Телеканал "Украина", компания Fremantle и 1+1 media заключили мировое соглашение по форматам шоу "Маска" и "Маскарад"

В соглашении четко зафиксированы ключевые форматные элементы каждого из шоу и элементы, которые не должны ни в коем случае пересекаться

Телеканал "Украина", компания Fremantle и группа 1+1 media пришли к согласию о досудебном урегулировании спора относительно использования и адаптации телевизионных форматов "The Masked Singer" ("Маска") и "Mysteries in the Spotlight " ("Маскарад ") на территории Украины.

Премьера шоу "Маска" на телеканале "Украина" состоялась 16 января и мы подробно рассказывали, как прошел эфир.

Мировым соглашением предусмотрен ряд гарантий и обязательств, которые призваны решить конфликтные вопросы, возникшие в указанных сторон, не давая им никакой правовой оценки, и создать условия для формирования здоровой конкурентной среды, необходимой для эффективной реализации таких проектов.

Шоу "Маска" на телеканале "Украина" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В частности, в соглашении четко зафиксированы ключевые форматные элементы каждого из шоу и элементы, которые не должны пересекаться ни в коем случае.

Также стороны обязуются осуществить все зависящие от них шаги для укрепления украинской индустрии аудиовизуальной продукции, в частности, в сфере защиты авторского права, прав интеллектуальной собственности и телевизионных форматов.

Решение такого рода конфликтов сторонами без судебных процессов, исключительно путем переговоров, откровенного диалога, и руководствуясь принципом "win-win" является безоговорочным прецедентом для украинского медиаиндустрии. Стороны призывают других участников рынка использовать такой подход для решения возможных споров.

Напомним, что второй выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина" был перенесен на субботу, 30 января.

