Секс чи романтика – як знайти пару до Нового року – 2022, лайфхаки психолога

Секс на одну ніч під бій курантів чи лише романтичні поцілунки на Новий рік із перспективою стосунків? У кожному разі реалізації цих планів потрібна "друга половинка". Як подолати страх і познайомитись, де це зробити, навіть якщо ви хочете просто секс без зобов'язань, розповіла кандидат психологічних наук, психотерапевтка, психологиня Марина Діденко.
Як познайомитися з дівчиною/хлопцем? Де краще?
Для початку визначтеся: вам потрібна пара лише на святкування чи ви хочете, щоб ваші стосунки продовжилося і потім? Від цього залежатиме те, які ваші цілі та вимоги до потенційного партнера чи партнерки.
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Насправді знайомитися можна де завгодно, але не варто забувати, що місце, яке ви вибираєте, може дещо розповісти про вас і людину, з якою ви хочете познайомитися. Все залежить від вашої мети, інтересів та цінностей. Адже якщо ви не любите гучні вечірки, а підете шукати собі пару в клуб, швидше за все вам незабаром стане не цікаво одне з одним.
Якщо ви підійдете до когось на вулиці – це буде говорити про вашу сміливість та вміння ризикувати. Тому для початку, визначтеся, яку саме людину ви шукаєте, а потім вибирайте місце для знайомства. І пам'ятайте, що завжди є виняток із правил, тому що все індивідуально.
А який варіант знайомства провальний?
Деякі люди принципово не знайомляться на вулиці і навпаки – тому вгадати заздалегідь, де вам точно скажуть "ні" практично неможливо.
Щодо провальних варіантів, то я б тут швидше говорила про розчарування, – каже Марина Діденко. – Ми можемо намалювати собі образ людини, яка не буде відповідати дійсності, а потім відчути розчарування.
Тому для прийняття рішення краще зустрітися з потенційним партером чи партнеркою у різних місцях за різних обставин. Щоб ви могли подивитися, як людина поводиться в серед друзів, або просто поговорити попиваючи каву в парку.
Як підійти першим для знайомства, якщо боїшся?
По-перше, боятися це нормально, особливо коли ти робиш щось важливе для себе. Страх при знайомстві, зазвичай, пов'язаний не з самим процесом знайомства, а з результатом – більшість людей бояться відмови. Тобто, страхи часто пов'язані з оцінкою наших дій.
Можливо, нам хтось колись сказав, або висміяв, або сама людина дала негативну оцінку своїм діям. Проаналізуйте що такого страшного для вас у цій відмові, ви боїтеся осуду, осоромитись, чи що про це хтось дізнається. Поставте собі питання: чи дійсно цей страх вартий того, щоб нічого не робити?
Головне почати діяти та робити це поступово. Для початку ви можете підійти і привітатись, запитати щось нейтральне, потім якщо контакт складеться, почати говорити далі.
Або ви можете змістити акценти, наприклад, уявіть, що ваша мета не результат, а саме, що вам скажуть так або дадуть номер телефону, а сама факт знайомства. Тобто вам, наприклад, потрібно підійти сказати "привіт" 10 або 20 людям, це головна мета, а далі як складеться. Зосередьтеся на процесі, а не на результаті.
Якщо вам це важко, почніть з простого, спробуйте підійти до людей і запитати котра година, або попросити про допомогу, наприклад, сфотографувати вас. І коли ви побачите, що люди готові вам допомогти та відкриті до вас, це сформує позитивний образ. Далі можна вже переходити на наступний рівень і знайомитися.
А де краще знайомитись для сексу?
В сучасному світі тема сексу стає менш табуйованою, особливо серед молоді. Тому тут немає жодного секрету – просто сказати.
Єдине, я рекомендую це робити делікатно. Не потрібно в першому ж реченні запитувати про колір білизни або говорити "підемо займемося сексом", – каже Марина Діденко. – Знайомство та спілкування – це певна гра, створення певної ілюзії, хоча всі можуть розуміти одразу мету.
Спочатку поговоріть про щось приємне і нейтральне, потім дізнайтеся про особистість і далі вже можете озвучити свої наміри. Але ніколи не наполягайте, кажіть, що ви були б не проти, і пам'ятайте, що людина має право відмовити в будь-який момент.
Якщо хтось погодився попити з вами кави, це ще не "згода на секс". Кожен із партнерів може припинити взаємодію у будь-яку мить.
Топ додатків для знайомств, які заощадять час
Сучасні люди для знайомства користуються дейтинг-додатками. Якщо ви не пробували – чому б не почати? Якщо ви використовуєте програму для знайомств, то там можна прописувати свою мету – це заощаджує час та ресурс для людей, які шукають щось інше.
І в дейтинг-додатку набагато легше озвучити свої бажання ніж в обличчя потенційному партнеру або партнерці. Що вибрати?
Наприклад, Tinder. Це, мабуть, найпопулярніший дейтинг-додаток, який вже став мемом. Тут акцент на фото потенційного партнера/партнерки, за ними користувачі вирішують, чи варто знайомитись.
Свайп вправо – відзначаєте, що претендент вам подобається, якщо вліво – відмовляєтесь від знайомства. Зареєструвався, створив анкету, вказав уподобання – і вперед, знайомитись!
Tastebuds – це дейтинг-додаток, який вам підкаже потенційного партнера або партнерку на основі ваших музичних уподобань.
Достатньо просканувати свій плейлист, а програма сама підбере відповідного кандидата. Той самий варіант, коли рядок з вашої улюбленої пісні – чудова нагода познайомитися!
Love Planet – додаток для знайомств за інтересами, ви можете вибирати анкети претендентів у своєму профілі. Тут же доступні живі трансляції, можна просто подивитися на людину, яка вам сподобалася.
Або влаштувати ефір самому, щоб швидше залучити того чи того, хто сподобався. Всі програми легко безкоштовно скачати через App Store або Play Market.
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