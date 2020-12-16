Лобода попала в новый скандал: номер с ванной на "Золотом граммофоне" оказался плагиатом (видео)
Хореограф певицы украл идею постановки
На днях мы сообщали, что Светлана Лобода со скандалом уехала с "Золотого граммофона", узнав, что еще одна певица будет использовать ванну в качестве реквизита в своем выступлении на сцене конкурса. Как оказалось, то самый номер Светланы с ванной якобы оказался плагиатом!
На своей странице в Instagram арабский хореограф-постановщик Пьер Хадра обвинил хореографа Лободы в краже идеи танцевального номера. В своем номере Лобода с партнером копируют почти все движения, которые были в танце Пьера.
В первой части видео – фрагмент танца, который поставил Пьер в Бейруте, а во второй – танец Лободы.
"Позор! хореограф Светланы Лободы решил украсть мою хореографию для SKYBAR Beirut и выдать ее за свою для церемонии награждения в Москве!" – возмущается Харда в описании к публикации.
Напомним, новую песню Дантеса сравнили с хитом ямайской певицы.
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