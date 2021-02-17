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40-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж: видео помолвки

Сегодня, 17:47

О помолвке светская львица объявила в свой день рождения

Сегодня Пэрис Хилтон, которая начала делать процедуру ЭКО, отмечает день рождения. Ей исполнилось 40 лет. Но теперь светская львица принимает поздравления не только с днем рождения, но и с помолвкой. В канун праздника избранник Пэрис Картер Реум сделал ей предложение, а она решила об этом объявить сегодня.

В Instagram Пэрис опубликовала видео и призналась, что нашла свою вторую половинку.

"Моя любовь, мы были вместе с первого свидания, а в мой день рождения он устроил особенную поездку в тропический рай. По пути на ужин Картер завел меня в домик, украшенный цветами, и встал на одно колено. Я сказала "да", "да" навсегда. Нет никого, с кем я бы я хотела провести вечность, кроме него", – поделилась светская львица.

Paris Hilton (@parishilton)

Изданию People пара рассказала, что предложение Картер сделал на частном острове.

"Я познакомился настоящей Пэрис, когда мы остались вдвоем в течение последних 15 месяцев, и я очень счастлив, что она согласилась стать моей женой и партнером. Она излучает доброту, трудолюбие, искренность, ее голос делает этот мир лучше. Она будет замечательной женой и будущей матерью", – признался Картер.

Пэрис Хилтон и Картер Реум
Пэрис Хилтон и Картер Реум
Фото: parishilton.com

Пэрис Хилтон и Картер Реум
Пэрис Хилтон и Картер Реум
Фото: parishilton.com

Пэрис Хилтон и Картер Реум
Пэрис Хилтон и Картер Реум
Фото: parishilton.com

Напомним,Пэрис и Картер знакомы уже более 10 лет, но начали встречаться только в 2019 году.

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Источник: parishilton.com
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