3 ресторани світу, які всі хочуть відвідати: розказуємо, що в них особливого
"Золота" кава на 122 поверсі Бурж-Халіф і не тільки
Знайшли для вас три оригінальних заклади, концепція та краєвиди яких вражають! Що нас здивувало в Louis Vuitton, чому заклад на 122 поверсі потенційно міг би потрапити в рубрику найдорожчого і де можна повечеряти під водою – дізнайтеся просто зараз.
Знайшли для вас найбільший в світі підводний ресторан на Мальдівах! Від нього серце на побаченні буде битися швидше, а дихати ви перестанете взагалі. Але не через високий прайса, а за рахунок неймовірної локації. І це – 5.8 Undersea Restaurant, справжній "підводний ресторан".
Тут море стає вашим персональним гідом нових вражень, а риби спостерігають за вами протягом вечері. Бо ви на глибині 5,8 метра під водою.
До речі, вечеря на одного тут коштує 16 700 гривень. Готує її шеф, який має дві зірки "Мішлен", але враховуйте – порції маленькі (ціна за 6 страв відразу, без напоїв). І сюди йдуть за емоціями, але точно не наїдатися.
Словом, якщо прийдете сюди, то готуйтеся зробити сотні фото. Бо цю красу хочуть фотографувати всі.
Відомий бренд відкрив свій перший ресторан Sugalabo V і кафе Le Café V в Осаці. Ці місця за короткий час стали культовими (від 1 лютого), тому що цінителям Louis Vuitton складно пройти повз. Всі хочуть спробувати бренд на смак, заклади якого розташовані в шедевральній будівлі.
А все через концепцію закладів, яка перегукується з дорогим шиком бренду і це відчутно.
Le Café V розмістили на четвертому поверсі магазину, там є тераса і коктейльний бар. А ще вільний вхід, без бронювання!
І, звичайно, шанувальники Louis Vuitton після шопінгу люблять тут проводити час з напоями.
А ресторан Sugalabo V можна відвідати тільки на вечерю, де концепцію страв придумав (як і для кафе) відомий шеф-кухар Йосуке Суга. Кулінарний професіонал володіє однойменним рестораном в Осаці, куди майже неможливо забронювати столик (його локація зайняла 47 місце в списку кращих ресторанів світу).
За ідеєю дизайнерів Sugalabo V візуально має нагадувати корабель. Як і є насправді! Але не всім вдається відчути дизайнерський задум Sugalabo V, тому що тут обслуговують тільки певну кількість гостей, які перед вечерею мають забронювати стіл. До речі, про вечерю – дегустаційна порція на одного стартує орієнтовно від 7 700 гривень .
Тому якщо ви хочете вечеряти з посуду LV і відчути себе особливим, то вам в Осаку! Але готуйте кругленьку суму.
Ресторан розташований на 122 поверсі найвищої будівлі в світі – Бурж-Халіф. Туристи сюди приходять, бо знають, що обід з видом на Дубай тут накращий в місті.
Навколо панорамні вікна, елегантний контингент, який доповнює дорогу атмосферу. Чому впевнено уточнили, що "елегантний"? Бо діє дрес-код і в спортивній формі вам не пройти.
І, звичайно, не обійшлося без вишуканої їжі, прайс якої також з формату "максимум", як і концепція локації.
Знайдете фірмовий золотий капучино з 24 каратними золотим пластівцями, ціна – 1217 гривень. До речі, воно могло б потрапити в нашу добірку найдорожчого ! Але можете випити і звичайне капучино за 335 гривень. Або виберіть їжу, наприклад пасту з морепродуктів за 1900 гривень.
Після ланчу на цій локації ваша фотоплівка поповниться десятками фото, тому що естетика мотивує зазнімкувати момент.
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