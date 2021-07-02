Невеста Моргенштерна надела футболку с Гордоном, но дорисовала усы и тату. Он отреагировал

Российский рэпер продолжает веселить поклонников эпатажными выходками. В этот раз артист необычным образом предложил сотрудничество известному украинскому журналисту

Девушка Моргенштерна в футболке с принтом Дмитрия Гордона / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Популярный рэпер Моргенштерн, который ранее оголился перед родителями своей невесты Дилары, показал поклонникам ее эффектный наряд. Девушка надела белую футболку с принтом Дмитрия Гордона, на лицо которого маркером добавила тату и усы, как у Моргенштерна.

Кадрами рэпер поделился в Instastories, где показал, как его возлюбленная, Дилара, разрисовывает футболку.

"Вот, пожалуйста, Дмитро, я вам предлагаю коллаборацию одежды – Моргенштерн, Дилара и Гордон. Мне кажется, великолепно – обновляйте линеечку", – сказал рэпер.

Телеведущий Дмитрий Гордон не медлил с ответом и опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте.

"Моргенштерн, как всегда, креативен. Спасибо, не ожидал", – написал телеведущий, отметив аккаунт собственного мерча Gordon shop.

Такая унисекс-футболка в фирменном магазине Дмитрия Гордона выставлена за 599 гривен с описанием: "Футболка белая с классическим изображением Дмитрия Ильича. Материал: 100% хлопок, заряд на успех лично от Дмитрия.".

Футболка Дмитрия Гордона / Фото: instagram.com/grdnshop

Напомним, что несколько месяцев назад Моргенштерна внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

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