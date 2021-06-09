Что Крапивина говорила о Даве и Киркорове в прошлом году: вспоминаем интервью для Собчак

В прошлом году продюсер Светланы Лободы дала большое интервью Ксении Собчак, в котором в том числе обсудила коллаборацию Давы Манукяна и Филиппа Киркорова

Что Нателла Крапивина говорила про Филиппа Киркорова и Давида Манукяна Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Второй день не утихают разговоры о крупной ссоре продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной, которая заявила о прекращении их сотрудничества, и поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Нателла негативно высказалась в адрес российского шоу-бизнеса, в частности премии МУЗ-ТВ, а также Филиппа Киркорова и его друга, блогера Давы (Давида Манукяна). Артист ей ответил – и понеслось. Мы уже рассказали все подробности скандала, а теперь решили вспомнить, что Крапивина говорила про Киркорова и Манукяна осенью прошлого года в интервью Ксении Собчак.

Во время интервью Ксения и Нателла обсуждали, кого еще из артистов, кроме Лободы, могла бы продюсировать Крапивина. Вспомнили Ольгу Бузову и ее экс-бойфренда, блогера Давида Манукяна, который сейчас тесно дружит с Филиппом Киркоровым. Ранее Дава и Киркоров даже записали совместный трек.

"Как говорил мой дед: "Расстрелять", – сказала Крапивина в ответ на вопрос про ее отношение к Даве.

Друг Филиппа Киркорова Дава Манукян резко отреагировал на комментарий Нателлы Крапивиной Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

Продюсер также негативно отозвалась о коллаборации Давы с Киркоровым.

"Я не могу это смотреть, правда. Я не понимаю, зачем это нужно. И вообще, считаю, что это настолько мимо аудитории, мимо просто. Когда, например, мы со Светой обсуждаем какую-либо коллаборацию, то мы решаем, в какую аудиторию целимся", – объяснила Крапивина.

Также она отметила, что дуэт был выгоден в первую очередь Даве, назвав Киркорова "горой Арарат", а Манукяна – "Запорожцем", который проезжает где-то в ущелье".

На вопрос Собчак, зачем Киркорову нужна была совместная песня с Манукяном, Крапивина ответила, что поп-королю "просто было скучно" и поэтому он решил развлечь себя подобной коллаборацией.

Ранее Давид Манукян резко отреагировал на оскорбительные комментарии Нателлы Крапивиной под их фото с Филиппом Киркоровым.

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