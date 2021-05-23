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Євробачення-2021: хто голосував за Go_A і кому Україна віддала свої голоси (таблиця)

Сьогодні, 17:51

Представники України увійшли в ТОП-5 тріумфаторів конкурсу в Роттердамі

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Таке відчуття, що в цьому році на "Євробаченні-2021" перемогли не тільки італійці Måneskin, а й український гурт Go_A.

Ми вже писали, що вся Європа співала хіт SHUM, виступ Go_A на "Євробаченні-2021" потрапив на перше місце в трендах YouTube, а ще фронтмен Måneskin сказав, що пісня Go_A його найулюбленіша на конкурсі в цьому році.

Але хто в фіналі підтримав Go_A і кому віддали свої голоси журі та українці?

Як на "Євробаченні-2021" голосували за Україну

Оцінки журі:

  • 1 бал – Італія, Греція
  • 2 бали – Португалія
  • 3 бали – Норвегія, Ісландія, Нідерланди
  • 4 бали – Ізраїль, Естонія
  • 5 балів – Німеччина, Австралія, Румунія
  • 6 балів – Азербайджан, Ірландія
  • 7 балів – Латвія, Грузія
  • 8 балів – Швеція
  • 9 балів – Мальта
  • 10 балів – Бельгія
  • 12 балів – Литва

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Оцінки глядачів:

  • 1 бал – Данія, Мальта
  • 2 бали – Швейцарія
  • 4 бали – Німеччина, Велика Британія, Албанія, Швеція, Північна Македонія
  • 5 балів – Норвегія, Нідерланди, Сан-Марино, Греція, Естонія
  • 6 балів – Іспанія, Грузія, Латвія, Кіпр, Болгарія
  • 7 балів – Словенія, Австрія, Росія, Румунія
  • 8 балів – Ірландія, Азербайджан, Сербія, Хорватія, Ісландія
  • 10 балів – Австралія, Бельгія, Португалія, Фінляндія, Молдова, Чехія
  • 12 балів – Ізраїль, Франція, Італія, Польща, Литва

Загальна кількість балів у Go_A – 364.

Скріншот: eurovision.tv

Як на "Євробаченні-2021" голосувала Україна

Оцінки журі:

  • 12 балів – Італії
  • 10 балів – Франції
  • 8 балів – Швейцарії
  • 7 балів – Ізраїлю
  • 6 балів – Бельгії
  • 5 балів – Мальті
  • 4 бали – Ісландії
  • 3 бали – Азербайджану
  • 2 бали – Португалії
  • 1 бал – Норвегії

Оцінки глядачів:

  • 12 балів – Італії
  • 10 балів – Литві
  • 8 балів – Фінляндії
  • 7 балів – Швейцарії
  • 6 балів – Ісландії
  • 5 балів – Франції
  • 4 бали – Росії
  • 3 бали – Азербайджану
  • 2 бали – Швеції
  • 1 бал – Бельгії

Раніше в Мережі розкритикували українське журі на "Євробаченні" через оцінки Литві.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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