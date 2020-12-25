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"Что за мракобесие?" Российская певица попала в скандал из-за поздравление католиков с Рождеством

Сегодня, 18:02

Артистка вызвала шквал критики со стороны поклонников

Российскую певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством, которое отмечают сегодня, 25 декабря. Артистка вызвала шквал критики со стороны поклонников после публикации в Instagram.

"С Рождеством всех, кто сегодня отмечает этот прекрасный праздник! Merry Christmas!" – подписала она фотографию.

VALERIYA (@valeriya)

Однако не всем поклонникам Валерии это показалось уместным. В комментариях появились обвинения:

"Мы никогда и никого не поздравляли с католическим Рождеством, а сейчас у наших шоу-бизнесменов все дети в Европе, вот и празднуют вместе с детьми", "Вообще, Рождество справляют 7 января. Любите свою родину и ее праздники".

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Артистка не стала игнорировать сообщения возмущенных фанатов: "Что с головой у людей? Я в шоке! Католики не заслуживают поздравлений? Наша страна многоконфессиональная. Что за мракобесие! Просто стыдно за вас, честное слово".

Напомним, 25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество. Украинские и мировые знаменитости поздравляют с праздником своих родственников, друзей, коллег и поклонников. Они делятся в соцсетях трогательными фотографиями, сделанными в узком семейном кругу.

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Рождество Валерия поздравления
Источники: Сегодня , instagram.com/valeriya
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