Украинки изобрели уникальную вазу и идеальные тени для глаз – как у них это получилось

Искали для себя, а изобрели для всего мира. Наши соотечественницы, которые сделали полезные открытия и теперь продают их по всему миру, рассказали с какими трудностями столкнулись

Украинки изобрели уникальную вазу и идеальные тени для глаз / Фото: скриншот

Наталья Донская изобрела вазу из тонкого пластика, которая включает в себя четыре размера. Над ней она работала последние 2 года вместе с еще двумя единомышленниками. А открытие двух блондинок из Украины позволило им воплотить свою детскую мечту о косметике. Но вершины покорились не сразу.

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Уникальная ваза из пластика для цветов

Вазу изначально создавали для своих съедобных букетов, и, прежде чем она покорила сердца миллионов, художницы пережили десятки неудач, рассказывает Наталья Донская:

Сначала это был картон – объездили эти заводы. Потом искали другое направление. Запустили изготовление из пластика, но очень тонкого, первая пресс-форма была неудачной.

Но идея конечного варианта вазы пришла в голову случайно, рассказывает изобретательница Таша Шапиро:

Я взяла горшок цветочный, вспомнила, что у моей собаки была операция и ей надевали воротник, чтобы она себя не грызла, и говорю вот это мне надо, но я не знаю, как технически это воплотить в жизнь.

Украинки изобрели уникальную вазу / Фото: скриншот

Мозговой штурм подсказал идеально удобную форму и безопасный материал: пластик – биоразлагаемый и не вредит окружающей среде. Вазу уже заказали в 6 стран:

Францию,

Италию,

США,

Швейцарию,

Люксембург,

Казахстан.

Объемы производства позволяют изготавливать по 50 тысяч ваз в день.

Переворот в мире косметики – тени, которые долго держатся на глазах

По словам изобретательниц Галины Башкирцевой и Виктории Сакары, первая попытка исполнения их мечты – это был полный провал, ведь было потрачено много денег, которые просто потеряли из-за невозможности привезти этот продукт и заявят себя с ним.

Товар производили в Испании, а упаковки – в Китае. Именно они и подкачали. Из-за непрезентабельного вида не могли продать качественный товар, и воплощение мечты о старте косметической компании девушкам пришлось отложить еще на год. Во второй раз заявить о себе масштабно помешал недостаток средств.

Украинки изобрели идеальные тени для глаз / Фото: скриншот

Виктория Сакара прокомментировала это так:

Мы понимаем, что наши финансы не соответствуют тому объему, который рекомендует нам завод и мы относительно нашей суммы выбираем только один продукт – это карандаши! Потому, что на больше средств нам не хватило.

Сегодня девушки считают, что благодаря всем перипетиям приобрели опыт. Чтобы сделать прорыв в декоративной косметике девушки много учились. А еще для них важно ни с кем себя не сравнивать – это очень важный фактор.

Качество ставят выше моды и трендов. Несмотря на высокий спрос за рубежом, положительные отзывы профессионалов и покорения новых стран, свой успех Виктория и Галина называют лишь очередной ступенью к новым вершинам и никогда не останавливаются.

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