Никита Джигурда после скандального развода женился на бывшей жене

Никита Джигурда и Марина Анисина снова вместе

Спустя пять лет после скандального развода отношения фигуристки Марины Анисиной и эпатажного Никиты Джигурды получили неожиданный поворот. Пара снова вместе и сегодня поженились. Об этом сообщает StarHit.

Жених и невеста для церемонии бракосочетания выбрали яркие наряды: Джигурда был в костюме от российского дизайнера и шубе в пол, а Анисина надела коричневое длинное платье с блестками и меховую накидку.

Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: starhit.ru

Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: starhit.ru

Как призналась фигуристка, именно она была инициатором второй свадьбы. Марина позвонила Никите и предложила расписаться.

"Это решение от сердца. У нас с Никитой всегда были хорошие отношения, иногда что-то было, но ничего. Этот год такой сложный, поэтому я за воссоединение семьи. Мне кажется, надо держаться всем вместе", – сказала фигуристка.

Джигурда в присутствие всех гостей признался в любви своей жене.

"Растопил сердце богини Анис и выполнил свое обещание. Я говорю ей, что мы покажем пример тем, кто в шоу-бизнесе и жизни верит в любовь.Я счастливый мужчина только благодаря любви Марины Анисиной", – заявил эпатажный артист.

Напомним, 23 февраля 2008 года состоялась первая свадьба Никиты и Марины.Тогда торжество было скромным. Артист читал стихи и пел песни, посвященные Марине Анисиной.

Никита Джигурда и Марина Анисина свадьба в 2008 году Фото: vokrug.tv/

В браке у пары родилось двое детей – сын Мик-Анжель и дочь Эва-Влада.

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