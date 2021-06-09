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Продюсер Валерії присоромив Крапівіну за манеру спілкування і поведінку "в їхній країні"

Сьогодні, 18:05

Йосип Пригожин вирішив прокоментувати скандал Філіпа Кіркорова і Нателли Крапівіної. Він зазначив, що експродюсер Світлани Лободи занадто високої думки про себе

Йосип Пригожин підтримав Філіпа Кіркорова
Йосип Пригожин підтримав Філіпа Кіркорова
Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/prigozhin_iosif

Скандал Філіпа Кіркорова і Нателлою Крапівіної продовжує набирати обертів. Повз такий конфлікт не пройшов і російський продюсер Йосип Пригожин. Telegram-каналу "Звездач" він заявив, що на стороні Філіпа Кіркорова.

Чоловік співачки Валерії негативно висловився про Нателлу Крапівіну.

"Вона вкрай неетично і несимпатично спілкується, в принципі, з людьми, як з тваринами. На неї величезна кількість скарг давно. І у неї манія величі від власного значення в цьому світі. Вона газує, у неї немає гальм. Я взагалі не розумію, чому вони поводяться таким чином в нашій країні", – відверто заявив Пригожин.

Йосип Пригожин прокоментував скандал Нателли Крапівіної і Філіпа Кіркорова
Йосип Пригожин прокоментував скандал Нателли Крапівіної і Філіпа Кіркорова
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

А в інтерв'ю kp.ru продюсер заявив, що йому цікаво, чи є робоча віза в українських артистів, які виступають у Росії, і чи платять вони податки.

"Їх неодмінно треба перевірити і розібратися, на якій підставі у нас працюють Лобода та інші зірки з недружніх країн СНД, наприклад, чи є у них робоча віза? Адже наших артистів в Україні немає, нас там буквально випалили, а вони тут живуть в розкошах. Я, наприклад, за один квартал заплатив вісім мільйонів рублів (три мільйони гривень) податків. А Крапівіна? А Лобода?" – обурився Пригожин.

Він додав, що Світлана Лобода і Нателла Крапівіна зовсім не обрані артисти, якими вони себе позиціонують, і згадав скандал співачки на "Золотому грамофоні", коли артистка відмовилася виходити на сцену.

Чоловік Валерії у цій скандальній історій підтримав Кіркорова.

"У ситуації Філіпа з Нателлою я скоріше на боці Філіпа", – заявив Йосип Пригожин.

Зазначимо, що після премії МУЗ-ТВ Нателла Крапівіна розкритикувала російський шоу-бізнес.

Нателла Крапівіна
Нателла Крапівіна
Фото: instagram.com/natellakrapivina

"Короткі підсумки премії МУЗ-ТВ: шоубізнес все більше нагадує цирк виродків, виняток – кілька артистів, які зберегли внутрішню культуру і повагу до професії. Моргенштерн – ньюсмейкер від бога. Всім нас*ати, хто отримав тарілки, але його спіч увійде в історію шоу-бізнесу", – написала експродюсер Лободи.

Дивіться в сюжеті, що слід знати про скандал Світлани Лободи на "Золотому грамофоні":

Раніше ми згадували найгучніші скандали Світлани Лободи.

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