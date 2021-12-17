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Секс чи романтика – як знайти пару до Нового року – 2022, лайфхаки психолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
17 грудня, 11:30
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Бажаєте зустріти Новий рік не на самоті? Знайти пару для сексу чи стосунків? Саме час навчитися знайомитися "наживо" або поставити дейтинг-додаток
У пошуках сексу або романтики в Новий рік 2022, знайти пару допоможуть лайфхакі психолога плюс ТОП-3 дейтинг-додатки
У пошуках сексу або романтики в Новий рік 2022, знайти пару допоможуть лайфхакі психолога плюс ТОП-3 дейтинг-додатки / Фото: Колаж: Сьогодні

Секс на одну ніч під бій курантів чи лише романтичні поцілунки на Новий рік із перспективою стосунків? У кожному разі реалізації цих планів потрібна "друга половинка". Як подолати страх і познайомитись, де це зробити, навіть якщо ви хочете просто секс без зобов'язань, розповіла кандидат психологічних наук, психотерапевтка, психологиня Марина Діденко.

Марина Діденко
Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Як познайомитися з дівчиною/хлопцем? Де краще?

Для початку визначтеся: вам потрібна пара лише на святкування чи ви хочете, щоб ваші стосунки продовжилося і потім? Від цього залежатиме те, які ваші цілі та вимоги до потенційного партнера чи партнерки.

Визначтеся, яку саме людину ви шукаєте, а потім вибирайте місце для знайомства
Визначтеся, яку саме людину ви шукаєте, а потім вибирайте місце для знайомства / Фото: freepik.com

Насправді знайомитися можна де завгодно, але не варто забувати, що місце, яке ви вибираєте, може дещо розповісти про вас і людину, з якою ви хочете познайомитися. Все залежить від вашої мети, інтересів та цінностей. Адже якщо ви не любите гучні вечірки, а підете шукати собі пару в клуб, швидше за все вам незабаром стане не цікаво одне з одним.

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Якщо ви підійдете до когось на вулиці – це буде говорити про вашу сміливість та вміння ризикувати. Тому для початку, визначтеся, яку саме людину ви шукаєте, а потім вибирайте місце для знайомства. І пам'ятайте, що завжди є виняток із правил, тому що все індивідуально.

А який варіант знайомства провальний?

Деякі люди принципово не знайомляться на вулиці і навпаки – тому вгадати заздалегідь, де вам точно скажуть "ні" практично неможливо.

Щодо провальних варіантів, то я б тут швидше говорила про розчарування, – каже Марина Діденко. – Ми можемо намалювати собі образ людини, яка не буде відповідати дійсності, а потім відчути розчарування.

Тому для прийняття рішення краще зустрітися з потенційним партером чи партнеркою у різних місцях за різних обставин. Щоб ви могли подивитися, як людина поводиться в серед друзів, або просто поговорити попиваючи каву в парку.

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Як підійти першим для знайомства, якщо боїшся?

По-перше, боятися це нормально, особливо коли ти робиш щось важливе для себе. Страх при знайомстві, зазвичай, пов'язаний не з самим процесом знайомства, а з результатом – більшість людей бояться відмови. Тобто, страхи часто пов'язані з оцінкою наших дій.

Почати знайомитися можна з прохання сфотографувати, а якщо контакт складеться, почати говорити далі
Почати знайомитися можна з прохання сфотографувати, а якщо контакт складеться, почати говорити далі / Фото: freepik.com

Можливо, нам хтось колись сказав, або висміяв, або сама людина дала негативну оцінку своїм діям. Проаналізуйте що такого страшного для вас у цій відмові, ви боїтеся осуду, осоромитись, чи що про це хтось дізнається. Поставте собі питання: чи дійсно цей страх вартий того, щоб нічого не робити?

Головне почати діяти та робити це поступово. Для початку ви можете підійти і привітатись, запитати щось нейтральне, потім якщо контакт складеться, почати говорити далі.

Або ви можете змістити акценти, наприклад, уявіть, що ваша мета не результат, а саме, що вам скажуть так або дадуть номер телефону, а сама факт знайомства. Тобто вам, наприклад, потрібно підійти сказати "привіт" 10 або 20 людям, це головна мета, а далі як складеться. Зосередьтеся на процесі, а не на результаті.

Якщо вам це важко, почніть з простого, спробуйте підійти до людей і запитати котра година, або попросити про допомогу, наприклад, сфотографувати вас. І коли ви побачите, що люди готові вам допомогти та відкриті до вас, це сформує позитивний образ. Далі можна вже переходити на наступний рівень і знайомитися.

А де краще знайомитись для сексу?

В сучасному світі тема сексу стає менш табуйованою, особливо серед молоді. Тому тут немає жодного секрету – просто сказати.

Єдине, я рекомендую це робити делікатно. Не потрібно в першому ж реченні запитувати про колір білизни або говорити "підемо займемося сексом", – каже Марина Діденко. – Знайомство та спілкування – це певна гра, створення певної ілюзії, хоча всі можуть розуміти одразу мету.

Спочатку поговоріть про щось приємне і нейтральне, потім дізнайтеся про особистість і далі вже можете озвучити свої наміри. Але ніколи не наполягайте, кажіть, що ви були б не проти, і пам'ятайте, що людина має право відмовити в будь-який момент.

Якщо хтось погодився з вами на каву чи прогулянку, це не означає, що згоден і на секс – не наполягайте, якщо отримали відмову
Якщо хтось погодився з вами на каву чи прогулянку, це не означає, що згоден і на секс – не наполягайте, якщо отримали відмову / Фото: freepik.com

Якщо хтось погодився попити з вами кави, це ще не "згода на секс". Кожен із партнерів може припинити взаємодію у будь-яку мить.

Топ додатків для знайомств, які заощадять час

Сучасні люди для знайомства користуються дейтинг-додатками. Якщо ви не пробували – чому б не почати? Якщо ви використовуєте програму для знайомств, то там можна прописувати свою мету – це заощаджує час та ресурс для людей, які шукають щось інше.

У додатку для знайомств можна прописувати свою мету, це економить час та ресурс
У додатку для знайомств можна прописувати свою мету, це економить час та ресурс / Фото: freepik.com

І в дейтинг-додатку набагато легше озвучити свої бажання ніж в обличчя потенційному партнеру або партнерці. Що вибрати?

Наприклад, Tinder. Це, мабуть, найпопулярніший дейтинг-додаток, який вже став мемом. Тут акцент на фото потенційного партнера/партнерки, за ними користувачі вирішують, чи варто знайомитись.

/ Фото: apps.apple

Свайп вправо – відзначаєте, що претендент вам подобається, якщо вліво – відмовляєтесь від знайомства. Зареєструвався, створив анкету, вказав уподобання – і вперед, знайомитись!

Tastebuds – це дейтинг-додаток, який вам підкаже потенційного партнера або партнерку на основі ваших музичних уподобань.

Tastebuds – це дейтинг-додаток, який вам знайомить на основі ваших музичних уподобань
Tastebuds – це дейтинг-додаток, який вам знайомить на основі ваших музичних уподобань / Фото: play.google.com

Достатньо просканувати свій плейлист, а програма сама підбере відповідного кандидата. Той самий варіант, коли рядок з вашої улюбленої пісні – чудова нагода познайомитися!

Love Planet – додаток для знайомств за інтересами, ви можете вибирати анкети претендентів у своєму профілі. Тут же доступні живі трансляції, можна просто подивитися на людину, яка вам сподобалася.

Love Planet – розумний додаток для знайомств за інтересами
Love Planet – розумний додаток для знайомств за інтересами / Фото: apps.apple.com

Або влаштувати ефір самому, щоб швидше залучити того чи того, хто сподобався. Всі програми легко безкоштовно скачати через App Store або Play Market.

Також ми писали, як нарядити і де поставити ялинку по феншуй.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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