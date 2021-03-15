3 ресторана мира, которые все хотят посетить: рассказываем, что в них особенного

"Золотой" кофе на 122 этаже Бурж-Халиф и не только

Нашли для вас три оригинальных заведения, концепция и виды которых поражают! Что нас удивило в Louis Vuitton, почему заведение на 122 этаже потенциально могло бы попасть в рубрику самого дорогого и где можно поужинать под водой – узнайте прямо сейчас.

Подводный ресторан на Мальдивах

Нашли для вас самый большой в мире подводный ресторан на Мальдивах! От него сердце на свидании будет биться быстрее, а дышать вы перестанете вообще. Не из-за высокого прайса, а за счет невероятной локации. И это – 5.8 Undersea Restaurant, настоящий "подводный ресторан".

Undersea Restaurant Фото: Instagram: Hurawalhi

Здесь море становится вашим персональным гидом новых впечатлений, а рыбы наблюдают за вами в течение ужина. Ибо вы на глубине 5,8 метра под водой.

Undersea Restaurant Фото: Instagram: Hurawalhi

Кстати, ужин на одного здесь стоит 16 700 гривен. Готовит его шеф, который имеет две звезды "Мишлен", но учитывайте – порции маленькие (цена за 6 блюд сразу, без напитков). И сюда идут за эмоциями, но точно не наедаться.

Подводная еда Фото: Instagram: Hurawalhi

Словом, если придете сюда, то готовьтесь сделать сотни фото. Потому что эту красоту хотят сфотографировать все.

Французский Louis Vuitton в Японии

Известный бренд открыл свой первый ресторан Sugalabo V и кафе Le Café V в Осаке. Эти места за короткое время стали культовыми (от 1 февраля), потому что ценители Louis Vuitton сложно пройти мимо. Все хотят попробовать бренд на вкус, заведения которого расположены в шедевральном здание.

Louis Vuitton Фото: hypebeast

А все из-за концепции заведений, которая перекликается с дорогим шиком бренда и это ощутимо.

Le Café V разместили на четвертом этаже магазина, там есть терраса и коктейльный бар. А еще свободный вход, без бронирования!

Le Café V Фото: hypebeast

И, конечно, поклонники Louis Vuitton после шоппинга любят здесь проводить время с напитками.

Терраса Le Café V Фото: hypebeast

А ресторан Sugalabo V можно посетить только на ужин, где концепцию блюд придумал (как и для кафе) известный шеф-повар Йосуке Суга. Кулинарный профессионал владеющей одноименным рестораном в Осаке, куда почти невозможно забронировать столик (потому что локация заняла 47 место в списке лучших ресторанов мира).

Sugalabo V Фото: hypebeast

По идее дизайнеров Sugalabo V визуально должен напоминать корабль. Как и есть в действительности! Но не всем удается почувствовать дизайнерский замысел Sugalabo V, потому что здесь обслуживают только определенное количество гостей, которые перед ужином забронировали стол. Кстати, об ужине – дегустационная порция на одного стартует ориентировочно от 7 700 гривен.

Поэтому если вы хотите ужинать с посуды LV и почувствовать себя особенным, то вам в Осаку! Но готовьте кругленькую сумму.

At.Mosphere в Бурж-Халиф

Ресторан расположен на 122 этаже самого высокого здания в мире – Бурж-Халиф. Туристы сюда приходят, потому что знают, что обед с видом на Дубай здесь лучший в городе.

Ресторан на 122 этаже Фото: Tripadvisor

Вокруг панорамные окна, элегантный контингент, который дополняет дорогую атмосферу. Почему уверенно уточнили, что "элегантный"? Потому что действует дресс-код и в спортивной форме вам не пройти.

И, конечно, не обошлось без изысканной пищи, прайс которой также с формата "максимум", как и концепция локации.

Ассортимент ресторана Фото: Instagram: atmospheredubai

Найдете фирменный золотой капучино с 24 каратными золотыми хлопьями, цена - 1217 гривен. Кстати, оно могло бы попасть в нашу подборку самого дорогого! Но можете выпить и обычное капучино за 335 гривен. Или выберите пищу, например пасту из морепродуктов за 1900 гривен.

Кофе за 1217 гривен Фото: Instagram: atmospheredubai

После ланча на этой локации ваша фотопленка пополнится десятками фото, потому что эстетика здесь мотивирует запомнить момент.

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