Говорить Україна узнает секрет, погибшей при загадочных обстоятельствах студентки

Односельчане остановили похороны 16-летней девушки, начали раздевать бездыханное тело и фотографировать прямо в гробу

Телеведущий Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в среду, 2 июня, раскроются шокирующие подробности истории, которая всколыхнула Полтавщину: односельчане остановили похороны 16-летней девушки, начали раздевать бездыханное тело и фотографировать. Неравнодушная к трагедии Анна возмущена, в справке о смерти указано – алкогольное отравление, но люди заметили по всему телу многочисленные синяки и гематомы, и заподозрили самое худшее – изнасилование.

Местные напуганы и боятся за жизнь своих детей, потому что возможные убийцы до сих пор на свободе. Что произошло в ту роковую ночь со студенткой, и кто ее тело выбросил на обочину дороги, станет известно из расследования журналистов "Говорить Україна".

В тот вечер девушка отпросилась погулять на несколько часов, но домой больше не вернулась. 30 апреля в 11:00 местный тракторист, который ехал обрабатывать поле, увидел бездыханное тело Марии, и сразу позвонил председателю села.

"Она лежала на окраине села у дороги. Свитер задран до шеи, штаны были на ней, но белья не было, – рассказала на телеканале "Украина" жительница села, где жила погибшая. – Тело Марии повезли на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. За справкой поехала бабушка Татьяна, женщина была настолько убита горем, что она и не поняла хорошо, что в той справке написано. Я прочитала справку – эксперт написал, что Мария умерла от алкогольной интоксикации. И в это поверить сложно, такого быть не может. Поэтому мы решили, что нужно останавливать похороны и вызвать полицию, чтобы они также все зафиксировали! Мы не похоронили Марию пока не приехала полиция".

Когда были похороны, все село собралось провести девушку. И, когда увидели тело, были шокированы, на нем места живого не было. По словам свидетелей, у девушки нос был перебит, все лицо синее, пальцы сломаны, на шее синяки как от удушения, гениталии синие. Когда люди на похоронах поняли, что тело похоронят и никаких доказательств не будет, взяли фотоаппарат, и в гробу начали фиксировать побои.

Только после того, как местные вызвали полицию и заставили ее зафиксировать синяки, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве и изнасиловании.

По словам местной жительницы Анны, у каждого в селе есть дети, и родители теперь боятся отпускать их на улицу. Семья Марии не богата, на дорогих адвокатов у нее денег нет. Поэтому односельчане попросили провести справедливое расследование журналистов.

"Всегда нужно добиваться правды и полного расследования! Если встречаетесь с несправедливостью – идти до конца, заручившись поддержкой близких людей и единомышленников", – убеждает ведущий ток-шоу Алексей Суханов на телеканале "Украина".

Кому писала Мария почти перед смертью, как ее письма связаны с компанией, в которой ее последний раз видели, и что скажет судмедэксперт журналистам "Говорить Україна", станет известно в студии ток-шоу.

Как прошел карантин Алексея Суханова – смотрите видео:

Напомним, что ранее ток-шоу "Говорить Україна" спасло "спящую красавицу" – в программе выяснили настоящую причину необычной болезни героини, которая могла заснуть в любую минуту.

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