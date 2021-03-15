3 ресторани світу, які всі хочуть відвідати: розказуємо, що в них особливого

"Золота" кава на 122 поверсі Бурж-Халіф і не тільки

Знайшли для вас три оригінальних заклади, концепція та краєвиди яких вражають! Що нас здивувало в Louis Vuitton, чому заклад на 122 поверсі потенційно міг би потрапити в рубрику найдорожчого і де можна повечеряти під водою – дізнайтеся просто зараз.

Підводний ресторан на Мальдівах

Знайшли для вас найбільший в світі підводний ресторан на Мальдівах! Від нього серце на побаченні буде битися швидше, а дихати ви перестанете взагалі. Але не через високий прайса, а за рахунок неймовірної локації. І це – 5.8 Undersea Restaurant, справжній "підводний ресторан".

Undersea Restaurant Фото: Instagram: Hurawalhi

Тут море стає вашим персональним гідом нових вражень, а риби спостерігають за вами протягом вечері. Бо ви на глибині 5,8 метра під водою.

Undersea Restaurant Фото: Instagram: Hurawalhi

До речі, вечеря на одного тут коштує 16 700 гривень. Готує її шеф, який має дві зірки "Мішлен", але враховуйте – порції маленькі (ціна за 6 страв відразу, без напоїв). І сюди йдуть за емоціями, але точно не наїдатися.

Підводна їжа Фото: Instagram: Hurawalhi

Словом, якщо прийдете сюди, то готуйтеся зробити сотні фото. Бо цю красу хочуть фотографувати всі.

Французький Louis Vuitton в Японії

Відомий бренд відкрив свій перший ресторан Sugalabo V і кафе Le Café V в Осаці. Ці місця за короткий час стали культовими (від 1 лютого), тому що цінителям Louis Vuitton складно пройти повз. Всі хочуть спробувати бренд на смак, заклади якого розташовані в шедевральній будівлі.

Louis Vuitton Фото: hypebeast

А все через концепцію закладів, яка перегукується з дорогим шиком бренду і це відчутно.

Le Café V розмістили на четвертому поверсі магазину, там є тераса і коктейльний бар. А ще вільний вхід, без бронювання!

Le Café V Фото: hypebeast

І, звичайно, шанувальники Louis Vuitton після шопінгу люблять тут проводити час з напоями.

Тераса Le Café V Фото: hypebeast

А ресторан Sugalabo V можна відвідати тільки на вечерю, де концепцію страв придумав (як і для кафе) відомий шеф-кухар Йосуке Суга. Кулінарний професіонал володіє однойменним рестораном в Осаці, куди майже неможливо забронювати столик (його локація зайняла 47 місце в списку кращих ресторанів світу).

Sugalabo V Фото: hypebeast

За ідеєю дизайнерів Sugalabo V візуально має нагадувати корабель. Як і є насправді! Але не всім вдається відчути дизайнерський задум Sugalabo V, тому що тут обслуговують тільки певну кількість гостей, які перед вечерею мають забронювати стіл. До речі, про вечерю – дегустаційна порція на одного стартує орієнтовно від 7 700 гривень .

Тому якщо ви хочете вечеряти з посуду LV і відчути себе особливим, то вам в Осаку! Але готуйте кругленьку суму.

At.Mosphere в Бурж-Халіф

Ресторан розташований на 122 поверсі найвищої будівлі в світі – Бурж-Халіф. Туристи сюди приходять, бо знають, що обід з видом на Дубай тут накращий в місті.

Ресторан на 122 поверсі Фото: Tripadvisor

Навколо панорамні вікна, елегантний контингент, який доповнює дорогу атмосферу. Чому впевнено уточнили, що "елегантний"? Бо діє дрес-код і в спортивній формі вам не пройти.

І, звичайно, не обійшлося без вишуканої їжі, прайс якої також з формату "максимум", як і концепція локації.

Асортимент ресторану Фото: Instagram: atmospheredubai

Знайдете фірмовий золотий капучино з 24 каратними золотим пластівцями, ціна – 1217 гривень. До речі, воно могло б потрапити в нашу добірку найдорожчого ! Але можете випити і звичайне капучино за 335 гривень. Або виберіть їжу, наприклад пасту з морепродуктів за 1900 гривень.

Кава за 1217 гривень Фото: Instagram: atmospheredubai

Після ланчу на цій локації ваша фотоплівка поповниться десятками фото, тому що естетика мотивує зазнімкувати момент.

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