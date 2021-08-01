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Говорить Україна викриє страшні тортури у зразковій прийомній сім'ї

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
1 серпня, 10:53
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У Херсонській області будинок сімейного типу, яким опікується 41-річна Наталя зі своїм чоловіком, вважають найзразковішим. І ніхто навіть не здогадується, що насправді діється за його стінами
Ведучий ток-шоу «Говорить Україна» Олексій Суханов
Ведучий ток-шоу «Говорить Україна» Олексій Суханов / Фото: пресслужба

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в понеділок, 2 серпня, відкриється шокуюча правда про життя дітей в, на перший погляд, ідеальній прийомній сім'ї.

Через постійні знущання 16-річний Сергій змушений був тікати з дому. На зупинці його знайшов водій маршрутки і прихистив у себе. Тепер Віталій вже більше року намагається врятувати і сестер хлопця, які досі перебувають у так званій "зразковій катівні". Які жахи відбуваються в стінах прийомної сім'ї? Хто прикриває знущання над дітьми і яке відношення до цього має любов до фіалок і гречка, стане відомо в студії.

Чому дітям потрібен захист від прийомних батьків

У ток-шоу "Говорить Україна" звернувся Віталій з проханням про захист сестри Сергія, якому вдалося втекти з прийомної сім'ї. Про те, що відбувається в будинку сімейного типу, розповідають і інші вихованці. Одна з дівчат, яка вже залишила цей будинок, розповіла подрузі про методи, якими "виховує" прийомна мати дітей.

Вона розкрила шокуючі деталі:

Найбільше діставалося молодшій сестрі, яка була під опікою – Каріні. Вона і є сестрою Сергія, якому вдалося втекти. Опікунка заламувала її, клала на підлогу і била всім, що потрапляло під руки. Цілеспрямовано товкла Карину по п'ятах і била, поки п'яти не ставали синіми. У Карини навіть нігті злізли після побоїв на ногах!

За словами дівчини, після чергового побиття, коли та дівчинка була вже підлітком, у неї почалося нетримання від страху. І її знову з метою виховання ще й за це били.

Також дівчина, яка раніше була вихованкою у цій родині, розповіла, як ще одного хлопчика мати товкла головою об стіну до тих пір, поки у нього не пішла кров з носа. Йому зараз не більше шести років.

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Які відносини між матір'ю і дітьми

Чоловік Наталії, яку звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми, працює далекобійником, тому часто не буває вдома. Сама Наталія стверджує, що багато уваги приділяє вихованню дітей. Наймає їм репетиторів, водить на гуртки і щовечора виходить з дочками і синами на велопрогулянки.

Сергій, який втік з-під її "опіки", розповів, які насправді стосунки між матір'ю і дітьми в сім'ї:

Вона карає нас за все підряд, навіть за незначні проступки. Одного разу мене покарала Наталя за те, що я погано прибрав у будинку. За це вона вигнала мене з дому, і я тиждень ночував на лавці під будинком поруч з собаками. Це було восени. Вона не дозволяла навіть на поріг ступати. Старша сестра приносила мені таємно їсти.

Він також розповів, що є такий спосіб покарання, як стояти на гречці, але там вона досипала ще сіль. У Сергія навіть є шрами на колінах від цього, адже сіль роз'їдала коліна до м'яса. За словами хлопця, Наталія змушує стояти на такій гречці день і ніч, без перерви на сон. Причина покарання – погано вчився.

За словами 17-річного Сергія, за навчання вона особливо жорстоко карала:

Також карала за те, що могли взяти їжу з холодильника без її дозволу. У будинку дуже багато камер спостереження. Вона за всіма і всім спостерігає. Або приходить додому, і ввечері годинами переглядає всі відео з камер. Тоді слідує покарання комусь за щось.

Чому Сергій вирішив втекти з дому

Останньою краплею, після якої Сергій вирішив втекти з дому, став день, який, каже хлопець, він ніколи не забуде. Рідний син Наталії, старший з інших дітей, захотів їсти, тому подзвонив матері, яка була в гостях, і запитав, чи можна взяти їжу з холодильника. Та дозволила. Натовп дітей ринув на кухню, але через хвилин п'ять пролунав дзвінок від Наталії.

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Вона заявила, що бачить їх усіх зараз на кухні на камері і нікому не дозволяє їсти, крім рідного сина. А всі решта повинні взяти їжу і злити назад в каструлю. Коли Наталія повернулася додому, діти вже спали. Вона зайшла в кімнату до Сергія і вдарила по голові електрошокером. У юнака з голови полилася кров. Щоб зупинити її, вона дала брудну ганчірку, сунула її хлопцю в обличчя.

Через деякий час Наталія промила рану перекисом. Вранці він поїхав на навчання в училище і вирішив додому ніколи не повертатися.

Шокуючу ситуацію прокоментував ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов:

Не все, що здається ідеальним – справжнє! Ніколи не пропускайте повз вуха скарги дітей! Навіть якщо це діти-сироти, які незадоволені прийомними батьками! Тому що все, що вони говорять, може виявитися страшною правдою!

Попри те, що Сергій написав заяву на прийомну матір, служба у справах дітей не тільки не вилучила інших вихованців, а через деякий час дозволила жінці усиновити ще одну дитину. Після оприлюднення жорстоких відео з дому Наталії справа набула широкого розголосу. Що відповість прийомна мати на звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми і чи доведеться викликати поліцію прямо в студію після перегляду нових відео, глядачі телеканалу "Україна" дізнаються в понеділок.

Раніше на телеканалі "Україна" розбиралися, хто такий поліетиленовий маніяк – дивіться відео:

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути будь-якої хвилини.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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