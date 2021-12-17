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Секс или романтика – как найти пару до Нового года 2022, лайфхаки психолога

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
17 декабря, 11:30
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Хотите встретить Новый год в паре для секса или отношений, которой у вас еще нет? Самое время научиться знакомиться "вживую" или поставить дейтинг-приложение
В поисках секса или романтики в Новый года 2022, найти пару помогут лайфхаки психолога плюс ТОП-3 дейтинг-приложения
В поисках секса или романтики в Новый года 2022, найти пару помогут лайфхаки психолога плюс ТОП-3 дейтинг-приложения / Фото: Коллаж: Сегодня

Секс на одну ночь под бой курантов или только романтические поцелуи в Новый год с перспективой отношений? В любом случае для реализации этих планов нужна "вторая половинка". Как преодолеть страх и познакомиться, где это сделать, даже если вы хотите просто секс без обязательств, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог Марина Диденко.

Марина Диденко
Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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Как познакомиться с девушкой/парнем, где лучше?

Для начала определитесь: вам нужна пара только на празднование или вы хотите, чтобы ваше взаимодействие продолжилось и потом? Поскольку от этого будет зависеть цель и требования, которые вы будете выдвигать к потенциальному партнеру или партнерше.

Определитесь, какого именно человека вы ищете, а затем выбирайте место для знакомства
Определитесь, какого именно человека вы ищете, а затем выбирайте место для знакомства / Фото: freepik.com

На самом деле знакомиться можно где угодно, но не стоит забывать, что место, которое вы выбираете, может кое-что рассказать о вас и человеке, с которым вы хотите познакомиться. Все зависит от вашей цели, интересов и ценностей, ведь если вы не любите громкие вечеринки, а пойдете искать себе пару в клуб, скорее всего вам скоро станет не интересно друг с другом.

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Если вы подойдете к кому-то на улице – это будет говорить о вашей смелости и умении рисковать. Поэтому для начала, определитесь, какого именно человека вы ищете, а затем выбирайте место для знакомства. И помните, что всегда есть исключение из правил, потому что все индивидуально.

А какой вариант знакомства – провальный?

Некоторые люди принципиально не знакомятся на улице и наоборот – поэтому угадать заранее, где вам точно скажут "нет", практически невозможно.

Что касается провальных вариантов, то я бы здесь скорее говорила о разочаровании, – говорит Марина Диденко, – Мы можем нарисовать себе образ человека, который не будет соответствовать действительности и затем почувствовать разочарование.

Поэтому для принятия решения лучше встретиться с потенциальным партером или партнершей в разных местах при разных обстоятельствах. Чтобы вы могли посмотреть, как человек себя ведет в окружении друзей, или просто поговорить, попивая кофе в парке.

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Как подойти первым для знакомства, если боишься?

Во-первых, бояться это нормально, особенно когда ты делаешь что-то важное для себя. Страх при знакомстве, как правило, связан не с самим процессом знакомства, а с результатом – большинство людей боятся отказа. То есть страхи часто связаны с оценкой наших действий.

Начать знакомиться можно с просьбы вас сфотографировать, а если контакт сложится, начать говорить дальше
Начать знакомиться можно с просьбы вас сфотографировать, а если контакт сложится, начать говорить дальше / Фото: freepik.com

Возможно, нам кто-то когда-то сказал, или высмеял, или сам человек дал негативную оценку своим действиям. Проанализируйте что такого страшного для вас в этом отказе, вы боитесь осуждения, стыда или что-нибудь об этом кто-то узнает. Задайте себе вопрос: действительно ли этот страх стоит того, чтобы ничего не делать?

Главное начать действовать и делать это постепенно. Для начала вы можете подойти и поздороваться, спросить что-то нейтральное, затем если контакт сложится, начать говорить дальше.

Или вы можете сместить акценты, например, представьте, что ваша цель не результат того, что вам скажут "да" или дадут номер телефона, а сама факт знакомства. То есть вам, например, нужно подойти сказать "привет" 10 или 20 людям, это главная цель, а дальше уже как сложится. Концентрируйтесь на процессе, а не на результате.

Если вам это тяжело, начните с простого, попробуйте подойти к людям и спросить какой-нибудь час, или попросить о помощи, например, сфотографировать вас. И когда вы увидите, что люди готовы вам помочь и открыты к вам, это сформирует положительный образ. Дальше можно уже переходить на следующий уровень и знакомиться.

А где лучше знакомиться для секса?

В современном мире тема секса становится менее табуированной, особенно у молодежи. Поэтому здесь нет никакого секрета – просто сказать.

Единственное я рекомендую это делать нравственно. Не нужно в первом же предложении спрашивать о цвете белья или говорить "пойдем займемся сексом",- говорит Марина Диденко,- Знакомство и общение – это определенная игра, создание определенной иллюзии, хотя все могут понимать сразу цель.

Сначала поговорите о чем-нибудь приятном и нейтральном, потом узнайте о личности и дальше уже можете озвучить свои намерения. Но никогда не настаивайте, говорите, что вы были бы не против, и помните, что человек имеет право вам отказать в любой момент.

Если кто-то согласился с вами на кофе или прогулку, это не значит, что согласен и на секс – не настаивайте, если получили отказ
Если кто-то согласился с вами на кофе или прогулку, это не значит, что согласен и на секс – не настаивайте, если получили отказ / Фото: freepik.com

Если кто согласился попить с вами кофе, это еще не "согласие на секс". Каждый из партнеров может прекратить взаимодействие в любой момент.

Топ приложений для знакомств, которые сэкономят время

Современные люди для знакомства пользуются дэйтиг-приложениями, если вы не пробовали – то почему бы не начать? Если вы используете приложение для знакомств, то там можно прописывать свою цель, это экономит время и ресурс для людей, которые ищут что-то другое.

В приложении для знакомств можно прописывать свою цель, это экономит время и ресурс
В приложении для знакомств можно прописывать свою цель, это экономит время и ресурс / Фото: freepik.com

И в дейтинг-приложении намного легче озвучить свои желания, чем в лицо потенциальному партнеру или партнерше. Что выбрать?

Например, Tinder. Это пожалуй самое популярное дейтинг-приложение, которое уже стало мэмом. Здесь акцент на фото потенциального партнера/партнерши, по ним пользователи решают, стоит ли знакомиться.

Tinder, пожалуй, самое популярное дейтинг-приложение
Tinder, пожалуй, самое популярное дейтинг-приложение / Фото: apps.apple

Свайп вправо – отмечаете, что претендент вам нравится, если влево – отказываетесь от знакомства. Зарегистрировался, создал анкету, указал предпочтения – и вперед, знакомиться!

Tastebuds – это дейтинг-приложение, которое вам подскажет потенциального партнера или партнершу на основании ваших музыкальных вкусов.

Tastebuds – это дейтинг-приложение, которое вам знакомит на основании ваших музыкальных вкусов
Tastebuds – это дейтинг-приложение, которое вам знакомит на основании ваших музыкальных вкусов / Фото: play.google.com

Достаточно просканировать свой плейлист, а программа сама подберет вам соответствующего кандидата. Тот самый вариант, когда строчка из вашей любимой песни – отличный повод познакомиться!

Love Planet – приложение для знакомств по интересам, вы можете выбирать анкеты претендентов в своем профиле. Здесь же доступны живые трансляции, можно просто посмотреть на понравившегося вам человека.

Love Planet – умное приложение для знакомств по интересам
Love Planet – умное приложение для знакомств по интересам / Фото: apps.apple.com

Или устроить эфир самому, чтобы скорее привлечь того или ту, кто понравился. Все приложения легко бесплатно скачать через App Store или Play Market.

Также мы писали, как нарядить и где поставить елку по Фен Шуй.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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