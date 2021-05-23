Євробачення-2021: хто голосував за Go_A і кому Україна віддала свої голоси (таблиця)

Представники України увійшли в ТОП-5 тріумфаторів конкурсу в Роттердамі

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Таке відчуття, що в цьому році на "Євробаченні-2021" перемогли не тільки італійці Måneskin, а й український гурт Go_A.

Ми вже писали, що вся Європа співала хіт SHUM, виступ Go_A на "Євробаченні-2021" потрапив на перше місце в трендах YouTube, а ще фронтмен Måneskin сказав, що пісня Go_A його найулюбленіша на конкурсі в цьому році.

Але хто в фіналі підтримав Go_A і кому віддали свої голоси журі та українці?

Як на "Євробаченні-2021" голосували за Україну

Оцінки журі:

1 бал – Італія, Греція

2 бали – Португалія

3 бали – Норвегія, Ісландія, Нідерланди

4 бали – Ізраїль, Естонія

5 балів – Німеччина, Австралія, Румунія

6 балів – Азербайджан, Ірландія

7 балів – Латвія, Грузія

8 балів – Швеція

9 балів – Мальта

10 балів – Бельгія

12 балів – Литва

Оцінки глядачів:

1 бал – Данія, Мальта

2 бали – Швейцарія

4 бали – Німеччина, Велика Британія, Албанія, Швеція, Північна Македонія

5 балів – Норвегія, Нідерланди, Сан-Марино, Греція, Естонія

6 балів – Іспанія, Грузія, Латвія, Кіпр, Болгарія

7 балів – Словенія, Австрія, Росія, Румунія

8 балів – Ірландія, Азербайджан, Сербія, Хорватія, Ісландія

10 балів – Австралія, Бельгія, Португалія, Фінляндія, Молдова, Чехія

12 балів – Ізраїль, Франція, Італія, Польща, Литва

Загальна кількість балів у Go_A – 364.

Скріншот: eurovision.tv

Як на "Євробаченні-2021" голосувала Україна

Оцінки журі:

12 балів – Італії

10 балів – Франції

8 балів – Швейцарії

7 балів – Ізраїлю

6 балів – Бельгії

5 балів – Мальті

4 бали – Ісландії

3 бали – Азербайджану

2 бали – Португалії

1 бал – Норвегії

Оцінки глядачів:

12 балів – Італії

10 балів – Литві

8 балів – Фінляндії

7 балів – Швейцарії

6 балів – Ісландії

5 балів – Франції

4 бали – Росії

3 бали – Азербайджану

2 бали – Швеції

1 бал – Бельгії

Раніше в Мережі розкритикували українське журі на "Євробаченні" через оцінки Литві.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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