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Говорить Україна узнает, кто ответственен за беременность 12-летней школьницы

Сегодня, 10:34

17-летнего подростка подозревают в изнасиловании школьницы, с которой у них были романтические отношения. Мать парня уверена, что он не виноват, но своего отцовства парень не отрицает

Телеведущий Алексей Суханов
Телеведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в четверг, 17 июня, станет известно о беременности 12-летней Натальи. В ток-шоу обратилась мама парня, которого обвиняют в изнасиловании семиклассницы. Женщина уверена, что ее сын Сергей не виноват, своего отцовства парень сам не отрицает, но отношения с девушкой у него были по взаимному согласию. Что на самом деле происходило между подростком и школьницей и какое условие выдвинули социальные службы, узнав о беременности школьницы, станет известно в студии ток-шоу.

После того, как матери Сергея позвонили из полиции и заявили, что ее сын виноват в изнасиловании девушки, тот сам сообщил матери, что действительно станет отцом, ведь у них с 12-летней Натальей были романтические отношения. Сергей познакомился со школьницей, когда ее мама переехала жить к брату отца. Сначала парень ходил в гости к семье, а потом, переехал к ним. Но со временем семиклассница Наталья стала плохо себя чувствовать, поэтому мама повела ее к врачу.

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В марте дочь Наталья начала жаловаться на плохое самочувствие: ее тошнило, болел живот. Мы поехали в больницу к знакомому врачу, и он мне сказал после УЗИ, что я стану бабушкой, что дочь на 11 неделе беременности. У меня едва челюсть не отпала. Наталья сразу начала кричать, что будет делать аборт! Врач ей сказал, что, если сейчас сделать аборт, в будущем она не сможет иметь детей. Потому как прошлым летом были гинекологические проблемы", – вспоминает мама девочки и добавляет, что Сергей запретил делать аборт.

Женщина рассказала, что не писала заявление в полицию. Гинеколог сама передала информацию правоохранителям, и те приехали к ним домой. Допросили семью и Сергея. Все говорили, что это не изнасилование, но дело открыли.

Какие планы на беременную школьницу и будущего ребенка имеет 17-летний Сергей? Какое условие выдвинули социальные службы? Знала ли мать девочки об интимной связи подростков? И кто должен понести ответственность, станет известно на телеканале "Украина".

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 20:10!

Кто такой полиэтиленовый маньяк – смотрите видео:

Напомним, что ранее ток-шоу "Говорить Україна" спасло "спящую красавицу" – в программе выяснили настоящую причину необычной болезни героини, которая могла заснуть в любую минуту.

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Говорить Україна телеканал Украина
Источник: Сегодня
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