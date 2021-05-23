Євробачення-2021: хто голосував за Go_A і кому Україна віддала свої голоси (таблиця)
Представники України увійшли в ТОП-5 тріумфаторів конкурсу в Роттердамі
Таке відчуття, що в цьому році на "Євробаченні-2021" перемогли не тільки італійці Måneskin, а й український гурт Go_A.
Ми вже писали, що вся Європа співала хіт SHUM, виступ Go_A на "Євробаченні-2021" потрапив на перше місце в трендах YouTube, а ще фронтмен Måneskin сказав, що пісня Go_A його найулюбленіша на конкурсі в цьому році.
Але хто в фіналі підтримав Go_A і кому віддали свої голоси журі та українці?
Оцінки журі:
- 1 бал – Італія, Греція
- 2 бали – Португалія
- 3 бали – Норвегія, Ісландія, Нідерланди
- 4 бали – Ізраїль, Естонія
- 5 балів – Німеччина, Австралія, Румунія
- 6 балів – Азербайджан, Ірландія
- 7 балів – Латвія, Грузія
- 8 балів – Швеція
- 9 балів – Мальта
- 10 балів – Бельгія
- 12 балів – Литва
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Оцінки глядачів:
- 1 бал – Данія, Мальта
- 2 бали – Швейцарія
- 4 бали – Німеччина, Велика Британія, Албанія, Швеція, Північна Македонія
- 5 балів – Норвегія, Нідерланди, Сан-Марино, Греція, Естонія
- 6 балів – Іспанія, Грузія, Латвія, Кіпр, Болгарія
- 7 балів – Словенія, Австрія, Росія, Румунія
- 8 балів – Ірландія, Азербайджан, Сербія, Хорватія, Ісландія
- 10 балів – Австралія, Бельгія, Португалія, Фінляндія, Молдова, Чехія
- 12 балів – Ізраїль, Франція, Італія, Польща, Литва
Загальна кількість балів у Go_A – 364.
Оцінки журі:
- 12 балів – Італії
- 10 балів – Франції
- 8 балів – Швейцарії
- 7 балів – Ізраїлю
- 6 балів – Бельгії
- 5 балів – Мальті
- 4 бали – Ісландії
- 3 бали – Азербайджану
- 2 бали – Португалії
- 1 бал – Норвегії
Оцінки глядачів:
- 12 балів – Італії
- 10 балів – Литві
- 8 балів – Фінляндії
- 7 балів – Швейцарії
- 6 балів – Ісландії
- 5 балів – Франції
- 4 бали – Росії
- 3 бали – Азербайджану
- 2 бали – Швеції
- 1 бал – Бельгії
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