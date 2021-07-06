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Невеста Моргенштерна похвасталась новым подарком от рэпера за 446 тыс.грн (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 июля, 13:06
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Российский рэпер Моргенштерн решил сделать избраннице особенный сюрприз и посетил люксовый ювелирный магазин
Моргенштерн подарил Диларе браслет с бриллиантами
Моргенштерн подарил Диларе браслет с бриллиантами / Фото: instagram.com/influesii

Скандальный рэпер Моргенштерн сейчас отдыхает в Турции вместе со своей невестой Диларой и ее родителями. Музыкант подарил возлюбленной дорогое ювелирное изделие. Обновкой Дилара похвасталась у себя в InstaStories.

Невеста Моргенштерна опубликовала несколько видео, на которых сняла, ювелирное изделие марки Chiaro. На размещенных кадрах она надевает на руку полученный в подарок браслет из белого золота, который украшен бриллиантами.

Дилара в InstaStories отметила, что стоимость украшения 1,2 миллиона рублей (446 тысяч гривен).

Напомним, недавно Моргенштерн разделся перед родителями невесты Дилары на борту частного самолета. Дилара отметила, родители спокойно отреагировали на новую эпатажную выходку рэпера.

"Когда это все происходило, мой папа повернулся ко мне и сказал: "Во мужик! Во кайфует! Блин, был бы я стройнее, как в молодости, я бы сейчас тут разлегся и как попарился! Но я уже в возрасте", – прокомментировала она реакцию родителей.

Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019 году они рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году, а в июне этого года возлюбленная рэпера сделала ему предложение.

О звездных свадьбах и разводах смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, кто такой Моргенштерн, и почему вокруг него такой ажиотаж.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины."

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