Изобретатель придумал чудо-туфли со съемными шпильками (видео)

Для этого достаточно всего лишь нажать на специальную кнопку

Хитом в соцсетях стал прибор, преобразующий шпильку на плоскую подошву. Для этого достаточно всего лишь нажать на специальную кнопку. Теперь девушки в любой момент смогут дать ногам отдохнуть от нагрузки или перейти на бег без риска для здоровья, утверждает изобретатель.

Механизм работает с помощью пневматического насоса – и это самый главный минус. Хотя блогер называет дизайн аппарата очень удобным, весит устройство немало. Владельцам такой обуви придется таскать на спине громадный баллон со сжатым воздухом.

Сюжет Юлии Беглецовой Видео: Сегодня

Не смотря на все недостатки устройства, заинтересованные новинкой женщины хвалят изобретателя, а также интересуются в комментариях под видео, где бы и себе такое купить: "Класс, сделаю себе подарок", "Просто невероятно", "Чувак, тебе нужно вручить Нобелевскую премию", "Представляю, как я буду танцевать с баллоном на спине".

Пока неизвестно, планирует ли автор изобретения делать его более компактным.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти проблемах, которые вызывает обувь на высоком каблуке. Кроме этого, Life Сегодня писали, как научиться ходить на каблуках.

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