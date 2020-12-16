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Лобода попала в новый скандал: номер с ванной на "Золотом граммофоне" оказался плагиатом (видео)

Сегодня, 11:02

Хореограф певицы украл идею постановки

На днях мы сообщали, что Светлана Лобода со скандалом уехала с "Золотого граммофона", узнав, что еще одна певица будет использовать ванну в качестве реквизита в своем выступлении на сцене конкурса. Как оказалось, то самый номер Светланы с ванной якобы оказался плагиатом!

На своей странице в Instagram арабский хореограф-постановщик Пьер Хадра обвинил хореографа Лободы в краже идеи танцевального номера. В своем номере Лобода с партнером копируют почти все движения, которые были в танце Пьера.

В первой части видео – фрагмент танца, который поставил Пьер в Бейруте, а во второй – танец Лободы.

Pierre Khadra (@pierrekhadra)

"Позор! хореограф Светланы Лободы решил украсть мою хореографию для SKYBAR Beirut и выдать ее за свою для церемонии награждения в Москве!" – возмущается Харда в описании к публикации.

Напомним, новую песню Дантеса сравнили с хитом ямайской певицы.

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