила поделиться после того, как на днях столкнулась с Ткаченко во Львове на музыкальном фестивале. В большом посте в Facebook Каролина рассказала, как Александр отказал ей в приеме на работу, указав на цвет кожи (мать Каролины – украинка, отец- нигериец -Ред.).

Вот, что пишет Каролина о том случае:

Ответ был сногсшибательным: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы…Я не готов рисковать рейтингами…". Дальше – шок, море слез и увольнение. Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи не вышла, – пишет Ашион.

Каролина Ашион
Каролина Ашион / Фото: facebook.com/karolina.ashion

По словам Каролины, после инцидента прошло шесть лет, а недавняя встреча с Александром на Leopolisjazz во Львове напомнила ей об этом неприятном событии. Несмотря на все обстоятельства, Ашион утверждает, что Ткаченко даже не извинился перед ней.

В такие моменты дело не в "храбрости", а в необъяснимой силе, что сама заставляет тебя говорить. Я напомнила Ткаченко о том эпизоде. И снова получила в ответ "нетленку": "Так, а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?" Я остолбенела. Но супруга министра не молчала. И даже тыкала мне почему-то, считая своим долгом, наверное, защитить мужа. Ну что ж, похвально. "Так, а может мне еще извинения у вас попросить? – сказал Ткаченко с "улыбкой" на лице, – вспомнила Каролина.

По мнению ведущей, шесть лет назад Александр мог выбрать более вежливую форму, чтобы отказать ей и спустя несколько лет все же извиниться.

Можно было теперь просто извиниться по-человечески? Конечно. А так это не просто хамство. Это расизм, ребята. Уж я-то знаю в этом толк, – пишет Ашион.

Рассказ Каролины вызвал бурю негодования у общественности. Вскоре Александр Ткаченко лично ответил телеведущей в комментариях. Министр культуры и информационной политики отметил, что в то время не занимался кастингом и расистом он себя не считает.

Я всегда смотрел и видел (так есть и до сих пор) перед собой личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и тому подобное, – пишет Ткаченко, – Я – за разнообразие, инклюзивность и видение в разнице ценности, которую следует приумножать.

Скриншот: Facebook

Ранее мы сообщали, что Disney+ заблокировал для детей "расистские" мультфильмы "Питер Пэн" и "Дамбо". Мы также писали, что известного темнокожего актера затравили из-за критики движения за права афроамериканцев.

Смотрите интервью Жана Беленюка, в котором он рассказал о том, как в детстве сталкивался с расизмом:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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