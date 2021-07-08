Директор конкурса Мисс Украина ответила на заявления журналистов об эскортницах

На днях в СМИ распространилась информация о том, что организаторы знаменитого конкурса красоты "Мисс Украина" не могут подобрать 25 участниц, которые будут соответствовать требованиям

Директор конкурса "Мисс Украина" рассказала о кастинге / Фото: facebook.com/missukraineofficial

После того как директор "Мисс Украина" Вероника Шипцова заявила, как проходит отбор участниц в этом году, многие решили, что конкурс ужесточил правила. Более того, активно начало обсуждаться, что ищутся девушки лишь с натуральной внешностью и безупречной репутацией, а таких почти нет.

Изданию "КП в Украине" Вероника Шипцова прокомментировала слухи о проблемах с поиском участниц на конкурс. Она опровергла информацию о том, что девушек якобы не могут найти из-за ужесточенных правил. Напомним, что участница конкурса "Мисс Украина" должна быть: без исплантов, с естественными и без увеличения губами, без татуировок, без наращенных волос и с незапятнанной репутацией.

Это не новые правила – такими требования конкурса были всегда. Просто мы стали чаще наблюдать на кастингах некоторые вмешательства во внешность. Это современность, от которой не убежать. Возможно, для большего привлечения внимания журналисты решили сделать акцент на том, что мы якобы не можем найти достойных претенденток. Обычно мы в июне уже объявляли претенденток, а в этом году из-за региональных кастингов отбор затянулся, – сказала Вероника Щипцова.

Директор "Мисс Украина" Вероника Шипцова / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Директор "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова в свою очередь заявила, что высказывания об эскортницах позорят страну и могут спровоцировать международный скандал.

Претендентка не может быть в эскорте"? Вы понимаете, что такими высказываниями можно спровоцировать международный скандал. Говорить о таком – позор! Мне, как человеку, который любит профессию, гордится нашими девушками, а также в течение последних 20 лет старается укреплять позитивный имидж и репутацию нашей страны на международной арене, было больно это читать. Очень задело! Получается, что у нас страна эскортниц и пластической хирургии? 25 красивых девушек по всей стране не можем найти! Ну и как после всего этого будут смотреть на нашу работу? – сказала Анна Филимонова.

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