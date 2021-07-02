Моргенштерн vs. СБУ: Окружной админсуд Киева открыл производство по иску рэпера

Скандальный российский рэпер ранее подал в суд на Службу безопасности Украины. Артиста недавно внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальный российский рэпер Моргенштерн недавно подал в суд на Службу безопасности Украины. Артист требует, чтобы ему вновь разрешили въезжать на территорию нашей страны и исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Как говорится на официальном сайте Окружного административного суда Киева, суд рассмотрит иск артиста против СБУ. Сообщается, что данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращение в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении гражданина РФ Алишера Валеева (сценическое имя MORGENSHERN) в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, – говорится в сообщении.

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Ранее Моргенштерн заявил, что ему "страшно" приезжать в Украину. Скандальный рэпер сказал, что в стране "происходят прикольные штуки", общаясь с поклонниками во время прямого эфира в Instagram.

Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные, и, видимо, все концерты опять будут переноситься. Больше половины артистов уже перенесли. Особенно после истории с Одессой мне банально страшно, я не буду врать, мне страшно ехать туда, – сказал Моргенштерн.

Позже артист заявил, что обожает своих украинских фанатов, и назвал их своими братьями.

Напомним, в 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт, назвав траур "показухой".

На родине артист тоже успел обрести скандальную репутацию и побывать в суде. Ранее Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков в клипах. В итоге рэпера оштрафовали на 1360 долларов.