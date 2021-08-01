Говорить Україна разоблачит страшные пытки в образцовой приемной семье

В Херсонской области дом семейного типа, который опекает 41-летняя Наталья со своим супругом, считают самым примерным. И никто даже не догадывается, что на самом деле творится за его стенами

Ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов / Фото: пресс-служба

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в понедельник, 2 августа, откроется шокирующая правда о жизни детей в, на первый взгляд, идеальной приемной семье.

Из-за постоянных издевательств 16-летний Сергей вынужден был бежать из дома. На остановке его нашел водитель маршрутки и приютил у себя. Теперь Виталий уже больше года пытается спасти и сестер парня, которые до сих пор находятся в так называемой "образцовой пыточной". Какие ужасы происходят в стенах приемной семьи? Кто прикрывает издевательства над детьми, и какое отношение к этому имеет любовь к фиалкам и гречка, станет известно в студии.

Почему детям нужна защита от приемных родителей

В ток-шоу "Говорить Україна" обратился Виталий с просьбой о защите сестры Сергея, которому удалось бежать из приемной семьи. О том, что происходит в доме семейного типа рассказывают и другие воспитанники. Одна из девушек, которая уже оставила этот дом, рассказала подруге о методах, которыми "воспитывает" приемная мать детей.

Она раскрыла шокирующие детали:

Больше всего доставалось младшей сестре, которая была под опекой – Карине. Она и является сестрой Сергея, которому удалось бежать. Опикунша заламывала ее, клала на пол и била всем, что попадалось под руки. Целенаправленно толкла Карину по пяткам и била, пока пятки не становились синими. У Карины даже ногти слезли после побоев на ногах!

По словам девушки, после очередного избиения, когда та девочка была уже подростком, у нее началось недержание от страха. И ее снова в целях воспитания еще и за это били.

Также девушка, которая ранее была воспитанницей в этой семье, рассказала, как еще одного мальчика мать толкла головой о стену до тех пор, пока у него не пошла кровь из носа. Ему сейчас не более шести лет.

Какие отношения между матерью и детьми

Супруг Наталии, которую обвиняют в жестоком обращении с детьми, работает дальнобойщиком, поэтому часто не бывает дома. Сама Наталия утверждает, что много внимания уделяет воспитанию детей. Нанимает им репетиторов, водит на кружки и каждый вечер выходит с дочерьми и сыновьями на велопрогулки.

Сергей, сбежавший из-под ее "опеки", рассказал, какие на самом деле отношения между матерью и детьми в семье:

Она наказывает нас за все подряд, даже за незначительные проступки. Однажды меня наказала Наталья за то, что я плохо убрал в доме. За это она выгнала меня из дома, и я неделю ночевал на лавочке под домом рядом с собаками. Это было осенью. Она не позволяла даже на порог ступать. Старшая сестра приносила мне тайно есть.

Он также рассказал, что есть такой способ наказания, как стоять на гречке, но там она досыпала еще соль. У Сергея даже есть шрамы на коленях от этого, ведь соль разъедала колени до мяса. По словам парня, Наталия заставляет стоять на такой гречке день и ночь, без перерыва на сон. Причина наказания – плохо учился.

По словам 17-летнего Сергея, за обучение она особенно жестоко наказывала:

Также наказывала за то, что могли взять еду из холодильника без ее разрешения. В доме очень много камер наблюдения. Она за всеми и всем наблюдает. Или приходит домой, и вечером часами пересматривает все видео с камер. Тогда следует наказание кому-то за что-то.

Почему Сергей решил бежать из дома

Последней каплей, после которой Сергей решил бежать из дома, стал день, который, говорит парень, он никогда не забудет. Родной сын Наталии, старший из других детей, захотел есть, поэтому позвонил матери, которая была в гостях, и спросил, можно ли взять еду из холодильника. Та позволила. Толпа детей хлынула на кухню, но через минут пять раздался звонок от Наталии.

Она заявила, что видит их всех сейчас на кухне на камере и никому не позволяет есть, кроме родного сына. Все же остальные должны взять пищу и слить обратно в кастрюлю. Когда Наталия вернулась домой, дети уже спали. Она зашла в комнату к Сергею и ударила по голове электрошокером. У юноши из головы полилась кровь. Чтобы остановить ее, она дала грязную тряпку, сунула парню в лицо ее.

Через некоторое время Наталия промыла рану перекисью. Утром он поехал на учебу в училище и решил домой никогда не возвращаться.

Шокирующую ситуацию прокомментировал ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов:

Не все, что кажется идеальным – настоящее! Никогда не пропускайте мимо ушей жалобы детей! Даже если это дети-сироты, которые недовольны приемными родителями! Потому что все, что они говорят может оказаться страшной правдой!

Несмотря на то, что Сергей написал заявление на приемную мать, служба по делам детей не только не изъяла других воспитанников, а через некоторое время позволила женщине усыновить еще одного ребенка. После обнародования жестоких видео из дома Наталии, дело получило широкую огласку. Что ответит приемная мать на обвинения в жестоком обращении с детьми и придется ли вызвать полицию прямо в студию после просмотра новых видео, зрители телеканала "Украина" узнают в понедельник.

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