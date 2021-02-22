Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Никита Джигурда после скандального развода женился на бывшей жене

Сегодня, 17:02

Никита Джигурда и Марина Анисина снова вместе

Спустя пять лет после скандального развода отношения фигуристки Марины Анисиной и эпатажного Никиты Джигурды получили неожиданный поворот. Пара снова вместе и сегодня поженились. Об этом сообщает StarHit.

Жених и невеста для церемонии бракосочетания выбрали яркие наряды: Джигурда был в костюме от российского дизайнера и шубе в пол, а Анисина надела коричневое длинное платье с блестками и меховую накидку.

Никита Джигурда и Марина Анисина
Никита Джигурда и Марина Анисина
Фото: starhit.ru

Никита Джигурда и Марина Анисина
Никита Джигурда и Марина Анисина
Фото: starhit.ru

Как призналась фигуристка, именно она была инициатором второй свадьбы. Марина позвонила Никите и предложила расписаться.

"Это решение от сердца. У нас с Никитой всегда были хорошие отношения, иногда что-то было, но ничего. Этот год такой сложный, поэтому я за воссоединение семьи. Мне кажется, надо держаться всем вместе", – сказала фигуристка.

Джигурда в присутствие всех гостей признался в любви своей жене.

"Растопил сердце богини Анис и выполнил свое обещание. Я говорю ей, что мы покажем пример тем, кто в шоу-бизнесе и жизни верит в любовь.Я счастливый мужчина только благодаря любви Марины Анисиной", – заявил эпатажный артист.

Напомним, 23 февраля 2008 года состоялась первая свадьба Никиты и Марины.Тогда торжество было скромным. Артист читал стихи и пел песни, посвященные Марине Анисиной.

Никита Джигурда и Марина Анисина свадьба в 2008 году
Никита Джигурда и Марина Анисина свадьба в 2008 году
Фото: vokrug.tv/

В браке у пары родилось двое детей – сын Мик-Анжель и дочь Эва-Влада.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск — о пьяных за рулем.

Ранее о своей помолвке рассказала Пэрис Хилтон.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
40-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж: видео помолвки Беременная Репяхова назвала новую дату свадьбы с Виктором Павликом Влад Яма впервые показал архивные фото со своей свадьбы
Никита Джигурда свадьбы звезд
Источник: vokrug.tv/
Реклама

Новости партнеров

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару

Популярные статьи

Сегодня, 14:58Travel

Куда поехать в Европу на 8 Марта: обзор интересных мест

Сегодня, 14:52Психо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

Сегодня, 11:18Вкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 05:19Психо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

Сегодня, 01:03Звездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Вчера, 13:41Звездно

От "Крепкого орешка" до "Гарри Поттера": чем нам запомнился Алан Рикман

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 06:19Психо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

Вчера, 05:05Events

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 февраляЗвездно

Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

20 февраляЗвездно

"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

20 февраляВкусно

Сладкий уикенд по-итальянски: 3 рецепта десертов

20 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 20 февраля: Овны займутся творчеством, а Тельцы – тем, что приносит удовольствие

20 февраляEvents

20 февраля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Ученые рассказали, как определить, что человек переболел COVID
Ученые рассказали, как определить, что человек переболел COVID
Пышные и воздушные домашние сырники на завтрак!
Пышные и воздушные домашние сырники на завтрак!
Поножовщина и другие трагические судьбы детей-актеров "Ералаша"
Поножовщина и другие трагические судьбы детей-актеров "Ералаша"
Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять