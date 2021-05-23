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Великобритания и Германия получили 0 баллов в финале Евровидения-2021: реакция Сети

Сегодня, 15:10

Несколько стран получили 0 баллов от телезрителей во время голосования

Объявление результатов голосования в финале "Евровидения-2021" было напряженным и удивительным. Несколько стран не получили от зрителей заветные баллы, что, честно говоря, шокировало нас.

Напомним, что на конкурсе голосование проходило в два этапа: первый – голоса от жюри разных стран, второй – голоса от зрителей.

Худшие результаты получили Великобритания, Германия, Испания и Нидерланды – им зрители дале по 0 баллов. Жюри, к слову, не были щедры к этим странам, особенно к Великобритании.

Скриншот: СТБ

Великобританию на "Евровидении-2021" в Роттердаме представлял певец Джеймс Ньюмен с песней Embers. Смотрите его выступление в финале.

James Newman – Embers (Великобритания) Евровидение-2021 финал:

Германию на конкурсе представлял блогер Jendrik с песней I Don't Feel Hate:

Это выступление Испании в финале "Евровидения-2021" – Blas Cantó – Voy A Quedarme:

Выступление представителя Нидерландов Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age:

В соцсетях неудачу Великобритании обсуждали больше всего. Пользователи Twitter поддерживали Джеймс Ньюмена.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

Ранее мы подробно рассказывали, как голосовали в финале "Евровидения-2021": турнирная таблица.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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