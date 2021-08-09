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Українки винайшли унікальну вазу та ідеальні тіні для очей – як у них це вийшло

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
9 серпня, 16:30
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Шукали для себе, а винайшли для всього світу. Наші співвітчизниці, які зробили корисні відкриття і тепер продають їх по всьому світу, розповіли з якими труднощами зіткнулися
Українки винайшли унікальну вазу та ідеальні тіні для очей
Українки винайшли унікальну вазу та ідеальні тіні для очей / Фото: скриншот

Наталія Донська винайшла вазу з тонкого пластику, яка включає в себе чотири розміри. Над нею вона працювала останні 2 роки разом з ще двома однодумцями. А відкриття двох блондинок з України дозволило їм втілити свою дитячу мрію про косметику. Але вершини підкорилися не відразу.

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Унікальна ваза з пластику для квітів

Вазу спочатку створювали для своїх їстівних букетів, і, перш ніж вона підкорила серця мільйонів, художниці пережили десятки невдач, розповідає Наталя Донська:

Спочатку це був картон – об'їздили ці заводи. Потім шукали інший напрямок. Запустили виготовлення із пластику, але дуже тонкого, перша прес-форма була невдалою.

Але ідея кінцевого варіанту вази прийшла в голову випадково, розповідає винахідниця Таша Шапіро:

Я взяла горщик квітковий, згадала, що у моєї собаки була операція і їй надягали комір, щоб вона себе не гризла, і кажу ось це мені треба, але я не знаю, як технічно це втілити в життя.

Українки винайшли унікальну вазу
Українки винайшли унікальну вазу / Фото: скриншот

Мозковий штурм підказав ідеально зручну форму і безпечний матеріал: пластик – біорозкладаний і не шкодить навколишньому середовищу. Вазу вже замовили в 6 країн:

  • Францію,
  • Італію,
  • США,
  • Швейцарію,
  • Люксембург,
  • Казахстан.

Обсяги виробництва дозволяють виготовляти по 50 тисяч ваз в день.

Переворот в світі косметики – тіні, які довго тримаються на очах

За словами винахідниць Галини Башкирцевої та Вікторії Сакари, перша спроба виконання їх мрії – це був повний провал, адже було витрачено багато грошей, які просто втратили через неможливість привезти цей продукт і заявлять себе з ним.

Товар виробляли в Іспанії, а упаковки – в Китаї. Саме вони і підкачали. Через непрезентабельний вид не могли продати якісний товар, і втілення мрії про старт косметичної компанії дівчатам довелося відкласти ще на рік. Вдруге заявити про себе масштабно завадив брак коштів.

Українки винайшли ідеальні тіні для очей
Українки винайшли ідеальні тіні для очей / Фото: скриншот

Вікторія Сакара прокоментувала це так:

Ми розуміємо, що наші фінанси не відповідають тому обсягу, який рекомендує нам завод і ми щодо нашої суми вибираємо тільки один продукт – це олівці! Тому, що на більше коштів нам не вистачило.

Сьогодні дівчата вважають, що завдяки всіх перипетій набули досвіду. Щоб зробити прорив в декоративній косметиці дівчини багато вчилися . А ще для них важливо ні з ким себе не порівнювати – це дуже важливий фактор.

Якість ставлять вище моди і трендів . Незважаючи на високий попит за кордоном, позитивні відгуки професіоналів і підкорення нових країн, свій успіх Вікторія і Галина називають лише черговою сходинкою до нових вершин і ніколи не зупиняються.

раніше актриса Наталка Денисенко дала пораду жінкам, як пережити складну ситуацію в житті .

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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