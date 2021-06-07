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Шокирующее расследование Говорить Україна: 16-летнюю девушку могли изнасиловать посмертно

Сегодня, 14:59

В тот роковой вечер девушка пошла гулять с друзьями, а утром ее нашли мертвой на окраине села

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители на днях увидели на телеканале "Украина", раскрылись шокирующие подробности истории, которая произошла в Полтавской области. Журналисты провели собственное расследование причин гибели 16-летней студентки, поставив под сомнение официальную версию – алкогольное отравление.

Местные жители села, в котором жила покойная Мария, не поверили в официальное заключение о смерти, потому что на теле девушки были многочисленные гематомы. Поэтому неравнодушные односельчане начали фиксировать травмы Марии во время похорон. После того, как полиция взялась за дело, местные обратились к журналистам "Говорить Україна", чтобы те провели собственное расследование причин гибели студентки.

В студии ток-шоу стало известно, что в тот роковой вечер девушка пошла гулять с друзьями, а утром ее нашли мертвой на окраине села. Когда началось следствие, правоохранители допросили двух парней и подругу Марии, Наталию, которые были с ней в ту ночь. Выяснилось, что компания выпила литр водки, а один из парней, Владислав, имел половой акт с Марией. Когда девушка шла по парку с парнем по имени Артем, то упала и ударилась головой. Компания решила оставить Марию в машине, по их словам, отдохнуть. Подруга Марии вспомнила, что утром, когда проснулась, то парни сказали, что Мария не дышит, тогда решили ее вывезти на окраину села и оставили у дороги.

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Молодые люди, в отношении которых проводится расследование, неоднократно приглашали несовершеннолетних девушек на свидание с распитием водки и применением противоправных действий. О домогательствах парней рассказала еще одна девушка, которой удалось в свое время убежать.

В студии ток-шоу криминалист Татьяна Незенко, которая принимала участие в расследовании вместе с журналистами, рассказала, что на теле погибшей Марии обнаружены многочисленные травмы, которые подтверждают факт избиения и изнасилования. Незенко предположила версию, что половой акт был посмертным.

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"Когда во второй раз Мария во время вечера отлучилась от компании, она пошла с парнем по имени Артем, и тогда с ней что-то случилось, поскольку, когда он вернулся один, сказал, что она шла, уснула и упала, ударившись головой. По версии подруги, Натальи, Марию пошли забирать Артем и Владислав. То, что Мария претерпела побои и изнасилование – факт. Учитывая телесные повреждения, которые я видела на ее половых органах, можно предположить, что половой акт произошел посмертно", – рассказала криминалист на телеканале "Украина" и добавила, что в свидетельстве о смерти не было указано ничего о телесных повреждениях.

Перед смертью Мария написала письмо своему парню Юрию, с которым встречалась 5 месяцев, где призналась, что подозревает, что беременна от него.

Сейчас открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст.115 Умышленное убийство, 152 Изнасилование, ст.136 не оказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Кто такой полиэтиленовый маньяк – смотрите видео:

Напомним, что ранее ток-шоу "Говорить Україна" спасло "спящую красавицу" – в программе выяснили настоящую причину необычной болезни героини, которая могла заснуть в любую минуту.

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Источник: Сегодня
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